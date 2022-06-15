Tử vi thứ Năm 16/6/2022 của 12 con giáp: Sửu - Hợi nhận khoản thưởng nóng, đón nhiều tin vui; Tý - Mão loay hoay với mớ hỗn độn, công sức đổ sông đổ bể

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy trong ngày hôm nay. Thậm chí, dù phải tiếp xúc với những công việc mới, bạn cũng chẳng hề bối rối. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, bạn luôn có cách thích ứng nhanh chóng. Với những người có ý định khởi nghiệp, bản mệnh có thể bắt đầu tiến những bước đi đầu tiên. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào định hướng của mình, đừng lùi bước khi phải đối diện với những điều bất ngờ chưa lường trước.

Xem tử vi ngày 16/6/2022 của 12 con giáp, Tương Phá khiến người tuổi Tý gặp phải nhiều khó khăn trong cục diện kinh doanh buôn bán. Dường như có kẻ xấu luôn tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc chẳng thể tiến triển như mong muốn. Bên cạnh việc tìm xem ai là kẻ hãm hại mình, bạn cũng cần nhìn nhận lại bản thân xem công việc hiện tại có lỗ hổng ở đâu không. Những sơ hở đó đang tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng đấy. Kim sinh Thủy, may mắn rằng chuyện tình cảm của con giáp này phát triển rất hanh thông. Bạn nhận ra ai là người thật lòng với mình và cũng dành cho người ấy một tình cảm tương đương. Mối quan hệ của hai người rất đáng ngưỡng mộ đấy.

Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão thường xuyên gặp phải mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là cấp dưới của mình. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần xem lại cách cư xử của bản thân, xem mình hành động như vậy có đúng đắn hay không. Với người làm ăn, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu dừng bước vào lúc này thì mọi công lao của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Bạn nên nhắc nhở mình cố gắng, rồi sẽ thấy ánh sáng cuối con đường. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi.

Theo tử vi ngày 16/6/2022, Kim khắc Mộc, người tuổi Dần phải đối diện với những đổ vỡ và tổn thương. Dường như mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã đi đến tận cùng, hai người không còn tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau nữa. Bạn không nên quá trách móc bản thân vì những gì đã qua. Hãy suy nghĩ tích cực để có thể dần dần hướng tới tương lai. Chính Ấn soi chiếu, con đường sự nghiệp của bản mệnh phát triển hanh thông. Bản mệnh là cánh tay đắc lực của lãnh đạo nên luôn được giao cho phụ trách những công việc quan trọng. Bạn sắp được chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

5. Tuổi Thìn

Tử vi ngày 16/6/2022 của 12 con giáp cho thấy, Nhị Hợp giúp người tuổi Thìn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp nên công việc nào cũng tiến triển thuận lợi.



Với người làm ăn, hôm nay là ngày thích hợp để bản mệnh kí kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Nếu đã kiểm tra kĩ các điều khoản thì đôi bên nên nhanh chóng kết hợp, chắc hẳn sẽ sớm thu về một khoản tiền rủng rỉnh. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà lơ là chuyện nghỉ ngơi hoặc ăn uống khoa học, đến lúc hối hận thì đã muộn.

6. Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên tác động, người tuổi Tị thường khăng khăng với ý kiến của mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác. Có chính kiến là tốt, song bạn không nên biến mình thành một người cứng đầu cứng cổ, không biết phân biệt đúng sai. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ của mình. Khi có quan hệ rộng rãi, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa, bạn sẽ còn được giới thiệu cho những cơ hội mà bình thường ít được tiếp xúc.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong nhà kho, phòng và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ cần phải hiểu rằng chưa chắc những gì bạn nghĩ là tốt đã thực sự là điều mà nửa kia mong muốn. Đừng làm mối quan hệ tình cảm bị sứt mẻ chỉ vì thói suy nghĩ áp đặt, muốn nửa kia làm theo ý của mình.



Với người còn độc thân, bạn đừng nên quá căng thẳng nếu đến giờ bạn vẫn cô đơn. Cứ giữ những suy nghĩ tích cực và mở cửa trái tim mình, rồi người ấy sẽ xuất hiện một cách bất ngờ. Đó là người gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.



Thiên Ấn phù trợ, con đường sự nghiệp của bạn đang ngày càng rộng mở. Bạn biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu để có thể phát huy đúng lúc. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn vẫn cảm thấy tràn đầy động lực.

8. Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi ngày 16/6/2022, Thổ sinh Kim, đường tình duyên của tuổi Mùi khá vượng trong ngày hôm nay. Nếu đã có đôi có cặp, bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng.



Chính Ấn soi đường, người tuổi Mùi làm lãnh đạo khẳng định được vị thế và quyền uy của mình. Bạn khiến cấp trên tin phục và sẵn sàng đi theo những định hướng đã vạch ra. Tương lai, bản mệnh có thể giúp công ty phát triển nhanh chóng.

9. Tuổi Thân

Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân với con mắt tinh đời dễ dàng phát hiện ra các lỗi sai trong công việc để có thể sửa chữa kịp thời. Thậm chí, bạn có thể giúp tập thể tránh khỏi nhiều nguy cơ, khiến ai cũng phải nể phục. Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng nhiều triển vọng nhưng cũng tồn tại những nguy cơ.

Hãy cân nhắc xem những công việc đó có phù hợp với bản thân mình hay không trước khi đón nhận. Trong ngày Kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày thấy, Tự Hình khiến người tuổi Dậu có những cái nhìn tiêu cực về mọi người xung quanh. Bạn chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai vì cho rằng người khác sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của mình, khiến mình không đạt được mục tiêu.



Sự kiêu ngạo có thể khiến bạn vướng vào những lỗi sai không đáng có và không biết cách sửa chữa. Bạn vốn chẳng phải là người tài giỏi nhất, những kiến thức bạn nắm bắt được cũng vốn chỉ là rất nhỏ trong biển kiến thức mà thôi.

11. Tuổi Tuất

Tương Hại giáng họa, người tuổi Tuất khó tránh khỏi chuyện thị phi trong ngày hôm nay. Dù bạn cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình thì xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân cố tình gây rối, khiến bạn chẳng thể yên lòng.



Hãy học cách bỏ ngoài tai những lời đồn thổi của kẻ xấu, đừng tự tạo thêm áp lực cho chính mình. Những người tốt với bạn vẫn luôn tin tưởng bạn, hãy dùng thực tế để chứng minh cho người khác thấy con người thực sự của bạn.

12. Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay, Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi tìm được cơ hội để phát huy khả năng của mình. Bạn gây ngạc nhiên cho mọi người xung quanh và được lãnh đạo khen ngợi, thậm chí dành cho một phần thưởng nóng.



Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thành công bước đầu mà thôi, vì thế bản mệnh chớ vội vàng thỏa mãn. Hãy tiếp tục đặt cho mình những mục tiêu cao xa hơn, vì bạn hoàn toàn có thể đứng ở một vị thế xứng đáng hơn hiện tại nữa.



Kim sinh Thủy, với những người đã có đôi có cặp, đây vẫn là khoảng thời gian ngọt ngào mà 2 bạn muốn tận hưởng mãi mãi. Dù cuộc sống gia đình khó tránh khỏi những xung đột nhưng nhờ tình yêu đủ lớn nên đôi bên luôn bao dung, tha thứ cho nhau.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm