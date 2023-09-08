Tử vi thứ Sáu 8/9/2023: Tý kinh doanh đang trên đà phát triển, Thìn công việc được nhiều người trợ giúp, Thân may mắn có quý nhân nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 08/09/2023 11:03

Theo tử vi 8/9, 3 con giáp này có một ngày khá yên bình, làm gì cũng đạt được kết quả khả quan.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 8/9/2023 hôm nay mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho tuổi Tý. Chuyện làm ăn kinh doanh đang trên đà phát triển, bản mệnh thu về không ít kinh nghiệm quý báu cho mình cũng như những mối hợp tác lâu dài.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý cũng có phần hanh thông, thuận lợi, gặp khó khăn là có quý nhân giúp đỡ. Song bản mệnh không nên chủ quan, bởi nếu muốn tiến lên phía trước thì phải tự thân cố gắng, nỗ lực chứ đừng quá dựa dẫm vào người khác.

Ngược lại, vận trình tình cảm không như ý. Có điềm báo mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Nếu đã có gia đình con giáp này nên chấn chỉnh lại thói quen thường ngày, có thể bản mệnh thấy đó chỉ là những chuyện nhỏ nhưng lâu ngày dồn nén sẽ gây nên sự ức chế cho bạn đời.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tử vi thứ Sáu 8/9/2023: Tý kinh doanh đang trên đà phát triển, Thìn công việc được nhiều người trợ giúp, Thân may mắn có quý nhân nâng đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 8/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đọc nhiều sách, thấu hiểu những nỗi lo doanh nghiệp, luôn cố gắng tìm phương án tốt nhất. 

Công việc: Người tuổi Thìn công việc bạn còn nhiều lo lắng, bạn đang cố gắng tìm ra phương án tốt nhất cho bản thân, công việc được nhiều người trợ giúp.

Tình cảm: Chấm dứt mối duyên với người cũ, bạn tìm được người bạn đời hạnh phúc.

Tài lộc: Tài lộc thăng hạn, cố gắng phát triển những lĩnh vực sinh lời cao. 

Sức khoẻ: Chú ý quan tâm nhiều đến sức khỏe bản thân, dù bận hãy cố gắng dành cho chính mình nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu 8/9/2023: Tý kinh doanh đang trên đà phát triển, Thìn công việc được nhiều người trợ giúp, Thân may mắn có quý nhân nâng đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Theo tử vi, tuổi Thân may mắn được quý nhân Chính Quan nâng đỡ nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi thứ Sáu 8/9/2023: Tý kinh doanh đang trên đà phát triển, Thìn công việc được nhiều người trợ giúp, Thân may mắn có quý nhân nâng đỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu 8/9/2023: 3 con giáp có số đại gia, ngập trong phú quý, tha hồ hứng lộc trời ban

Tử vi hôm nay, thứ Sáu 8/9/2023: 3 con giáp có số đại gia, ngập trong phú quý, tha hồ hứng lộc trời ban

Hôm nay cũng là một ngày 3 con giáp sau có tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc thăng hạn, vận may liên tiếp dồi dào.

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