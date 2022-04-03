Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 thứ hai của 12 con giáp: Con giáp MAY MẮN ngập tràn, tiền vàng vận hết vào người ?

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra có chút trở ngại. Công việc trong ngày tương xung dễ bị tác động ít nhiều, cụ thể là các hậu quả gây ra bởi cách làm việc bất cẩn, tuỳ hứng của con giáp này. Nhưng mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu bản mệnh giữ được sự bình tĩnh và tinh thần vượt khó.

Vận trình tài lộc đi xuống. Thói quen mua sắm mà không thèm nhìn giá sẽ sớm đưa con giáp này vào tình trạng túng thiếu. Đừng vì cả nể mà gây khó xử cho người khác lẫn bản thân.

Vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió. Đôi lứa yêu nhau nhưng lại bỏ bê cảm xúc của nửa kia vì mải mê với con đường sự nghiệp. Tuổi Tý độc thân cần khéo léo hơn trong việc tiếp cận với những người khác giới để tìm được cơ hội yêu đương mới.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng không mong muốn. Sự lơ là là nguyên nhân chính khiến bạn dễ gặp phải khúc mắc ngay cả trong những công việc tưởng chừng quen thuộc.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng không mong muốn. Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định và tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức và tốn thời gian khắc phục của chính bản thân mình và thậm chí là cả mọi người xung quanh.

Thiên Quan xuất hiện, đặc biệt khuyên bạn nên tránh gây mâu thuẫn với cấp trên của mình. Nếu ý kiến có bất đồng, đôi bên cũng nên trao đổi một cách thiện chí, chớ nâng cao quan điểm của bản thân, hạ thấp quan điểm của người khác.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến động. Khối lượng công việc gia tăng đáng kể tạo cơ hội cho những người cầm tinh con Hổ phát huy tối đa thế mạnh của bản thân. Trong ngày khó tránh khỏi những cạnh tranh quyền lực, địa vị nên tuổi Dần buộc phải hết sức thận trọng.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu phai nhạt. Tình yêu đôi lứa dễ rơi vào trạng thái ‘chết’ tạm thời nếu như cả hai không có bất cứ động thái nào để hâm nóng tình cảm. Một bữa cơm đơn giản hay xem phim cùng nhau cũng giúp tình cảm khăng khít lên đáng kể.

Vận trình tài lộc đi xuống. Các khoản chi lớn phát sinh ngoài dự tính với thói quen chi tiêu quá đà khiến con giáp này không thể kiểm soát tốt số dư cho mình. khỏe có giấu hiệu kém sắc rõ rệt vì không đủ thời gian để nghỉ ngơi.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Nếu muốn đưa ra những kế hoạch thực sự phù hợp với sự phát triển trong tương lai thì bạn cần phải đánh giá năng lực bản thân và tình huống trước mắt hợp lý hơn.

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng không nhất thiết phải tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Nếu còn nhiều điều băn khoăn, bạn hãy thử trao đổi với những người giàu kinh nghiệm.

Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thành là ngày tốt để bắt đầu kinh doanh, nhập học, kết hôn, nhận chức, dọn nhà mới… Tuy nhiên, việc tố tụng là việc cần được giải bỏ thì không nên chọn ngày có trực Thành.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra đúng như dự kiến. Kế hoạch mà tuổi Thìn đang theo đuổi từng bước đạt được những kết quả khả quan. Nhưng khuyên con giáp này không nên quá tham lam hay ôm đồm nhiều ước muốn mà chẳng có việc gì ra việc gì.

Vận trình tình cảm trúc trắc. Người tuổi Thìn không có sự tinh tế, nhạy cảm trong việc nắm bắt tâm lý của đối phương nên không tạo được ấn tượng tốt với họ. Tình yêu đôi lứa còn chịu sự phản đối, ngăn cách của gia đình.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể từ nhiều hướng khác nhau đem lại cho những người này cuộc sống đáng mơ ước. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai khi gặp thất bại khi chưa tự nhìn lại mình.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Tỵ

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Dù bận rộn đến mấy, hai người luôn chú ý dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự với nửa kia, nhờ đó mà đôi bên càng lúc càng thấu hiểu.

Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình, hãy bỏ lại quá khứ sau lưng và cho mình cơ hội được hạnh phúc.

rong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài nâng bước, tình hình tài chính của bạn có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, tăng thưởng nhờ những đóng góp của mình cho tập thể.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng khả quan. Nhờ có Chính Ấn nâng đỡ mà các kế hoạch do con giáp này nắm đầu đều thuận buồm xuôi gió thấy rõ. Nhưng yêu cầu người tuổi Ngọ cần hết sức thận trọng, hạn chế tối đa sai sót ngoài ý muốn để đạt được mục tiêu trước đó.

