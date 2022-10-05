Tử vi thứ Năm ngày 6/10/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tị nổi bật, dễ thu hút người khác; Dần - Mùi lâm tương xung, dễ vướng rắc rối

May mắn được Tam Hợp cục độ mệnh nên tài lộc dồi dào, đặc biệt là những ai có hẹn ký hợp đồng trong hôm nay. Những chuyện liên quan đến tiền bạc vô cùng suôn sẻ như có quý nhân giúp đỡ, không gặp phải vướng mắc. Đường tình cảm nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên vợ chồng yêu thương lẫn nhau, biết bảo vệ nhau trước lời bàn tán của thiên hạ. Các bạn đang làm cha làm mẹ thì phải lo cho con nhiều hơn nhưng đó là niềm hạnh phúc mà bạn có được.

Dự báo tuổi Tý có một ngày thất bát trong công việc. Con giáp này khá nhạy bén và năng nổ nhưng đời không như mơ, tiểu nhân sẵn sàng hại bạn bất cứ lúc nào. Nhiều người chán nản muốn nộp đơn xin nghỉ việc, không muốn bắt đầu công việc.

Sự nghiệp trong ngày nghỉ này không tốt vì lâm Tương Xung. Làm việc nhanh nhạy, có giác quan thứ 6 nhạy bén, nhưng bạn khá nóng tính, dễ gây gổ, mâu thuẫn. Những ai phải lái xe, đi đường hoặc lao động chân tay hôm nay nên chậm rãi một chút để bảo vệ bản thân.

Tỷ Kiên ngăn trở, sự cứng đầu cứng cổ đôi khi có thể khiến người tuổi Sửu lâm vào rắc rối mà không tự tìm ra được cách sửa chữa. Bạn không nên quá tự phụ, cho rằng mình biết hết mọi điều, bởi xung quanh bạn vẫn luôn có những người tài giỏi hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần cẩn thận hơi khi kết giao với mọi người xung quanh, bởi chẳng phải ai cũng là bạn tốt đâu. Đừng bất cẩn giữ quan hệ với kẻ xấu, để đối phương tìm ra cơ hội gây ảnh hưởng tiêu cực cho bạn. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Định là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Theo tử vi thứ 5, Thiên Tài trợ mệnh đem đến tin vui tài lộc, có thể hôm nay bản mệnh sẽ trúng thưởng hoặc có tiền bất ngờ. Bạn nên chăm chút cho công việc của mình hơn để được tăng lương và không dấn thân vào rượu chè, cờ bạc. Đường tình cảm không tốt vì lâm vào cục diện ngũ hành Kim khắc Mộc. Nhiều chuyện trong cuộc sống khó phòng tránh được, vận hạn đến thì phải đối đầu thôi. Vì thế việc cần làm cứ làm, đừng e ngại lo sợ việc này việc kia mà không dám tiến bước, cứ mạnh dạn và mạnh mẽ lên để nắm lấy vận mệnh trong tay mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mộc khắc Thổ, người tuổi Mão quá nhạy cảm nên đôi khi hiểu sai ý của người ấy. Hãy bình tĩnh lại và cố gắng nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn, bởi chắc chắn nửa kia cũng không hề muốn tổn thương bạn đâu.



Với người độc thân, những suy nghĩ tiêu cực trong chuyện tình cảm là yếu tố ngăn cản bạn tìm kiếm một nửa kia phù hợp. Bạn lo rằng những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại nên chẳng dám mở lòng với bất cứ ai. Thiên Quan cản trở, con giáp này là một người vô cùng bướng bỉnh, một khi đã quyết tâm làm việc gì là sẽ làm đến cùng, dù mọi người xung quanh có khuyên can hoặc bàn lùi như thế nào đi nữa. Đây là lý do bạn thường đâm đầu vào ngõ cụt.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn có Thiên Ấn nâng đỡ nên trong công việc bạn luôn là người khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng hôm nay sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp nhé.

Xem tử vi hàng ngày thấy tiền bạc tốt lên nhờ Tam Hợp cục. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn toàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về ngày cuối tuần không phải là ít. Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, Thìn có đường tình cảm tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh còn có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bạn vẫn lạc quan.

Tuổi Tị

Hỏa sinh Thổ, những mặt tính cách nổi bật giúp người tuổi Tị dễ dàng chinh phục ánh mắt của người đối diện. Người độc thân chẳng khó khăn gì trong việc tìm một người chân thành với mình. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy cho người đó cơ hội. Với các cặp đôi, cả bạn và người ấy đều cảm thấy tràn đầy năng lượng khi bắt đầu một ngày mới. Tình yêu là động lực thúc đấy hai bạn cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn thiện hơn. Bạn và người ấy quả là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người.



Chính Ấn phù trợ, bạn sẽ đạt được kết quả tốt trong công việc nếu biết tận dụng sự sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, tính cách không chịu thua kém ai cũng giúp bạn ngày càng tiến bộ. Bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào mục tiêu đã đặt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ được Chính Quan tương trợ nên rất tiến triển. Đặc biệt là những bạn đang chờ đợi tin tức thi cử, xin việc, thăng chức, đây sẽ là ngày cát tinh của bạn. Những bạn muốn mở hàng, khai trương nên xem tuổi Ngọ hợp tác với tuổi nào thì cát lợi, lộc lá.

