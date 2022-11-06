Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mão vận trình rực sáng, tài lộc nhân đôi, Thìn gặp điềm xui, tiểu nhân ám hại khó làm nên chuyện lớn

Trong thứ Hai, nhờ may mắn hoặc sự giúp đỡ của những người quen biết khi có Tam Hội trợ lực, con giáp tuổi Tý có thể tiếp cận các cơ hội học hành, đi lại. Sự nghiệp có bước phát triển đáng kể, cơ hội thăng tiến là có xảy ra nên Tý hãy cố gắng nắm bắt.

Xem tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Khoảng thời gian vừa qua đã có những vấn đề nhỏ về sức khỏe có thể làm phiền bạn, khiến bạn uể oải, mệt mỏi đôi chút. Tuy nhiên, trong ngày thứ Hai này mọi thứ sẽ trở nên đổi mới với bạn nên hãy cố gắng vượt qua nhé.

* Con số may mắn: 7, 21

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong ngày thứ Hai vận trình thuận lợi khi được Tam Hợp phù trợ, con giáp này có thể được phân công phụ trách những công việc quan trọng trong ngày hôm nay. Đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp, vì thế đừng từ chối cơ hội đến với mình nhé.

Hãy luôn nhớ rằng bạn cố gắng bao nhiêu thì thành công càng rực rỡ bấy nhiêu. Đừng bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân mình nỗ lực, dù bây giờ phải vất vả hơn mọi người một chút, nhưng sau đó thành quả sẽ vô cùng ngọt ngào.

* Giờ tốt trong ngày: 12h-13h

* Con số may mắn: 4, 10

Người tuổi Sửu trong ngày thứ Hai vận trình thuận lợi khi được Tam Hợp phù trợ, con giáp này có thể được phân công phụ trách những công việc quan trọng trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Dần

Tử vi cho thấy vào thứ Hai, người tuổi Dần sẽ vướng không ít rắc rối. Khả năng xử lý vấn đề của con giáp không thực sự khéo léo cho nên dễ gây ra mất lòng, ảnh hưởng tới mối quan hệ xung quanh mình. Bạn nên lưu ý hơn đến cách ăn nói, cách sử dụng từ ngữ của mình để mọi chuyện đi quá xa.

Bản mệnh đừng "kiếm chuyện" rồi làm phiền một nửa của bạn khi mà họ cũng đang có những vấn đề cần phải tìm cách xử lý. Bạn nếu không thông cảm được thì cũng đừng khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn.

* Giờ tốt trong ngày: 17h-21h

* Con số may mắn: 8, 14

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày thứ Hai này người tuổi Mão chính là một trong những con giáp may mắn nhất. Cụ thể trong ngày này họ được Chính Tài nâng đỡ, vận trình sự nghiệp thuận lợi, đánh đâu thắng đấy trong ngày hôm nay. Bạn là người dẫn đầu xu hướng nên nhanh chóng thu về một khoản lợi nhuận khả quan hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh.

Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn nhận được một khoản tiền thưởng nóng xứng đáng vì đã hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ được đề ra. Bạn hãy coi đây là động lực để tiếp tục tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Tuy nhiên, dù có đang chinh phục đỉnh cao thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên cả nghỉ ngơi, đến khi cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì đã muộn.

* Giờ tốt trong ngày: 3h-8h

* Con số may mắn: 10, 18

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày thứ Hai này người tuổi Mão chính là một trong những con giáp may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Thìn

Tử vi cho thấy vào thứ Hai, người tuổi Thìn sẽ vướng không ít rắc rối. Khả năng xử lý vấn đề của con giáp không thực sự khéo léo cho nên dễ gây ra mất lòng, ảnh hưởng tới mối quan hệ xung quanh mình. Bạn nên lưu ý hơn đến cách ăn nói, cách sử dụng từ ngữ của mình để mọi chuyện đi quá xa.

Bản mệnh đừng "kiếm chuyện" rồi làm phiền một nửa của bạn khi mà họ cũng đang có những vấn đề cần phải tìm cách xử lý. Bạn nếu không thông cảm được thì cũng đừng khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn.

* Giờ tốt trong ngày: 11h-14h

* Con số may mắn: 66, 22

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Hơn nữa, bản mệnh được trao nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình. Nếu chẳng may rơi vào khó khăn, con giáp cũng đừng quá lo lắng vì sẽ có quý nhân xuất hiện trợ sức. Nhìn chung, vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thuận lợi.

Chuyện tình cảm có nhiều điểm sáng. Người độc thân tìm được nửa kia hợp ý. Những ai đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

* Giờ tốt trong ngày: 7h-15h

* Con số may mắn: 11, 19

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Ngọ

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ trở nên thuận lợi hanh thông hơn trong thứ Hai. Những chông gai trở ngại cuối cùng cũng được tháo bỏ, con giáp này tự tin tiến về phía trước trên chính đôi chân của mình. Vận tài lộc vụt sáng, con giáp thu nhập ổn định nên có thể thoải mái chi tiêu không cần lo nghĩ.

Trong tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình. Những cuộc gặp gỡ vô tình, những cuộc trò chuyện hữu ý sẽ giúp hai người đến gần với nhau hơn.

* Giờ tốt trong ngày: 9h-20h

* Con số may mắn: 21, 27

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Mùi

Bước sang thứ Hai, Tam Hợp sẽ mỉm cười, mang lại niềm vui và sự dịu dàng tới cuộc sống của con giáp tuổi Mùi. Hầu hết mọi mặt trong cuộc sống đều thuận lợi, đặc biệt là mặt tình cảm.

Thực Thần giúp người tuổi Mùi có thể tìm thấy niềm vui và bình an bên cạnh những người bạn đáng tin cậy. Cuộc sống trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng đây chắc chắn là quãng thời gian ý nghĩa.

* Giờ tốt trong ngày: 6h-18h

* Con số may mắn: 29, 31

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai gặp nhiều trắc trở. Con giáp nóng nảy, dễ xảy ra tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bản mệnh thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người xung quanh vì tự coi mình là người tài giỏi nhất. Ngoài ra, dưới tác động của tiểu nhân, con giáp dễ đưa ra các quyết định sai lầm khiến tiến bạc trở nên thâm hụt.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, bạn chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

* Giờ tốt trong ngày: 7h-21h

* Con số may mắn: 60, 44

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ.

Thân Hợi Tương Hại nhắc nhở con giáp tuổi Thân tránh gây xung đột vì những vấn đề nho nhỏ, bạn càng hiếu thắng càng bất lợi trong ngày hôm nay. Tốt hơn hết là nên tránh xa đối tượng có thể làm bạn mất kiểm soát trong lời nói và hành động.

Trong công việc, bạn nổi bật vì sự duyên dáng và sức sáng tạo bất tận nhờ sự nâng đỡ của Chính Ấn. Nếu đang muốn thay đổi hướng đi, đây cũng là lúc cơ hội tốt sẽ tìm đến bạn.

* Giờ tốt trong ngày: 10h-20h

* Con số may mắn: 37, 59

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong thứ Hai có điềm bị tiểu nhân quấy phá, làm ăn thất bát. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, chỉ khi dựa vào bản lĩnh và năng lực thì mọi khó khăn mới qua nhanh. Con giáp tiền tài tiêu tán, sự nghiệp lâm nguy, rơi vào cũng nợ nần, thiếu thốn.

Về phương diện tình cảm, bạn không nên mong họ hiểu nỗi lòng của mình nếu như mà bạn không nói ra, những lời nói hờn dỗi vô cớ của bạn sẽ chỉ làm tổn thương tới mối quan hệ hiện tại của mình thôi.

* Giờ tốt trong ngày: 4h-20h

* Con số may mắn: 95, 77

Tử vi thứ Hai ngày 7/11/2022 của tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, trong thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Hợi trở nên xấu đi. Bạn quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Dù bạn không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì tính cách tự tin, tự cho mình là đúng gây ức chế cho đồng nghiệp. Con giáp chớ quá chính trực mà bị người khác ghi thù. Đôi khi công việc cần linh hoạt một chút thì mọi người đều vui vẻ.

Hôm nay dự báo về thâm hụt tài chính. Bạn cũng cần duy trì sự cân bằng giữa thu chi, bởi một số khoản chi tiêu bất ngờ có thể ảnh hưởng nặng nề đến túi tiền của bạn.

* Giờ tốt trong ngày: 7h-22h

* Con số may mắn: 99, 21

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!