Vận trình tình cảm buồn phiền đủ chuyện. Tác động của cục diện tự hình gây ra cho con giáp này khá nhiều cảm xúc tiêu cực vì những chuyện không đâu. Thay vì cứ giấu diếm tất cả trong lòng thì bản mệnh nên mạnh dạn chia sẻ nó với những người xung quanh mình.

Vận trình tài lộc dồi dào. Các hạng mục đầu tư không đi lệch quỹ đạo đã tính toán sẵn nên dễ dàng thu về nguồn thu nhập rủng rỉnh. Có vài nỗi buồn làm phiền trong ngày vì không phải chuyện gì cũng đi theo quỹ đạo mong muốn.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Mùi

Thiên Quan cho thấy người tuổi Mùi là con giáp có chí tiến thủ và rất độc lập, mạnh mẽ. Một khi đã xác định được đích đến cho mình, bạn sẽ cố gắng thực hiện đến cùng, bất chấp việc có bị mọi người xung quanh phản đối hay không.

Thiên Quan cho thấy người tuổi Mùi là con giáp có chí tiến thủ và rất độc lập, mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thái độ ấy dễ đẩy bạn vào tinh cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp, và quan trọng là lãnh đạo. Bạn cần chú ý hơn đến việc lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh và dung hòa với mọi người.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Nam và hướng Đông.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều rắc rối. Điềm báo người tuổi này dễ vướng vào hoạ thị phi, tai tiếng do những lời nói trong lúc vô ý. Ngoài ra, sự đánh giá vấn đề phiến diện và chủ quan còn gây ra cho bản mệnh vô số tai hoạ khó lường.

Vận trình tình cảm có điều lo nghĩ. Tuổi Thân khó tránh khỏi buồn phiền vì không hiểu đối phương đang nghĩ gì, có còn yêu mình hay không. Nếu chỉ có tự suy diễn như vậy mà không thẳng thắn hỏi rõ người kia thì e rằng sẽ còn mãi buồn phiền.

Vận trình tài lộc may mắn hơn cả. Nhờ có Thực Thần nâng đỡ mà lộc làm ăn, kinh doanh của những người này vượng sắc hơn bao giờ hết. Đôi khi, sự thận trọng quá mức rất dễ làm chậm tiến độ công việc.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Dậu

Thiên Ấn tạo cơ hội để bạn phát huy kinh nghiệm, khẳng định vị thế của bản thân. Bạn có thể dựa vào những kiến thức đã biết để đưa ra nhiều sự lựa chọn chính xác, ngay cả trong những tình huống khó khăn.

Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Hơn nữa, bạn còn luôn biết cách sắp xếp nhân viên vào đúng vị trí của mình, để mỗi người đều có cơ hội phát huy tiềm năng, giúp tập thể phát triển nhanh chóng.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia và đôi bên luôn chú trọng việc vun đắp tình cảm.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy. Tuổi Tuất nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra với tinh thần hăng hái, nhiệt tình. Mặt trái, bản mệnh chớ nên vì rảnh rỗi mà lo chuyện bao đồng vì có hoạ thị phi đeo bám.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Tuất Ngọ tam hợp tạo điều kiện thuận lợi để bản mệnh và nửa kia hoá giải rạn nứt, gắn kết tình yêu sau khoảng thời gian dài xa cách. Tuổi Tuất độc thân dễ dàng tìm được người ưng thuận từ các mối quan hệ bạn bè xưa cũ.

Vận trình tài lộc bình ổn. Thu nhập ổn định và có dấu hiệu tăng nhanh đem lại cho những người này cuộc sống thoải mái, sung túc hơn bao giờ hết. Đừng quá coi trọng giá trị vật chất trong chuyện tình yêu.

Tử vi hàng ngày 4/4/2022 của tuổi Hợi

Hôm nay mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Bạn cảm thấy lạc lõng, cô độc khi luôn phải nhận lại sự phản đối của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trong những quyết định lớn lao.

Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân xem sao. Chớ vội oán trách mọi người, hãy tự đánh giá xem quyết định của mình liệu có sai sót ở đâu không, vì sao mình lại không nhận được sự đồng tình, ủng hộ.

Kiếp Tài khuyên bạn cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện trong công việc. Kẻ tiểu nhân khiến cho công việc của bạn liên tiếp gặp phải trục trặc, tốn thêm nhiều thời gian và công sức mới có thể khắc phục hoàn toàn.

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