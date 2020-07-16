Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi bị chê bai, tuổi Thân chú tâm hốt bạc

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nên chú trọng đến thái độ làm việc của mình. Bạn đừng gây mất hình tượng trong mắt cấp trên. Vì trong ngày, bạn không tập trung làm việc mà chỉ lo chuyện cá nhân. Điều này khiến vận trình của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều, tiền bạc cũng không ổn định.

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày sẽ xảy ra với mình những gì để tìm cách đề phòng, đừng để tiểu nhân hãm hại.

Theo tử vi mới nhất , Dần nên biết nắm bắt cơ hội thăng tiến trong ngày. Thời gian trước bạn bị tiểu nhân hãm hại nhiều nên đánh mất khá nhiều thành tựu. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội này để chứng tỏ bản thân, không còn bị người khác chê cười, khinh thường.

Sửu nên nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra. Cấp trên cũng có ấn tượng khác hơn về bạn. Hãy tận dụng thời cơ này để bộc lộ hết khả năng của bản thân, đạt thành tựu lớn nhất. Tuy nhiên cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo bị kẻ xấu đâm sau lưng.

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Mão

Chuyện tình yêu của bạn không như ý. Người độc thân vẫn một mình không tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu thường xuyên mâu thuẫn, xích mích vì không cùng quan điểm sống. Người kia không mang lại cho bạn nguồn năng lượng tốt. Họ chỉ thích chê bai khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại.

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Thìn chú ý sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thìn nên chú trọng sức khỏe, luyện tập thể dục nhiều hơn để không ảnh hưởng đến công việc. Dù bận đến mấy cũng hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để có sức khỏe tốt nhất. Nên nhớ sức khỏe là quan trọng nhất, bạn đừng ôm đồm quá nhiều việc mà làm lỡ những cơ hội tốt trong tương lai.

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ khá nhút nhát nên bị người khác chê bai, xem thường. Bạn không có chính kiến của mình nên thường phải dựa dẫm, nghe theo lời người khác. Điều này khiến cấp trên đánh giá không tốt về bạn. Bạn cũng không có cơ hội thể hiện tài năng của mình cho họ thấy.

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ được cấp trên khen ngợi. Những dự án bạn phụ trách được đánh giá cao. Tuy nhiên bạn khá khiêm tốn, dù có thành công đến mấy cũng không bao giờ xem thường người khác. Điều này giúp bạn ghi điểm tốt trong mắt mọi người xung quanh.

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Mùi bị chê bai - Ảnh minh họa: Internet

Mùi bị chê bai về ngoại hình lẫn thái độ làm việc. Bạn không tập trung vào bất cứ việc gì nên thường gây ra nhiều lỗi lầm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ bị cấp trên sa thải, vận tiền bạc cũng xuống dốc. Bên cạnh đó những mối quan hệ của bạn cũng không tốt. Bạn bị đồng nghiệp nói xấu, đâm sau lưng lúc nào không hay.

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Thân

Thân nên tập trung hết sức vào việc hốt tiền hốt bạc của thiên hạ. Đây là thời điểm để bạn gầy dựng sự nghiệp lớn, vượt qua nhiều khó khăn trước đây. Hãy tận dụng cơ hội này để được mọi người tôn trọng, xóa bỏ những định kiến không tốt về mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Dậu

Dậu vướng họa thị phi vì lo chuyện bao đồng. Bạn nhiệt tình thái quá nên bị kẻ xấu hãm hại. Những chuyện không liên quan cũng khiến bạn mệt mỏi, buồn phiền. Tính cách này khiến vận trình của bạn lao đao, tiền bạc cũng thất thoát nhiều không thể kiểm soát được.

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Tuất

Tuất bị bạn bè chơi xấu. Họ dụ dỗ bạn đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên tiền bạc không cánh mà bay. Những khoản dành dụm của bạn không thể giữ được. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, chuyện buồn xảy ra liên tục.

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 17/7/2020 của tuổi Hợi tài chính ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tình hình công việc của bạn nhìn chung khá ổn định. Chuyện tiền bạc cũng gặp được nhiều điều may mắn, làm một hưởng mười. Tuy nhiên bạn nên chi tiêu hợp lý, đừng quá phung phí mà ảnh hưởng đến vận trình suốt một ngày của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm