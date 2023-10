Bước sang ngày mai - Chủ Nhật (6/11/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, tài lộc hanh thông, đếm tiền mỏi cả tay, sự nghiệp phất lên vị trí mới

Tuổi Thìn

Trong khoảng thời gian cuối năm 2022 này, những người tuổi Thìn dần thay đổi tích cực hơn. Bởi cung Nô Bộc vừa có sao Hà Tài chiếu rọi nên tài lộc được phát triển, thoát khỏi vận hạn sa sút trước đây. Vấn đề nằm ở việc tuổi Thìn có biết cách đón lấy thời cơ của mình hay không mà thôi, chỉ cần làm được tài lộc vững vàng, sự nghiệp có được quý nhân chỉ đường dẫn lối thăng quan tiến chức nhanh chóng.

Trong ngày Chủ Nhật này, con đường hậu vận của con giáp may mắn này trở nên thuận lợi đủ đường. Đặc biệt các dự án kinh doanh phát triển ổn định giúp bản mệnh kiếm về một khoản tiền lớn. Cuộc sống gia đình từ đây cũng ngày càng hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, một vài người tuổi Thìn có thể bất chợt gặp phải sao hung tinh tác động đến sức khỏe. Do đó, bạn cần lưu ý đề phòng bệnh thấp khớp hay các vấn đề về đường hô hấp. Ngoài ra, ai mắc bệnh về dạ dày, đau bụng do ăn uống thất thường thì cần tập thể thao, chạy bộ nhiều hơn vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe.