Tử vi thứ sáu ngày 16/9/2022 của 12 con giáp: Sửu – Tỵ gặp may mắn bất ngờ về tài chính, Tý – Thìn chuyện tình cảm chuẩn bị sang trang mới

Kiếp Tài khiến tuổi Tý có cảm giác bơ vơ không ai giúp đỡ. Những trách nhiệm được tăng cường có thể khiến cho bạn cảm thấy có một chút căng thẳng. Thông tin tốt là bạn hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó. Hãy tự tin lên, bạn sẽ làm tốt thôi.

Tam Hợp cho thấy sự đồng sức đồng lòng của con giáp tuổi Tý và một nửa của mình, nhờ đó mà không việc gì bạn không xử lý được cả. Bạn rất may mắn khi có chỗ dựa tinh thần tuyệt vời vào thời điểm này.

Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bạn học hỏi điều mới, đừng lãng phí thời gian của mình vào những thứ vô bổ. Đừng ngại ngần dấn thân và trải nghiệm nhé, bài học mà bạn có được sẽ thật tuyệt.

Tuổi Sửu

Hôm nay Chính Quan giúp mọi sự của tuổi Sửu được hanh thông. Có thể bạn sẽ nhận được một lời mời rất thú vị đấy. Hãy nhận lời, điều đó sẽ góp phần đem đến cho bạn những tiếng cười, niềm vui, sự thư giãn.

Sức khỏe như ý nên bản mệnh cảm thấy khá hài lòng, thậm chí bạn còn tự tin tư vấn người khác cách chăm sóc cơ thể một cách khoa học cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cuộc sống của bạn khá vui tươi khi được chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người.

Tuổi Dần

Lục Xung dự báo tuổi Dần nhận phải sự chống trả không vui gì lắm. Có thể ai đó không hài lòng với cách bạn làm và bắt đầu chê bai, hãy bình tĩnh, đừng vội phản ứng lại kẻo gây thêm rắc rối họ có thể nóng nảy nhưng bạn cần biết kiềm chế.

Thực Thần mang tới sự tự tin cho tuổi Dần tạo nên sức hút kỳ lạ của bạn trong ngày này. Sức hấp dẫn tự nhiên luôn luôn là một thế mạnh của mỗi người, vì thế hãy sử dụng nó như một vũ khí để gây ấn tượng với những người xung quanh bạn nhé. Đừng mất tự tin vào chính mình.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh bận rộn đến mấy cũng cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với một nửa của mình, đừng để quan hệ vợ chồng ngày càng trở nên lạnh nhạt và tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết có thể ảnh hưởng của Thương Quan nên bạn muốn tỏ rõ sự phẫn nộ, tức giận. Tuy nhiên, sự nhẫn nại rất quan trọng, đừng quên rằng có những việc ngoài tầm kiểm soát của bạn dù bạn có muốn can dự vào đến mấy đi nữa, thế nên tốt nhất là cứ thoải mái đi. Không nên làm căng thẳng hóa vấn đề.

Dù bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và nạp năng lượng nhé. Ai cũng cần có một khoảng lặng để thư giãn, bạn cũng không là ngoại lệ đâu.

Tuổi Thìn

Hôm nay Tam Hợp hỗ trợ cho những cặp đôi tuổi Thìn lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian tới hoặc các cặp vợ chồng nhận tin vui bầu bí. Bạn rất háo hức vì cuộc sống của mình sắp bước sang một trang mới.

Thiên Quan dự báo điều mà tuổi Thìn chờ đợi hoặc đã được hứa hẹn sẽ không đến ngày hôm nay, vì thế đừng quá kỳ vọng, nếu không bạn có thể sẽ rơi vào nỗi thất vọng. Cách tốt nhất là hãy tập trung vào công việc của mình, điều gì đến sẽ đến.

Bạn là con giáp giỏi đầu tư, có thể bạn đã tìm ra hướng phù hợp, lúc này chỉ cần kiên trì thực hiện và đừng ngại khó, ngại khổ. Hãy tin rằng nỗ lực của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng bạn nhé.

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ dễ hài lòng với những gì đang có, thế nên bạn có được bình yên mà mình mong muốn. Hơn nữa, bạn cũng không thích tranh cãi vì cuộc sống vốn đã có nhiều mệt mỏi lắm rồi.

Người tuổi Tỵ may mắn kiếm được nhiều tiền hơn người khác nhờ sự che chở của Thiên Tài. Bạn cũng cần học cách chống lại những cám dỗ, điều đó thực sự là cần thiết khi bạn đang có tiền trong tay. Đừng ăn tiêu quá mức, nếu không, các khoản chi sẽ khiến cho bạn gặp khó khăn về tài chính trong thời gian tới đấy.

Ngũ hành xung khắc dự báo bản mệnh đang tự làm mình mệt mỏi. Nếu chỉ dành thời gian cho cuộc đấu tranh nội tâm thì bạn sẽ chỉ khiến bạn chán nản thêm, bởi vì các cuộc hội thoại tự thân này hoàn toàn vô nghĩa. Hãy thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và tìm kiếm lời khuyên thì hơn.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Chính Tài xuất hiện mang tới sự trợ giúp về tiền bạc cho con giáp tuổi Ngọ. Bạn cũng ý thức hơn về việc cần phải tiết kiệm vì cuộc sống luôn có những điều khó lường xảy ra, nếu không cẩn thận sẽ tự đẩy mình vào thế khó.

Ngũ hành xung khắc dự báo có vấn đề không ưng ý nên bạn buồn bực. Nếu bạn đang cảm thấy chán, tại sao không tìm một cuốn sách hay và đọc nó nhỉ. Trải nghiệm cuộc sống theo một cách hoàn toàn khác sẽ khiến cho bạn có những suy nghĩ thay đổi rất nhiều đấy.

Tuổi Mùi

Hôm nay Chính Quan khuyến khích tuổi Mùi nếu đang có bất cứ mục tiêu to lớn nào thì đây là ngày để dấn thân hành động, bởi vì bạn chắc chắn sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ nỗ lực của mình. Khi có quyết tâm thì bạn sẽ có kế hoạch phù hợp mà thôi.

Ngũ hành tương sinh là lúc bản mệnh nên tập trung vào những gì mình giỏi. Con người không ai là hoàn hảo, đừng quên điều đó. Mỗi người đều có một điểm yếu, một thế mạnh riêng, việc phát huy những thế mạnh chính là điều mà bạn cần phải làm ngày hôm nay.

Tuổi Thân

Thiên Ấn giúp cho tuổi Thân thoát được sự khuôn mẫu, gò bó trước đây để có những ý tưởng mới mẻ. Dù sao được chia sẻ ý kiến của mình với mọi người và được họ công nhận cũng là điều bạn cảm thấy vui dù chưa biết áp dụng vào thực tế có những rắc rối nào không.

Bạn cũng cẩn thận với cảm xúc của mình, nhớ thể hiện sự lịch sự, đó là phép ứng xử tối thiểu với mọi người xung quanh, đừng quên điều đó. Bạn cần giúp tất cả hiểu rằng có thể không cần phải tài giỏi, khéo léo quá mức, nhưng phép lịch sự tối thiểu là cần thiết,

Sức khỏe không được tốt, cũng là lời nhắc nhở bạn nhớ rằng sức khỏe là vốn quý, đừng chủ quan nữa, hãy thực sự dành thời gian chăm sóc cho chính mình đi. Đừng để khi đổ bệnh rồi các kế hoạch bị dở dang thì bạn có muốn làm thêm việc này, việc kia cũng không được.

Tuổi Dậu

Hôm nay có Tam Hội mà con giáp tuổi Dậu cảm thấy an tâm với những gì đang diễn ra với người thân của mình, khi nhìn thấy họ khỏe mạnh, vui vẻ, bạn cũng cảm thấy an tâm, vững tin hơn khi theo đuổi các đam mê của mình trong cuộc sống. Bạn chỉ cầu mong mọi người luôn mạnh khỏe như thế.

Chính Ấn hỗ trợ cho tuổi Dậu có nhiều thời gian hơn để tập trung, phân tích trong công việc, nhờ thế mà bạn đào sâu tìm hiểu những kiến thức cần biết. Bạn thu lượm được kha khá thông tin để xử lý vấn đề.

Bản mệnh lắng nghe những lời khuyên về sức khỏe, tránh việc chủ quan mà làm việc quá sức hoặc ăn toàn những món thiếu chất, nhất là đồ ăn nhanh, đồ chế biến sẵn ở trong hộp hoặc đóng gói, để lâu trong thời gian dài.

Tuổi Tuất

Hôm nay Tam Hội dự báo người nào đó từng là đối thủ của con giáp tuổi Tuất bỗng trở nên thân thiện hơn với bạn ngày hôm nay. Đừng thắc mắc quá nhiều về động cơ của họ. Điều này sẽ làm mất thêm thời gian của bạn đấy.

Thiên Quan nhắc nhở tuổi Tuất đừng đổ tại hoàn cảnh, nếu bạn cảm thấy điều gì đó đang diễn ra chậm hơn mức bình thường và không đạt được hiệu quả mong muốn thì có lẽ bạn nên thay đổi cách tiếp cận với nhiệm vụ đó. Tìm kiếm một chiến lược mới sẽ giúp cho mọi công việc được hiệu quả hơn.

Ngũ hành tương sinh có lợi cho những ai muốn cải thiện sức khỏe trong thời gian này. Chính vì hiểu cơ thể mình hơn nên bạn biết điều chỉnh cuộc sống, giờ giấc sinh hoạt cho phù hợp, tâm trạng của bạn cũng được giải tỏa khỏi những căng thẳng cuộc sống.

Tuổi Hợi

Nhắc nhở con giáp tuổi Hợi tỉnh táo, những lời nói hoa mỹ, những câu nịnh ngọt ngào của ai đó có thể khiến bạn làm những điều mà sau này bạn sẽ phải hối hận. Đừng để lời nói của bất cứ ai tác động đến bạn quá nhiều.

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên dường như một người cộng sự hay đối tác nào đó của tuổi Hợi đang làm việc hết sức thiếu thận trọng, vì thế bạn cần phải chú ý hơn, nếu bạn muốn mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy.

Ngũ hành tương sinh giúp cho bản mệnh tránh được những sai lầm tài chính hoặc có người hỗ trợ giúp bạn vượt khó khăn. Vấn đề tiền nong của bản mệnh lúc này không còn gây căng thẳng như trước nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!