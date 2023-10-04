Tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 của 12 con giáp: Tý - Sửu vận may che chở, kinh doanh lời to; Ngọ - Mùi đầu tư thua lỗ, trải qua khổ đau

Vận trình tình cảm êm ấm thuận hoà. Những người đã lập gia đình có khoảng thời gian chung sống vui vẻ, sự kết hợp ăn ý còn mang đến cho người trong cuộc nhiều thuận lợi trong công việc chung. Tài lộc có tiến triển. Bên cạnh việc làm chủ tài chính thì con giáp này còn được tặng quà, tiền bạc. Sức khỏe sa sút thấy rõ một phần còn bị ảnh hưởng bởi sự chủ quan của bản mệnh.

Tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 , vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp tốt đẹp nhờ sự khéo léo trong cách ăn nói, cư xử của con giáp này. Ngoài ra, vận may che chở giúp những chú Chuột có thể hết mình với đam mê của bản thân.

Bạn còn có thể học hỏi từ đối phương những bài học đáng quý, vì thế hãy luôn dành thời gian lắng nghe đối phương. Thổ khắc Thủy, tiếc rằng quan hệ giữa con giáp này và người nhà lại quá lạnh nhạt. Dường như các thành viên trong gia đình đang thiếu thấu hiểu nhau, không biết đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ, cân nhắc tính đúng sai của vấn đề.

Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu làm ăn kinh doanh có cơ hội quen được với những đối tác, bạn hàng triển vọng. Đôi bên có cùng chung mục tiêu và cách thức làm việc nên quá trình hợp tác vô cùng ăn ý, cùng thu về lợi nhuận khả quan. Với người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên có thể hoàn thành các nhiệm vụ khó vô cùng nhanh chóng.

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ chảy trôi. Có thể nói nguồn năng lượng dồi dào, tràn đầy tự tin chính là yếu tố giúp con giáp này có thể đối mặt và vượt qua mọi khó khăn một cách ngoạn mục. Dù các kế hoạch không đi đúng hướng thì bản mệnh vẫn kiên trì bền bỉ.

Tình cảm có chút xáo trộn bởi áp lực tài chính có thể gây ra một vài hiểu lầm, cãi vã cho những cặp vợ chồng. Người độc thân bằng lòng với cuộc sống hiện tại mà chưa nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương. Vận trình tài lộc tăng tiến. Con giáp này có thể an tâm dùng số tiền mình kiếm được để cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, công việc của người tuổi Mão vướng phải nhiều khó khăn bất ngờ, thậm chí trong cả những nhiệm vụ tưởng chừng đã quá quen thuộc. Vì thế, con giáp này không được chủ quan, lơ là trong ngày hôm nay. Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu một công việc mới, bởi bản mệnh sẽ không thể lường trước những khó khăn mình sẽ gặp phải.

Tốt nhất, con giáp này hãy tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu hơn về vấn đề trước khi bắt tay vào làm. Thủy sinh Mộc, chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi là điểm sáng trong vận trình của bản mệnh. Người độc thân có thể nhận được lời mời làm quen của một người nào đó. Nếu đối phương là người đáng tin cậy thì hãy cho người đó một cơ hội nhé.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Người tuổi Thìn dễ dàng phát huy được tài năng và sự ứng biến linh hoạt của mình để thu về những thành tích nổi bật. Sự xuất hiện của Chính Tài cho biết chỉ cần giữ được thái độ tích cực thì không có khó khăn nào có thể cản bước được con giáp này.

Vận trình tình cảm kém sắc. Cảm giác lớn nhất mà tuổi Thìn đang phải trải qua là buồn phiền và chạnh lòng. Nhưng không buồn sao được khi mà yêu thương chân thành trao đi lại không được đối phương để mắt. Tài lộc được cải thiện. Sự chủ động, nhanh trí giúp con giáp này nắm giữ được những cơ hội kiếm tiền đáng giá.

Tuổi Tị

Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Tị có lòng quyết tâm để hiện thực hóa các kế hoạch của mình, tuy nhiên bạn lại thường phải nhận lấy sự phản đối của mọi người. Có lẽ kế hoạch của bạn vẫn còn điều gì chưa thực sự chính xác.



Thay vì việc mù quáng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời người khác, bản mệnh nên thử bình tĩnh lại để có thể xem xét mọi yếu tố trong và ngoài kế hoạch. Việc làm này tưởng như mất thời gian nhưng lại giúp bạn tiết kiệm nhiều công sức giải quyết rắc rối có thể phát sinh trong tương lai. Hôm nay trực Chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra có thể gián đoạn. Tử vi ngày mới khuyên người tuổi Ngọ không nên vì bất cứ lý do gì mà trì hoãn công việc hiện tại. Bởi sự trì hoãn chỉ khiến bản mệnh trở nên e dè và thiếu tự tin khi bắt tay trở lại với nó.

Tình cảm trải qua khổ đau. Con giáp này đã từng có những ngày tháng vui vẻ, yêu thương đong đầy thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với những điều không may. Có trả qua sóng gió, đau buồn thì mới biết trân trọng hơn hạnh phúc trong hiện tại. Tài lộc bất ổn. Nguồn thu nhập bị chi phối bởi khá nhiều vấn đề, đây là lúc cần xem xét kỹ lưỡng tình hình tài chính hiện tại.

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 của 12 con giáp, Tương Hại giáng họa, người tuổi Mùi vướng phải những trục trặc bất ngờ trong ngày hôm nay. Đây không phải là lúc bạn thân thân trách phận mà hãy nhanh chóng nhìn nhận lại công việc để xác định gốc rễ vấn đề. Khi có đồng tiền dư dả trong tay, bản mệnh cũng chớ vội vàng đầu tư hoặc mua sắm theo lời rủ rê của những kẻ không thực sự thân thiết.

Trước khi rút tiền làm việc gì, bạn cần kiểm chứng thông tin rõ ràng để tránh rơi vào bẫy. Thổ khắc Thủy, người còn độc thân dễ gặp đào hoa xấu trong ngày hôm nay, vì thế, bạn hãy chú ý giữ khoảng cách với các đối tượng có ý định tiếp cận mình. Bạn không nên quá vội vàng đến với bất cứ ai.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Người tuổi này nhanh chóng gặt hái được thành công nhờ vào bản lĩnh và một chút may mắn. Thứ đáng khen nhất của bản mệnh có lẽ phải kể đến tinh thần làm việc không biết mỏi mệt, cộng với kiên trì bền bỉ.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Đường tình duyên của người độc thân có bước tiến mới nhờ đào hoa nở rộ. Tuổi Thân và nửa kia không chỉ là người yêu mà còn là những người bạn đồng hành lý tưởng trong sự nghiệp của nhau. Tài lộc vững vàng. Ngoài việc thoải mái chi tiêu thì bản mệnh còn có được khoản tích luỹ dư dôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Mặc dù có quý nhân chiếu mệnh nhưng con giáp này vẫn có thể gặp rắc rối do sự đeo bám của tiêu nhân. Lời khuyên cho người tuổi Dậu chính là thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói của mình, kể cả hành động.

Tnh cảm hạnh phúc vô biên. Tình yêu vẫn luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất giúp con giáp này vượt qua mọi áp lực trong cuộc sống. Người độc thân phải tốn thêm chút thời gian nữa mới mong tìm thấy bạn đời. Vận trình tài lộc khởi sắc. Thu nhập có dấu hiệu tăng lên, đây cũng là niềm an ủi dành cho con giáp này.

Tuổi Tuất

Thổ khắc Thủy, người tuổi Tuất cần chú ý đến các mối quan hệ xã hội trong ngày hôm nay. Bản mệnh không nên quá dễ dàng đặt lòng tin vào người ngoài bởi có một số người không tốt đẹp như thoạt nhìn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải tâm sự nhiều hơn với người nhà của mình.

Vợ chồng chính là người gần gũi và thân thiết với bạn nhất, là chỗ dựa mỗi khi bạn gặp khó khăn, vì thế khi gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, bạn chớ nên giữ trong lòng. Thực Thần đem tới điểm sáng trên con đường tài lộc. Nếu bạn đã luôn chăm chỉ làm thêm thì nay là lúc nhận thù lao xứng đáng. Tuy nhiên, dù muốn làm giàu đến đâu, bạn cũng cần cân bằng cuộc sống và công việc, chớ nên làm việc quá sức.

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá khó khăn. Mỗi khi gặp khó khăn hay áp lực trong công việc, người tuổi Hợi lại tìm về gia đình như cách để tiếp thêm năng lượng cho mình. Tinh thần thoải mái giúp công việc đạt được hiệu quả đáng kể.

Vận trình tình cảm thắm sắc. Người độc thân cuối cùng cũng tìm được bến đỗ yêu thương và cả hai hoàn toàn có cơ hội tiến xa hơn. Tình cảm vợ chồng sẽ được gắn bó khăng khít hơn qua bão giông, cãi vã. Tài lộc được nâng cao nhờ những khoản hời trong công việc kinh doanh, mua bán.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm