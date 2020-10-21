3 con giáp may mắn sở hữu hai TO trong đúng 2 tuần tới: Túi tiền phình to, có tình yêu to lớn

Theo tử vi 12 con giáp, Thân sở hữu số tiền trong tài khoản vô cùng lớn. Mỗi ngày, bạn luôn nhận được tin nhắn chuyển tiền khiến bản thân không trở tay kịp. Túi tiền của bạn tăng lên đều đều, nhận được nhiều cơ hội thăng tiến không ngừng. Những việc làm của bạn cũng được cấp trên công nhận, tin vui liên tục đổ về, tiền bạc tiêu nhiều không đếm xuể.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Nữ tuổi Thân có bản lĩnh khiến nhiều người nể phục, tôn trọng. Nam tuổi Thân có số đào hoa, đi đến đâu là được yêu mến đến đó, có tài năng cua gái cực chuẩn.

Theo tử vi mới nhất, Mùi nhận được khá nhiều lời khen, cơn mưa tiền tỷ đổ về trong thời điểm này. Những điều bạn làm đều được công nhận, công danh đều viên mãn như bản thân mong muốn. Trong công việc, bạn được đánh giá cao vì sự cầu toàn, có tinh thần trách nhiệm. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên khen ngợi, cân nhắc cho lên vị trí mà bản thân mong muốn.

Mùi nhận được nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Mùi không nhận được tin vui. Người độc thân không thoát ế được, vẫn một mình lẻ bóng, không tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, tình cảm thăng hoa, công việc cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mão

Mão là con giáp may mắn, kiếm tiền cực đỉnh, tiêu tiền cũng như nước. Việc bạn làm đều đạt được thành tựu hơn mong đợi. Công việc có nhiều khởi sắc, kiếm về cho tập thể nhiều hợp đồng béo bở. Điều này khiến vận trình của bạn hanh thông, muốn gì được nấy. Tiền bạc của bạn ở mức ổn định, đôi khi vụt sáng bất ngờ.

Mão có chuyện tiền bạc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân không tìm được ý trung nhân. Bạn đánh mất khá nhiều thời gian vào mối quan hệ mập mờ. Điều này khiến tinh thần của bạn khá mệt mỏi, có thể ảnh hưởng đến công việc. Thế nên hãy cân bằng cảm xúc, đừng lơ là mà mắc phải nhiều sai lầm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm