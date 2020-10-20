3 con giáp ‘đâm đầu’ vào núi tiền, vùng vẫy trong biển bạc vào đúng 4 ngày nữa trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 20/10/2020 06:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, tha hồ vùng vẫy trong biển tiền, biển bạc vào đúng 4 ngày nữa trong tháng 10 khiến nhiều người hờn đỏ mắt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được Tam Hợp chiếu mệnh nên mọi việc thuận lợi, tiền bạc đều chạm đỉnh. Con đường tiền bạc của bạn trong thời điểm này đạt được nhiều thành tựu, được cấp trên khen ngợi hết lời. Tài lộc của bạn rủng rỉnh, không còn nhiều biến động. Người kinh doanh buôn bán có nhiều cơ hội kiếm tiền, vận tình tài đều viên mãn như bản thân mong đợi.

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Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Thìn độc thân có nhiều cơ hội tìm người yêu. Tình duyên của bạn có nhiều vượng sắc, mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, có thể tiến tới mối quan hệ lâu dài.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn rơi vào núi tiền, núi bạc, tha hồ tiêu xài. Thời điểm này, bạn nên dành thời gian nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của bản thân. Bạn khá khéo léo trong giao tiếp nên được mọi người yêu mến, nhận được nhiều lời khen của cấp trên, đồng nghiệp.

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Dần được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn vào đúng 4 ngày nữa sẽ có nhiều điều bất ngờ. Bạn gặp được quý nhân nâng đỡ, vận tiền bạc ở mức rủng rỉnh, cứ hết rồi lại đầy tha hồ tiêu xài. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng được khá nhiều người yêu mến, ngỏ lời tỏ tình. Nói chung vận tình duyên, tiền bạc của bạn ở thời điểm này không sợ ai cản đường, hãm hại.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp bản lĩnh, tha hồ thể hiện hết khả năng của mình và được cấp trên công nhận. Trong công việc, bạn được đánh giá cao vì tài giao tiếp giỏi, xử lý công việc cũng tài tình. Những chuyện bạn làm đều mang lại nguồn thu nhập đáng mơ ước. Thậm chí nghề tay trái cũng gặt hái được khá nhiều may mắn, tiền bạc đổ về liên tục tiêu không hết.

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Mùi được đánh giá cao khả năng giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân nhận được khá nhiều lời tỏ tình. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận sống bên nhau hạnh phúc. Nói chung vận trình của bạn sẽ có nhiều thay đổi, khởi sắc ngoài mong đợi, không còn gặp chuyện buồn phiền như thời gian trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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