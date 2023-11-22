Tử vi thứ Năm ngày 23/11/2023 của 12 con giáp: Ngọ - Hợi công danh xán lạn, tài lộc leo thang; Mão - Thìn cẩn thận tiền của, tiểu nhân vùi dập

Sự chủ quan cũng khiến bạn dễ mắc phải các lỗi sai không đáng có. Để khắc phục tình trạng này, bản mệnh cần phải biết mình là ai, mình đang đứng ở đâu cũng như hoàn cảnh thực tế mà mình đang đối mặt. Hãy chứng tỏ bản thân bằng những hành động thực tế. Thổ khắc Thủy, người đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, nhất là với những ai có ý định tiếp cận mình. Đừng vì một phút ham vui mà khiến hạnh phúc tan vỡ, nhiều người phải chịu đau khổ.

Xem tử vi thứ Năm ngày 23/11/2023 , Tương Hại khiến người tuổi Tý trở nên hay khoe khoang, kiêu ngạo. Bạn muốn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người nên thường xuyên ra vẻ ta đây, nhưng chính điều đó lại khiến người khác thấy phản cảm.

Rất may là có Chính Quan chiếu cố nên Sửu có một ngày thứ 5 thoải mái, không bị áp lực vì công việc. Bạn làm gì cũng nghiêm túc, suy nghĩ trước sau nên mọi việc đã xong từ trong tuần. Ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, chức quyền hoặc học hành sẽ sớm đón nhận tin tốt.

Tinh thần vui vẻ nên công việc cũng hanh thông, tiền bạc cũng theo đó mà về nhiều hơn. Hôm nay bạn sẽ chi khá nhiều cho những khoản lặt vặt nhưng đó là những khoản cần thiết. Sửu biết cân đối chi tiêu hợp lý, biết tìm đường làm ăn, thích kiếm tiền, không thích ăn bám ai hết. Tuy nhiên vận tình cảm có dấu hiệu suy sụp khi gặp cục diện ngũ hành Mộc khắc Thổ. Tâm tính hiền lành, ghét sân si nhưng tuổi này lại hay bị kẻ xấu soi mói, bắt bẻ. Bạn nên dẹp bớt bạn bè xã giao, lúc hoạn nạn không thấy đâu mà lúc có của cải thì mới xuất hiện.

Tuổi Dần

Theo tử vi thứ Năm ngày 23/11/2023, Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Dần với tinh thần hăng hái sẵn sàng tham gia vào các cuộc ganh đua tranh giành vị trí xếp hạng. Có thể thành công sẽ mang lại cho bạn cơ hội được thăng quan tiến chức. Với những người đã có chức có quyền, bạn thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và nhận được sự tôn trọng, kính phục của cấp dưới. Con giáp này luôn biết sắp đặt từng người vào từng vị trí phù hợp, nhờ vậy công việc khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành suôn sẻ.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ là dấu hiệu cho thấy vợ chồng bạn dễ gặp mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với nhau. Cả hai người đều quá tự phụ, đặt cái tôi bản thân lên quá cao nên chỉ khăng khăng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão hôm nay không tốt vì gặp phải Thương Quan chiếu mệnh. Có vẻ như gần đây bạn không được lòng đồng nghiệp cho lắm, hãy cẩn thận với thị phi chốn công sở. Nhiều người sắp thôi việc hoặc có ý định bỏ việc giữa chừng vì có nhiều khúc mắc trong công việc khiến bạn ức chế.

Đường tiền bạc là điểm sáng trong ngày nhờ Tam Hội cục trợ vận. Tiền bạc rủng rỉnh, bạn có thể thoải mái mua sắm vài món đồ yêu thích cho bản thân, hay tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày. Gần đây tuổi này sẽ có thêm tiền thưởng hoặc quà cáp nhỏ từ cơ quan làm việc. Vận trình tình cảm như ý, bạn thật may mắn khi có người bạn đời chung thủy, biết quan tâm chăm sóc. Đôi khi bạn quá vô tâm khiến người thân phiền lòng, nhưng may mắn là họ quá hiểu tính bạn nên có thể thông cảm được.

Tuổi Thìn

Đường sự nghiệp của tuổi Thìn không tốt vì lâm Thiên Quan. Một vài kẻ xấu tính đang ghen tị với thành công của bạn, đừng lo lắng, việc ai người đó làm. Nhiều người buôn bán hay bị cạnh tranh, đối thủ xấu tính, bên ngoài thì tươi cười nhưng bên trong ghen ghét, chỉ mong bạn làm ăn thua lỗ, cẩn thận dính tới pháp luật nhé Thìn.

Tử vi dự báo, đường tiền bạc của tuổi này khá tốt khi được Tam Hội cục nâng đỡ. Tiền tài hanh thông, rủng rỉnh túi, tiết kiệm cũng là điều bạn nên làm đề phòng những lúc ốm đau. Bạn nào chịu khó làm thêm thì cũng có đồng ra đồng vào, đủ tiền tiêu vặt hàng tháng. Ngũ hành Mộc Thổ tương khắc dự báo vận tình cảm dễ đi xuống. Cuộc đời sẽ không như trong những câu chuyện cổ tích nhiệm mầu, bạn nên bớt hy vọng. Một số người cần điều chỉnh lại thái độ của mình, đừng để cảm xúc lấn át lý trí khi gặp những người quan trọng.

Tuổi Tị

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tị độc thân có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt cho mọi người nhờ tính cách cởi mở và hài hước của mình. Nhiều đối tượng khác giới có thể chủ động tiếp cận và làm quen với bạn. Hãy mở lòng mình và cho ai đó cơ hội tiến đến gần hơn nhé. Với người đã lập gia đình, bạn rất tin tưởng người thân của mình. Vì thế, mỗi khi có vấn đề gì khó giải quyết trong cuộc sống hoặc trong công việc, bạn thường chủ động trao đổi với nửa kia để đôi bên cùng trao đổi và tìm cách tháo gỡ.

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Tị tự phụ nên chủ động tách mình ra khỏi tập thể. Bạn không muốn hợp tác với bất cứ ai bởi cho rằng người khác sẽ làm chậm tiến độ của mình. Tuy nhiên, chính vì như vậy mà bạn dễ mắc phải lỗi sai do nhìn nhận vấn đề quá phiến diện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện làm ăn của Ngọ trong hôm nay được Tam Hợp cục nâng đỡ nên khởi sắc hơn hẳn. Bạn được cấp trên đánh giá cao khi dám đứng ra nhận trách nhiệm mỗi khi có vấn đề xảy ra trong công việc. Bạn cũng là con giáp giỏi ngoại giao, ăn nói khéo léo nên buôn bán khá đắt hàng.

Thu nhập chính của Ngọ trong hôm nay khá ổn nhờ Chính Tài trợ vận. Có lẽ hôm nay bạn thực sự may mắn và có được vận công việc, tài lộc tốt. Bạn nên đầu tư cho công việc hiện tại, đó là khoản đầu tư có lời nhất cho tương lai sau này của bạn. Hỏa Mộc tương sinh giúp vận tình duyên của bản mệnh đi lên. Thái độ tự tin và chủ động giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt mọi người. Tuổi này đi đâu cũng ý tứ, khéo léo, nhanh miệng, hay được lòng người khó tính.

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi thứ Năm ngày 23/11/2023, Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Mùi làm trong lĩnh vực bất động sản cũng có thể thu về một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Khoản tiền chênh lệch do mua bán nhà cửa có thể giúp bạn thoải mái chi tiêu.

Người làm công ăn lương cũng có thể được tăng lương hoặc được nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra và thành tựu đã đạt được. Đây một nguồn cổ vũ, động viên lớn lao, giúp bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Thân

Thiên Ấn chiếu mệnh mang đến tia sáng hy vọng cho đường sự nghiệp của tuổi Thân sắp tới. Bạn làm chủ được bản thân, quản lý được công việc của mình, cuối tuần có thời gian nghỉ. Người làm lãnh đạo được người khác kính nể nhờ sự uy tín và điềm đạm của mình.

Tuy nhiên chuyện tiền bạc khá xui khi con giáp này gặp Tương Xung phá hoại. Tài lộc có điềm báo giảm sút và bạn nên cố gắng thận trọng trong giấy tờ, giao dịch, tránh để bị lợi ích che mờ mà bị lừa gạt. Đi ra ngoài nhớ bảo vệ tài sản cá nhân cẩn thận kẻo bị kẻ gian lấy mất. Chịu ảnh hưởng từ cục diện Kim Mộc tương khắc nên Thân vô cùng mệt mỏi vì tình cảm. Bạn không nên mang những bực dọc ấm ức bên ngoài về trút giận lên người thân, họ vô tội. Bạn bè thì cũng nên hạn chế ăn nhậu đàn đúm với nhau, có chuyện gì cần thiết thì hãy tụ tập không thì thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Năm ngày 23/11/2023, Thổ sinh Kim, người tuổi Dậu dần trở nên nhiệt tình hơn khi tiếp xúc với người khác giới. Thái độ cởi mở của bạn sẽ bật đèn xanh cho những đối tượng triển vọng, khiến cuộc sống của bạn nhanh chóng bước sang trang mới.

Đời sống gia đình của các cặp vợ chồng cũng rất hòa thuận. Nếu có bất cứ mâu thuẫn gì nảy sinh, bạn và người ấy không so đo hơn thua nữa mà luôn tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của nhau, cùng nhau tìm ra giải pháp để dung hòa. Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Dậu kiếm được khoản tiền dư dả dựa vào công sức của chính bạn. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm và tự hào vì những gì mà mình đã làm và đạt được. Tương lai, bạn sẽ còn kiếm được nhiều hơn như thế nữa.

Tuổi Tuất

Nay có Thiên Quan chiếu mệnh nên tốt nhất là Tuất hãy ngừng tiến hành đàm phán, kí kết hợp đồng, gặp gỡ tư vấn khách hàng vì khả năng cao sẽ không được suôn sẻ. Người làm công ăn lương có dấu hiệu chán nản với công việc hiện tại, muốn thôi việc, không thích quay lại cơ quan.

Vận tài lộc may mắn vô cùng nhờ có Tam Hợp cục tương trợ. Tuất là con giáp nhanh nhẹn biết làm ăn, biết dùng ưu điểm của mình để kiếm tiền. Người buôn bán kinh doanh cũng có vận may này khi chuyện làm ăn phát tài phát lộc, được khách yêu quý. Cục diện Mộc Thổ tương khắc khiến vận tình cảm của bản mệnh đi xuống. Bạn nên chú ý giữ cho các mối quan hệ luôn trong tầm kiểm soát, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề sau này đấy. Trong tình yêu, không phải lúc nào trao tình cảm đi cũng nhận lại như ý muốn.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay, Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp vào ngày hôm nay. Những mối quan hệ xã giao thuận lợi có thể giúp bạn gặp gỡ được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng.

Đối phương có thể giúp bạn giải quyết nhiều khúc mắc còn tồn tại hoặc vạch ra những hướng đi triển vọng cho tương lai. Hãy chăm chỉ và làm việc hết mình, có như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Thổ khắc Thủy, tiếc rằng tình cảm giữa bạn và nửa kia đang dần trở nên lạnh nhạt. Bạn thích dành thời gian cho sự nghiệp hoặc những thú vui tiêu khiển hơn là trò chuyện với người ấy. Bạn nên biết trân trọng những gì mình đang có và thay đổi cách hành xử ngay trước khi quá muộn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm