Tử vi thứ năm ngày 15/9/2022 của 12 con giáp: Dần – Thìn được Thần Phật phù hộ công việc phát triển vượt bậc, Tỵ - Thân có đào hoa rất vượng dễ gặp được định mệnh

Thái độ làm việc chủ quan của bạn đang tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân tiếp cận và tìm cách lợi dụng đấy. Đặc biệt, nếu đang nắm giữ vị trí lãnh đạo, bản mệnh hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đừng để đến khi rơi vào bẫy của kẻ xấu rồi mới cảm thấy hối tiếc thì đã quá muộn.

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Tý trở nên nóng nảy và cáu kỉnh dù làm bất cứ công việc gì. Bạn từ chối tiếp thu ý kiến của người khác vì thường cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu rõ nhiệm vụ được giao.

Nhiều bất đồng đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình. Đừng tiếp tục đẩy những mâu thuẫn lên cao hơn nữa, hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống để có thể nhanh chóng tìm cách cải thiện tình hình hiện tại.

Tuổi Sửu

Hôm nay ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, sự nghiệp của người tuổi Sửu khó có thể phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Dù có bắt tay vào những công việc quen thuộc đi nữa thì bạn cũng dễ gặp rắc rối, trở ngại bất ngờ.

Để tránh những sự cố đáng tiếc, bạn cần tránh những hành động nông nổi hoặc chủ quan. Nếu đã mắc lỗi sai, bạn sẽ gây thêm phiền phức và tốn thời gian khắc phục của chính bản thân mình và thậm chí là cả mọi người xung quanh đấy.

Tuổi Dần

Chính Tài cho thấy người tuổi Dần có tình hình kinh tế khá ổn định. Vì là người làm việc chăm chỉ nên bạn dễ nhận được thêm các khoản tiền thưởng hoặc tiền phụ cấp, và khoản tiền này đóng góp một khoản kha khá giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bản mệnh cũng nên chi tiêu một cách có kế hoạch hơn, nhân khoảng thời gian hiện tại để giải bớt những việc mua bán những thứ đồ không cần thiết. Nếu thực hiện được việc này lâu dài, chẳng mấy chốc bạn sẽ dành dụm được một khoản kha khá.

Mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù công việc có vất vả đến mấy, bạn cũng không nên lạnh nhạt, thờ ơ với đối phương. Bạn nên chia sẻ với người ấy nhiều hơn, như vậy thì quan hệ đôi bên mới gắn bó.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ sự phù trợ của Tam Hợp. Nếu muốn lập ra những kế hoạch phát triển phù hợp cho khoảng thời gian sắp tới, bạn nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân mình một cách thật chính xác, chớ nên chủ quan hoặc lơ là.

Người trẻ tuổi chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Bạn nên trao đổi thêm với những người giàu kinh nghiệm hơn mình bởi họ sẽ có cái nhìn toàn diện hơn bạn đấy.

Tuổi Thìn

Hôm nay Chính Ấn phù trợ, người tuổi Dần có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, dù công việc ấy có khiến người ngoài cảm thấy hóc búa, thậm chí thoái thác không muốn nhận trách nhiệm đi chăng nữa.

Tuy nhiên, bạn đừng vội hài lòng với thực tại mà hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn. Bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn dựa vào tài năng của mình, vì vậy, đừng giậm chân tại chỗ để người khác có cơ hội vượt qua.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng với mọi người xung quanh, cho người khác cơ hội được hiểu hơn về bản thân mình.

Tuổi Tỵ

Mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp, hai người đang ngày một thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Dù bận rộn đến mấy, hai người luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chuyện trò, tâm sự và giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc.

Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình, hãy cho người ấy cơ hội để tiến gần hơn tới bạn.

Chính Quan phù trợ, bản mệnh có thể gặt hái được những thành công rực rỡ trong công việc, cho dù bạn đang làm việc ở một môi trường hoặc hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến không còn xa.

Tuổi Ngọ

Hôm nay dưới sự nâng đỡ của Nhị Hợp, nay là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được những đối tác và mối đầu tư phù hợp nhờ khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn là con giáp càng quen biết lâu càng được yêu mến. Bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi bạn có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý trong tương lai.

Trong gia đình, bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Bạn muốn mối quan hệ giữa đôi bên thật gần gũi và thân thiết như những người bạn chứ không chỉ là một bậc cha mẹ biết yêu cầu và chỉ huy.

Tuổi Mùi

Hôm nay Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Mùi luôn nghiêm túc và chăm chỉ làm việc dần dần chứng tỏ được giá trị của mình. Bạn là con giáp không ngừng cố gắng nên nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của đa số mọi người, có cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Bản mệnh là người tài giỏi song thường hay sống trong thế giới riêng, không muốn chủ động tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, bạn cũng biết đấy, các mối quan hệ càng ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt là trong thời buổi hiện tại, vì vậy hãy cố gắng cởi mở hơn.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày này, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Tây Nam.

Tuổi Thân

Tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như hôm nay. Bạn có thể dễ dàng chinh phục người đối diện nhờ sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước của mình. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội tìm ra người ưng ý.

Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những người khác. Đừng vì một phút ham vui mà tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm vợ chồng. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có, đừng khiến những người thân yêu nhất tổn thương.

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Thân có thể sẽ phải vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Có thể những mối quan hệ bạn xây dựng quá mức phức tạp, đây là thời điểm thích hợp để nhận ra người tốt kẻ xấu.

Tuổi Dậu

Hôm nay Tỷ Kiên giáng họa, người tuổi Dậu có một ngày không mấy may mắn. Bạn là người dũng cảm và có chí tiến thủ, tuy nhiên bạn dễ rơi vào cảnh bị cô lập vì thường xuyên không chủ động hòa nhập với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

Nếu rơi vào tình huống tranh chấp, mâu thuẫn, bạn cần hết sức bình tĩnh, không nên nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ, bởi càng nóng nảy thì mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc. Đôi bên hãy thảo luận với nhau một cách thiện chí thì có hiệu quả hơn là dùng lời lẽ để công kích nhau.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Hai người có thể cùng nhau vượt qua và chinh phục nhiều thử thách mà cuộc sống đặt ra.

Tuổi Tuất

Những lời nói thiếu suy nghĩ của người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác. Tốt nhất, bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói để tránh những va chạm không đáng có, gây tổn hại các mối quan hệ.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến mọi việc trở nên nan giải hơn. Muốn tìm cách giải quyết vấn đề, trước tiên bạn cần học cách suy nghĩ tích cực.

Nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Bạn hãy tâm sự và tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh để có thể mở rộng tư duy, có cách đánh giá mới mẻ hơn về mọi việc.

Tuổi Hợi

Mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Bạn cảm thấy lạc lõng, cô độc khi luôn phải nhận lại sự phản đối của các thành viên trong gia đình trong mỗi quyết định, cho dù đó là công việc lớn hay công việc nhỏ.

Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân, chớ vội oán trách mọi người. Hãy tự đánh giá xem mình có thiếu sót ở đâu không, kế hoạch mình đặt ra có chỗ nào bất hợp lý, vì sao mình lại không nhận được sự đồng tình, ủng hộ.

Trên phương diện sự nghiệp, Thương Quan giáng họa cũng khuyên bản mệnh chớ nên làm việc theo cảm hứng, không có kế hoạch cụ thể, bởi điều này khiến bạn không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng lãnh đạo, khiến sự nghiệp chịu ảnh hưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!