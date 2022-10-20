Tử vi thứ Sáu 21/10/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc rất vượng sắc, tài lộc về tới tấp, Mão - Thân vận đen chí mạng, tiền tài trôi sạch

Chuyện tình cảm lặng lẽ âm trầm. Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi không tìm được sự hoà hợp, ấm êm vì cái tôi của người trong cuộc là khá lớn. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi cả hai chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra gian có chút khó khăn. Con giáp này gặp một vài trở ngại và sẽ khó tìm được sự giúp đỡ từ người khác. Bản mệnh nản lòng và muốn bỏ cuộc giữa chừng, điều này ảnh hưởng tới tập thể chung.

Ngoài ra, Hỏa sinh Thổ cho thấy các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm, mãnh liệt. Tuy nhiên, cả hai nên cùng bàn bạc và trao đổi trước khi đưa ra quyết định chung.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra "dễ như mơ". Thiên Ấn che chở giúp những người làm việc trong lĩnh vực như khoa học, dịch vụ, nghệ thuật dễ đạt được thành công. Nhân lúc được cấp trên đánh giá cao, hãy tận dụng cơ hội để phát triển bản thân.

Tuổi Dần

Cơ hội trong công việc mở ra trước mắt chỉ chờ người tuổi Dần nhanh tay nắm bắt. Trong những tình huống nguy cấp đòi hỏi bản mệnh phải thật bình tĩnh thì mới có thể xử lý vấn đề một cách trơn tru. Ngoài ra, may mắn ghé thăm, bản mệnh tự kiếm được tiền và còn được người khác giới thiệu cho những cơ hội kiếm tiền tiềm năng.

Chuyện tình cảm của con giáp này khá hòa hợp vui vẻ. Mặc dù trong mối quan hệ tình cảm có lúc nảy sinh xung đột, nhưng nhờ sự nhường nhịn mà mọi thứ nhanh chóng được tháo gỡ. Người độc thân chưa hạ thấp cái tôi của mình nên chưa tìm được người phù hợp.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ còn chút trở ngại và khó khăn. Chi phí phát sinh khiến con giáp này rơi vào thế bị động, dễ sa sút tinh thần. Ảnh hưởng của cục diện Tương Hại khuyên người tuổi này cần thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Họa tiểu nhân đeo bám khiến bản mệnh dễ chịu thị phi, từ đó ảnh hưởng tới uy tín và danh dự.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng chưa thật nổi bật. Người độc thân đang loay hoay để bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu. Xung đột trong gia đình ngày một lớn dần và khiến người trong cuộc dần mệt mỏi.

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ còn chút trở ngại và khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thiếu chút may mắn. Mặc dù đã cố gắng liên tục nhưng dường như mọi công sức đều đang bị "đổ sông đổ biển". Điều này dễ tạo nên cảm giác chán nản và bi quan, nếu không vượt qua được thì dễ tạo rắc rối cho mình.

Hơn nữa, vận tình cảm của bản mệnh vẫn còn mâu thuẫn. Đời sống hôn nhân không còn ấm êm, hòa thuận như lúc trước. Những tưởng sóng gió đã qua đi và trả lại bình yên cho các cặp đôi nhưng xem ra vẫn còn rắc rối khác.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút đảo lộn và chật vật hơn. Công việc này chưa hoàn thành thì phải nhận thêm nhiệm vụ khác, điều này đòi hỏi bản mệnh phải có đủ dũng khí để đối mặt. Tuy nhiên, bạn đừng để tâm quá nhiều tới lời bàn tán bên ngoài kẻo ảnh hưởng tới tâm trạng.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên rối rắm và khó khăn. Bản mệnh sẽ có chút bối rối, cũng không biết phải xử lý thế nào để mối quan hệ tình cảm trở lại như lúc trước. Có lẽ, một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau sẽ giải quyết được những vấn đề đang tồn đọng.

Tuổi Ngọ

Trong ngày thứ Sáu này, mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi dễ dàng. Bản lĩnh của bạn kết hợp với sự nâng đỡ của quý nhân giúp con giáp này dễ dàng đạt được các mục tiêu. Bản mệnh có thể thỏa sức sáng tạo, bay bổng với các ý tưởng của mình. Ngoài ra, Thực Thần ghé thăm liên tiếp đem tới tin vui về tài chính, nhưng bạn chớ nên vì vậy mà chủ quan.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ vô cùng lý tưởng. Tình cảm lứa đôi nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh. Công việc bận rộn nhưng bạn và người ấy vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở cạnh nhau.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình. Tính cách hòa đồng và thân thiện sẽ đem lại cho bản mệnh nhiều sự giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập của bạn cũng sẽ được cải thiện củng cố thêm động lực kiếm tiền ở những người này.

Hơn thế nữa, chuyện tình cảm đẹp đẽ tươi sáng. Dù công việc có bận rộn thế nào thì người tuổi Mùi vẫn luôn trở về nhà sớm. Sự tôn trọng và luôn lắng nghe là cách để các cặp đôi duy trì sự êm ấm trong mối quan hệ này.

Người tuổi Mùi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối rắc rối trong thứ Sáu này. Tác động của Tỷ Kiên ảnh hưởng rõ ràng lên các mối quan hệ nơi công sở. Thị phi, xích mích với đồng nghiệp khiến môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Bản mệnh cần hạ thấp cái tôi nếu không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên nặng nề buồn phiền. Người độc thân chưa đủ tự tin cũng như niềm tin để đi tìm tình yêu. Còn những người đã lập gia đình vì bận rộn công việc mà không có đủ thời gian dành cho nhau.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ như đạt một đường tiến tới. Sau bao gian khó thì cuối cùng bạn đã tìm được hướng đi mới cho mình. Riêng những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường tiềm năng phát triển năng lực của mình. Đặc biệt là những người đang làm công việc kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày bội thu.

Vận trình tình cảm hòa thuận thương yêu. Mộc sinh Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà luôn khăng khít, bền chặt. Nhờ có sự tương tác và thảo luận thường xuyên mà các ý kiến đưa ra luôn được thống nhất.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên khởi sắc và suôn sẻ vô cùng. Nhờ quý nhân giúp đỡ mà bản mệnh trở nên nhạy bén, thấu hiểu lòng người hơn bao giờ hết. Đây là những yếu tố cần thiết giúp con giáp này có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên bước đường sự nghiệp về sau.

Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ đong đầy hạnh phúc. Tuổi Tuất và nửa kia đang cùng nhau trải qua những phút giây êm đềm và lãng mạn. Bản mệnh không mong gì hơn ngoài việc được ở cạnh người mình thương và làm mọi việc cùng họ.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá khó khăn. Lao động chân chính, dựa vào thực lực và bản lĩnh của mình thì thành công mới được duy trì lâu dài. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh đưa ra những lựa chọn mới mẻ, táo bạo.

Chuyện tình cảm hòa hợp yêu thương. Người độc thân cảm nhận được sự chân thành từ người đang tán tỉnh mình. Tuy nhiên, cần có thêm thời gian để hai người tìm hiểu nhau rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.