Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Hợi tài lộc tăng, tuổi Mùi may mắn

Tâm linh - Tử vi 29/01/2020 05:17

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Hợi tài lộc dồi dào, tuổi Mùi gặp nhiều may mắn. Còn vận trình ngày mới của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có một ngày đi làm đầu năm khá thuận lợi. Đặc biệt, thần Tài cho bạn nhiều cơ hội tiền bạc lớn.

Tình duyên ổn định với người có đôi.

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu nên dành thời gian để chuẩn bị cho những kế hoạch tương lai. Nếu thành công, đây sẽ là bước đệm trong sự nghiệp của bạn.

Tài lộc khá ảm đạm, nhưng không tới mức thiếu thốn.

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Dần

tu vi thu nam ngay 30/1/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đi làm đầu tiên, tuổi Dần vẫn còn “vương vấn” không khí Tết. Bạn nên lấy lại tinh thần tập trung, nhanh chóng hoàn thành công việc.

Người độc thân đừng quá kén chọn, nếu không sẽ khó tìm được một nửa thích hợp.

 Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão khá bận rộn trong ngày làm việc đầu năm. Nhưng nếu cố gắng, bạn sẽ được ghi nhận, có nhiều cơ hội tốt hơn.

Tuổi Mão dù không quá giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng đối phương sẽ quý trọng sự thành thật của bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Thìn

Tình duyên của người có nhiều bước tiến lớn. Năm mới, bạn có thể nghĩ tới chuyện hôn sự nếu đã sẵn sàng.

Tài lộc dồi dào với người đi làm.

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu nam ngay 30/1/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tiền “lì xì” đầu năm mới sẽ giúp tuổi Tỵ vui vẻ suốt mấy ngày. Dù vậy, hãy tập trung vào công việc hơn, đừng để bị phân tâm.

Tình duyên chưa khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, tuổi Ngọ thuận lợi trong công việc. Quý nhân sẽ giúp bạn có nhiều đột phá mới trong sự nghiệp.

Với tiền bạc, nếu muốn đầu tư, bạn nên cẩn trọng hơn, đừng vội vàng mà gặp rủi ro.

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi làm gì trong hôm nay cũng thấy thoải mái. Đặc biệt là những việc thiện sẽ càng giúp bạn có nhiều may mắn sau này.

Tài lộc ổn định, tuổi Mùi không phải lo nghĩ nhiều.

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Thân

tu vi thu nam ngay 30/1/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có ngay cơ hội thăng tiến từ đầu năm, hãy tận dụng thật tốt.

Dù vậy, trong ngày sẽ có điềm báo hao tài, bạn nên cân nhắc khi chi tiêu.

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Dậu

Ngày đầu đi làm cho tuổi Dậu nhiều áp lực. Nhưng đừng quá căng thẳng, bạn chỉ cần tập trung vào công việc của mình.

Tình duyên vẫn ổn định, là chỗ dựa chắc chắn cho bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có vận trình công việc suôn sẻ trong ngày mới. Bạn còn được nhiều người giúp đỡ khi gặp chút khó khăn trong công việc.

Hãy dành thời gian cuối ngày cho người ấy nhé!

Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu nam ngay 30/1/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Năm ngày 30/1/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi bắt đầu ngày đi làm đầu năm không quá nhiều lo lắng. Đặc biệt, tài lộc có thể tăng.

Tuy nhiên, người có đôi cẩn thận vì hiểu lầm nhỏ mà rạn nứt tình cảm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

5 con giáp cần cẩn trọng trong năm Canh Tý 2020

5 con giáp cần cẩn trọng trong năm Canh Tý 2020

Bước sang năm mới 2020 - năm Canh Tý, những con giáp dưới đây cần tuyệt đối cẩn trọng, lưu ý trong tất cả công việc, lẫn sức khỏe, tình duyên

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 27 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 42 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay