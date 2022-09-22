Tử vi thứ năm ngày 22/9/2022 của 12 con giáp: Tý – Mão may mắn trên mọi phương diện, tài lộc nở hoa, Ngọ - Hợi có đào hoa vượng, gặp được định mệnh bất ngờ

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài lộc của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Bạn có thể đạt được một thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Tuổi Sửu

Hôm nay Kiếp Tài gây rối, người tuổi Sửu có thể sẽ phải vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Có thể những mối quan hệ bạn xây dựng quá mức phức tạp, đây là thời điểm thích hợp để nhận ra người tốt kẻ xấu.

Bạn vốn là người thẳng thắn và bộc trực, song khi đối diện với khó khăn, bạn không nên quá nhanh nhảu, thực hiện những hành động không đúng mực. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động để không khiến chuyện bé xé ra to.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Cả bạn và người ấy đều nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng hoặc đi tâm sự những điều bất mãn với người khác.

Tuổi Dần

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường.

Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra. Bạn nên tin rằng chỉ cần bình tĩnh thì mọi việc đều có cách giải quyết của nó.

Tuổi Mão

Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Thìn

Mộc khắc Thổ là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Thìn khó mà bình yên. Dù vợ chồng bạn chỉ mâu thuẫn vì những lý do rất nhỏ nhặt nhưng nếu không có cách xử lý khéo léo thì dễ "chuyện bé xé ra to".

Khi xích mích nổ ra, cả bạn và người ấy đều cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng đắn. Đừng vì nóng giận mà nói năng hoặc hành xử gây tổn thương cho đối phương.

Do có Tỷ Kiên tác động nên bản mệnh dễ vướng phải tranh cãi với đồng nghiệp, đôi bên đều cứng đầu không ai chịu nhường nhau. Nếu cứ giữ nguyên hiện trạng này, rất có thể đôi bên sẽ rơi vào cục diện bế tắc, không giải quyết được công việc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay. Tốt nhất bản mệnh hãy suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những chuyện mà mình không thể chi phối.

Để có thể hạn chế rắc rối, bản mệnh nên tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc thật cẩn thận. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh con người mình, kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho tất cả mọi người.

May mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Vì thế nếu gặp khó khăn, hãy yên tâm tâm sự với người ấy, cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tuổi Ngọ

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy.

Những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ. Dù còn độc thân đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người, tránh để dàng tin theo lời tán tỉnh của người khác.

Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình. Trước khi buông thả bản thân, hãy nghĩ đến người thân, đừng vì một phút ham vui mà gây tổn thương những người thân thiết nhất và làm ảnh hưởng đến con đường tiến thân của mình.

Kiếp Tài ảnh hưởng khiến cho bản mệnh có thể hành động mù quáng, thiếu lý trí, thậm chí là liều lĩnh trong công việc. Dù có tính tình thẳng thắn nhưng bạn lại không suy nghĩ kĩ càng, dễ tin theo những lời xúi bẩy của người ngoài.

Tuổi Thân

Tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Tương Xung. Nếu đã cố gắng rất nhiều thì bạn chớ nên quá bi quan hoặc chán nản nếu nhận thấy kết quả công việc không được như mong muốn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Đừng để tình cảm lứa đôi dần rạn nứt vì những hành động vô tâm của bạn.

Tuổi Dậu

Thương Quan tác động khiến người tuổi Dậu vướng phải nhiều chuyện không như ý muốn. Bản mệnh có thể cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc mình đang làm, muốn thay đổi môi trường làm việc để cải thiện tình trạng hiện tại.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra những quyết định trọng đại như vậy, nhất là trong tình huống hiện giờ, bạn cần phải suy nghĩ kĩ càng, không nên hành xử theo cảm xúc nhất thời. Đừng để những kẻ xấu có ý đồ hãm hại mình có cơ hội đắc ý.

Nếu gặp khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi.

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Tuất dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn không làm việc gì có trái với lương tâm, bạn không cần phải lo lắng hay bối rối, bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai đúng ai sai, và mọi người sẽ hiểu được con người của bạn thôi.

Nếu có kế hoạch gì muốn thực hiện trong ngày thứ 5, bạn cũng nên suy tính thật kỹ càng chứ không nên hành động một cách mù quáng, thiếu lý trí. Hãy thử xin ý kiến của những người đi trước xem sao, bạn sẽ có nước đi đúng đắn hơn.

Dự báo một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, lắng nghe người ấy, biết đâu bạn sẽ nhận ra mình cũng có lỗi sai.

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ để lại cho bạn những bài học hữu ích.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!