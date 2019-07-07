Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ có cơ hội thăng tiến, tuổi Tuất khá vui vẻ

Về tài lộc chưa có điểm khởi sắc, nhưng cũng không có gì khiến bạn phải lo âu.

Công việc của người tuổi Tý trong ngày không có nhiều biến động. Nhưng bạn nên có sự cố gắng nhất định, kế hoạch cần đề ra rõ ràng hơn.

Tuổi Sửu khá căng thẳng trong ngày mới vì phải suy nghĩ nhiều cho công việc. Nhưng với những gì bạn bỏ ra sẽ sớm nhận lại được thành quả mong đợi.

Tuổi Tý nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý hơn.

Về tài lộc, không có dấu hiệu giảm sút nhưng bạn nên nghĩ về việc đầu tư.

Tình duyên khá ổn định với người có đôi. Người độc thân nên cân nhắc với mối quan hệ mới.

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên tập trung trong công việc hơn, đừng để cảm xúc lấn át.

Người có gia đình dễ sinh mâu thuẫn. Nhưng đây không phải là tranh cãi lớn, chỉ là những gì cần thay đổi để cả hai tốt hơn. Riêng người độc thân sẽ có cơ hội tìm được một nửa như ý.

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của tuổi Mão

Tình duyên của tuổi Mão trong ngày mới khởi sắc. Người có đôi mặn nồng, người độc thân hết cô đơn.

Tài lộc cũng khá hơn những ngày qua. Tốt nhất là bạn hãy cố gắng duy trì tình trạng này, và lên kế hoạch cho chi tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn khá bản lĩnh nên những khó khăn trước mắt không phải là vấn đề với bạn. Cấp trên cũng đã ghi nhận nỗ lực của bạn, bởi thế hãy cố gắng đến cùng.

Điểm sáng trong ngày mới là bạn có thể tìm thêm nguồn thu nhập mới. Đây sẽ là nguồn thu giúp bạn thấy thoải mái hơn trong chi tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có quý nhân phù trợ trong ngày mới. Người ấy sẽ giúp bạn tìm ra được giải pháp mới trong công việc.

Bạn cần cẩn thận thị phi từ đồng nghiệp hay chỗ làm. Tiểu nhân luôn có thể xuất hiện để bôi xấu bạn.

Về tình duyên, bạn nên dành thời gian cho người ấy nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hãy giữ vững phong độ, bạn thật sự rất xứng đáng với vị trí này.

Tài lộc cũng dồi dào nhờ có khoản tiền bất ngờ.

Người ấy tỏ ra thấu hiểu và chiều chuộng bạn hơn. Hãy cho nhau khoảng thời gian vui vẻ nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của tuổi Mùi

Trong công việc của tuổi Mùi có vài bất đồng với đồng nghiệp. Để tháo gỡ bạn nên bình tĩnh và đợi lúc thích hợp.

Bù lại, tình duyên trong ngày khá tốt. Người độc thân đặc biệt gặp được một nửa như ý.

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Thân trong ngày mới có một chút khó khăn, nhưng sẽ được giải quyết nhanh.

Gia đạo hay tình duyên cũng không có gì lo lắng. Nhưng vận đào hoa đang đeo bám bạn, dù bạn đã kết hôn. Hãy cẩn thận tránh gây hiểu lầm.

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày mới khá hanh thông. Bạn được cấp trên công nhận những cố gắng nỗ lực.

Dù bận rộn thế nào thì bạn cũng đừng quên dành thời gian cho gia đình và người ấy.

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của tuổi Tuất

Ngày mới của tuổi Tuất khá vui vẻ. Nhất là những ai làm kinh doanh, buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng nhanh.

Dù vậy, tuổi Tuất nên giữ gìn sức khỏe hơn, phòng tránh những bệnh về tiêu hóa.

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 8/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có một ngày mới với nhiều rủi ro. Bạn nên cẩn thận trong công việc, tránh mắc lỗi không đáng. Dù vậy, sự nghiệp vẫn có cơ hội để tuổi Hợi khẳng định mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.