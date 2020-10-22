Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn gánh nợ ngập đầu, tuổi Thân tài chính đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 22/10/2020 03:00

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của 12 con giáp, tuổi Thìn gánh nợ ngập đầu, tiền làm không đủ tiêu. Tuổi Thân tài chính đỏ rực, tha hồ mua sắm.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của 12 con giáp đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, điều này giúp bạn lường trước được một ngày của mình như thế nào.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nhận được khá nhiều lời khen có cánh của bạn bè, đồng nghiệp. Những xích mích, mâu thuẫn với đồng nghiệp trước đây đã được hóa giải. Bạn không còn bất cứ điều khó khăn nào nên vận trình khá hanh thông, thuận lợi. Hãy cố gắng phát huy để vận tài lộc ngày càng hanh thông hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu sau ngay 23/10/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Sửu tiền bạc không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu tiền bạc không như ý, làm một tiêu mười nên không để dành được gì. Bạn phải vay mượn khắp nơi nên vận trình vô cùng mệt mỏi, đau đầu vì phải làm như thế nào. Lời khuyên cho bạn trong ngày nên tránh xa thị phi, chuyện của thiên hạ để bảo vệ an toàn cho mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Dần

Vận trình của bạn gặp được khá nhiều tin vui, tiền bạc đổ về như thác nước khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong công việc, bạn được đánh giá cao vì sự sáng tạo hơn người. Cấp trên cũng có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Chuyện tình cảm cũng gặp chuyện vui vì có cơ hội thoát ế khá cao. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão nói được làm được khiến nhiều người nể phục. Tiền bạc của bạn trong ngày cũng khá ổn định, không bị bất cứ ai hãm hại hay cản đường. Nhờ vậy mà tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, có động lực làm việc và hoàn thành tốt việc được giao một cách hoàn hảo.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu sau ngay 23/10/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Thìn vay nợ lớn - Ảnh minh họa: Internet

Thìn vay một khoản nợ lớn nhưng không thể trả được. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình của bạn trong thời điểm này. Những công việc được giao cũng không thể hoàn thành, vô cùng trì trệ. Vì vậy mà bạn không được đánh giá cao, không có cơ hội tăng lương thưởng.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ nên tập trung hơn trong công việc, đừng quá lo chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể. Bạn nên biết cân bằng công việc và gia đình. Tuyệt đối đừng để bản thân mắc nhiều sai lầm vì thời điểm này có nhiều người đang rình rập, hãm hại bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận tài chính của bạn có nhiều biến động. Nửa ngày đầu, bạn tiêu tiền bạt mạng, làm bao nhiêu cũng tiêu hết. Nửa ngày sau, vận tài chính của bạn có chuyển biến tích cực, có đồng vô đồng ra không phải vay mượn khắp nơi.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu sau ngay 23/10/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Mùi đạt thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi đạt được nhiều thành tựu, gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Những chuyện bạn làm đều mang lại thu nhập ổn định, tiêu không bao giờ hết. Trong ngày, bạn có tinh thần vô cùng vui vẻ, có động lực làm việc nhiều hơn. Điều này sẽ giúp khá nhiều cho những dự định mà bạn ấp ủ bao nhiêu lâu nay.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Thân

Thân không còn gánh nặng cơm áo gạo tiền. Trong ngày, bạn có tinh thần khá thoải mái, tha hồ tận hưởng một ngày bình yên của mình. Mối quan hệ của bạn cũng không còn gay gắt, tiền bạc đều ổn định, không thất thoát quá nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Dậu

Vận trình của Dậu đạt được nhiều thuận lợi, công việc đều đi vào quỹ đạo không gặp nhiều trục trặc. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu sau ngay 23/10/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Tuất gặp xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp xui xẻo, vướng phải nhiều thị phi trong thời điểm này. Những việc bạn làm được công nhận, nhận được nhiều lời khen cũng như sự tín nhiệm của cấp trên. Điều này giúp cho vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, tình cảm cũng có nhiều chuyện vui.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/10/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, giao tiếp nên khôn khéo để không bị nhiều người xa lánh. Trong ngày, bạn sẽ được cấp trên ưu ái. Vì vậy hãy tập trung, cố gắng hết sức vào công việc. Đừng để chuyện cá nhân chen vào quá nhiều mà ảnh hưởng đến công việc của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp may mắn sở hữu hai TO trong đúng 2 tuần tới: Túi tiền phình to, có tình yêu to lớn

3 con giáp may mắn sở hữu hai TO trong đúng 2 tuần tới: Túi tiền phình to, có tình yêu to lớn

Dưới đây là những con giáp may mắn được quý nhân phù trợ, sở hữu hai to trong đúng 2 tuần tới, túi tiền phình to, có tình yêu to lớn ai cũng ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp tử vi ngày của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