Đường tài lộc chủ yếu phất lên nhờ công việc chính của bản mệnh, hãy đầu tư cho công việc mình đang làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đừng vì thế mà vung tay quá trán, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không tiền núi cũng có ngày cạn kiệt. Tình cảm ảm đạm vì Hỏa khắc Kim. Càng bận tâm thì càng phiền não, cái gì qua rồi thì tốt nhất hãy cho nó qua đi, bới móc lại cũng chẳng vui vẻ gì, khổ người khổ ta. Người bi lụy tự chuốc lấy đau thương, bớt bận tâm cõi lòng sẽ thanh thản.

Tuổi Mùi

Dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi trở nên cứng đầu, bướng bỉnh, chẳng chịu tiếp thu ý kiến của bất cứ ai. Dù bạn thông minh đến mấy mà hành xử như vậy thì cũng sẽ khiến người khác ác cảm, không muốn hợp tác lâu dài.

Vì thế, bản mệnh, đặc biệt là người trẻ tuổi cần phải học cách hợp tác và thỏa hiệp với mọi người trong một vài trường hợp. Không phải lúc nào cũng khăng khăng làm theo ý mình đã là tốt đâu, bạn sẽ tự đẩy mình vào thế khó đấy. Thổ vượng cũng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ.

Tuổi Thân

Công việc chịu ảnh hưởng từ Tỷ Kiên nên con giáp này khá mệt mỏi và vất vả. Đi làm thì khổ sở, đồng nghiệp cạnh tranh nhau từng chút một, làm ăn chung thì cạnh khóe với nhau. Tuổi này giỏi quá cũng khổ, lúc nào cũng có tiểu nhân chăm chăm tìm sơ hở để đá xéo bạn ở chỗ làm.

Chuyện tiền bạc bị tổn thất nặng nề. Mới sáng ra bản mệnh đã phải tiêu tiền. Làm nhưng không thấy tiền dư ở đâu hết, toàn thấy tiêu tiền. Thời gian gần đây rất nhiều chuyện cần đến tiền khiến bạn mệt mỏi và kiệt sức. Tình cảm ở mức bình thường do hai hành Kim tương hòa. Đừng mải mê sống cho người khác vì sợ họ tổn thương, đến khi nhìn lại người tổn thương nhất lại chính là mình, rất dại khờ lắm.Khuyên bạn hãy yêu thương chính mình nhiều hơn và sống cho những người thân yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu luôn giữ được sự bình tĩnh, lạc quan và vui vẻ trong mọi tình huống. Dường như chẳng có việc gì có thể khiến bạn lo lắng, bởi khó khăn đến mấy thì cũng đều có cách giải quyết thôi.

Mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Bạn chẳng hề lo lắng vì biết mọi người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ mình. Người làm ăn có thể tìm được đối tác triển vọng trong ngày hôm nay. Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy cũng tiến triển tốt đẹp. Bạn quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người ấy, luôn đối xử với người ấy một cách rất dịu dàng. Chắc hẳn nửa kia cũng cảm nhận được điều đó và đáp lại bạn 1 tình cảm tương tự.

Tuổi Tuất

Thiên Ấn trợ vận giúp con giáp này có đường sự nghiệp khởi sắc. Ngày làm việc bạn có thể sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các hạng mục, báo cáo chỉn chu và chuẩn bị tinh thần nghỉ ngơi được rồi. Những người làm lãnh đạo dù có tiếng nói thì cũng đừng có hống hách, càng khiêm tốn người ta càng nể bạn.

Tài lộc có Tam Hội chiếu cố, Tuất không phải lo lắng quá nhiều vì tiền. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt, người kinh doanh cần tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu. Cục diện Thổ sinh Kim đem tới tin tốt cho đường tình cảm. Không biết hận thù là bản tính có sẵn, ghét một chút rồi lại quên ngay, đúng là con giáp hiền lành. Kể cả đi mua hàng cũng gặp người niềm nở, tốt tính, ra đường gặp sự cố cũng có quý nhân xuất hiện giải quyết cho ngay, không cần quá lo lắng.

Tuổi Hợi

Thực Thần trợ mệnh có lợi cho những người làm tự do, có nghề phụ, nghề tay trái, lộc lá đầy mình. Hợi làm ăn chân chính thì trời thương Phật độ, ăn nên làm ra. Người luôn giở thủ đoạn cuối cùng sẽ mất đi tất cả nên bạn đừng lo lắng. Giấy không bọc được lửa, thật hay giả cuối cùng sẽ hiển lộ rõ ràng.

Đường tài lộc khởi sắc, Hợi có lộc ăn uống, quà cáp, biếu tặng từ người khác đem đến. Buôn bán cũng đắt hàng không lo ế ẩm. Có điềm báo lộc tài cầm tay, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh và hoàn toàn có thể vượt qua những trở ngại về công việc. Vận trình tình cảm may mắn nhờ Thổ dưỡng Kim. Bạn vô tư sống vui vẻ, không cần hơn thua với bất kỳ ai, bởi vượt qua chính mình mới là thử thách lớn nhất. Bình yên sẽ đến với gia đình nhỏ của bạn, mọi tai họa trong hôm nay sẽ sớm qua đi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm