Chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều chuyện không vui. Cả hai xảy ra nhiều chuyện xung đột, bất đồng quan điểm nên cãi nhau không dứt. Vì không tìm được tiếng nói chung mà mối quan hệ của cả hai dần bế tắc, không tháo gỡ được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ chia tay.

Sửu phải đối mặt với khá nhiều khó khăn trong công việc. Những việc bạn làm đều không được công nhận. Thậm chí còn bị chê bai, quở trách khi mắc những sai lầm nhỏ nhặt. Nói chung ngày hôm nay mọi việc đều không như ý bạn muốn. Vì vậy đừng thực hiện bất cứ dự án nào lớn hay kế hoạch của bản thân.

Tuổi Dần

Dần nên chú tâm hơn vào công việc của mình. Bạn sẽ sớm nhận được nhiều lời khen tích cực của cấp trên cũng như sự công nhận của đồng nghiệp. Chỉ cần chăm chỉ một chút, bạn sẽ sớm thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Bởi ngày hôm nay rất thích hợp để bạn thực hiện những kế hoạch của mình.

Tuổi Mão

Mão gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Mão gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay, cả về tiền bạc lẫn tình duyên. Bạn sẽ gặp được mối nhân duyên bất ngờ, đến bản thân cũng không thể đoán trước. Cả hai sẽ yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên và có mối quan hệ lâu dài sau này.

Tuổi Thìn

Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Số tài khoản trong ngân hàng của bạn cứ tăng lên theo cấp số nhân. Bạn đưa ra nhiều quyết định đúng đắn nên giúp ích cho vận trình của bản thân. Người kinh doanh buôn bán có được nhiều đơn hàng. Người làm công ăn lương được thưởng và thăng chức.

Tuổi Tỵ

Tỵ đón nhận nhiều chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ nên chuẩn bị tinh thần vì có nhiều điều không hay sắp xảy ra. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà chuyện tình duyên của bạn cũng gặp khá nhiều rắc rối. Vì áp lực công việc nên bạn và người ấy thường xuyên cãi nhau, bất đồng quan điểm. Có thể hôm nay bạn sẽ vô cùng tủi thân và cô đơn. Bởi những người thân thiết đều không thể an ủi và giúp đỡ bạn được.

Tuổi Ngọ

Ngọ có cơ hội thực hiện được nhiều kế hoạch, dự án riêng của bản thân trong ngày hôm nay. Bạn có cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người nên công việc khá suôn sẻ. Về chuyện tình cảm cũng không còn rắc rối, bế tắc như trước. Bạn sẽ sớm gặp được người lý tưởng của mình.

Tuổi Mùi

Mùi được Thần Tài ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay, Thần Tài vô cùng ưu ái bạn. Nhờ vậy mà tiền bạc cứ đổ về liên tục, tiêu xài không hết. Những kế hoạch, ý tưởng bạn đề ra đều được công nhận. Cấp trên đánh giá cao về tài năng, cũng như cách xử lý công việc của bạn. Thế nên con đường thăng tiến của bạn vô cùng rộng mở.

Tuổi Thân

Thân gặp nhiều trục trặc về chuyện tình cảm. Cả hai cãi nhau triền miên không dứt. Có nhiều mâu thuẫn xảy ra khiến bạn và người ấy thường xuyên cảm thấy áp lực và ngột ngạt. Do không thể nói chuyện với nhau đàng hoàng nên những khúc mắc trong lòng càng lớn có thể dẫn đến chia tay.

Tuổi Dậu

Dậu có tài ăn nói nên công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Dậu hốt hết may mắn của thiên hạ trong ngày hôm nay. Chuyện làm ăn kinh doanh của bạn sớm có được nhiều hợp đồng béo bở. Bạn có duyên buôn bán nên không cần phải lo về thu nhập. Những người làm công ăn lương sớm trúng hợp đồng tiền tỷ giúp công ty ăn nên làm ra.

Tuổi Tuất

Vận trình của Tuất hôm nay nhận được nhiều may mắn vì được quý nhân phù trợ. Công việc tiến triển suôn sẻ, tình cảm thăng hoa, rực rỡ. Nói chung hôm nay, Tuất chẳng cần phải lo lắng gì về tiền bạc hay những mối quan hệ của mình. Bởi bạn muốn gì được nấy, tiền tiêu không hết, tình cũng ngập tràn thăng hoa.

Tuổi Hợi

Hợi gặp nhiều chuyện không vui trong ngày hôm nay. Công việc đều không diễn ra như bạn mong muốn. Kẻ xấu luôn ở đằng sau hãm hại, cản trở con đường thăng tiến của bạn. Chuyện tình duyên không có nhiều khả quan. Bạn cảm thấy khá cô đơn trong ngày hôm nay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm