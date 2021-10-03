Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi vận trình may mắn, phước lộc đầy nhà, Dậu cần trọng tiền của, Mão tiểu nhân đeo bám

Tử vi cho thấy, vào thứ Hai, người tuổi Tý sẽ gặp nhiều rắc rối trong công việc. Con giáp này cần giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống thì những trở ngại kia mới chóng tan biến. Lưu ý, Tý nên cẩn thận trong chi tiêu, tránh việc tiêu xài hoang phí. Bản mệnh có thể thử lên kế hoạch cho từng việc cần tiêu tiền để không thiếu trước hụt sau còn ảnh hưởng đến công việc.

Xem tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu gặp nhiều điều hỷ trong thứ Hai. Con giáp kiên cường vượt qua khó khăn và thu về những thành tựu đáng nể. Bạn chứng minh được năng lực của bản thân và trở nên tự tin hơn trong những quyết định của mình.Sự nghiệp vượng phát kéo theo tài lộc hanh thông, con giáp tiền tài dư dả, tha hồ chi tiêu.

Ngoài ra, con giáp cũng nên tránh xa thị phi, hạn chế tụ tập để bảo đảm an toàn cho bản thân mình.

Nếu đang có một dự định mới, Sửu nên cân nhắc thật kỹ để để đưa ra lựa chọn có lợi cho bản mệnh nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của tuổi Dần

Các mối quan hệ xã hội của Dần vào ngày thứ Hai trở nên xấu đi. Con giáp đột nhiên rất dễ nổi nóng và có thể sẽ nói ra những điều thiếu kiểm soát làm tổn thương người xung quanh. Điều này là rất bất lợi cho con giáp trên con đường thăng tiến nhất là trong giai đoạn “đen tối” như hiện nay

Lời khuyên cho con giáp này là nên tránh lời ra tiếng vào, hạn chế thị phi kẻo kẻ gian lợi dụng thời cơ hãm hại.

Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của tuổi Mão

Vào thứ Hai sắp tới, người tuổi Mão dính nhiều tai tiếng. Bản mệnh dễ bị tiểu nhân chơi xấu dẫn đến hao tiền tốn của. Bên cạnh đó, Mão có cơ hội kiếm tiền nhưng lại không đủ khả năng nên thường bị cướp mất. Chính vì vậy, nếu con giáp không kiếm được nguồn thu khủng thì không nên tiêu pha hoang phí kẻo dễ rơi vào cạn túi, hoặc không thực hiện được những mục tiêu lớn trong đời đặt ra.

Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của tuổi Thìn

Dự đoán, người tuổi Thìn được cát tinh chiếu rọi, tài lộc dồi dào vào ngày đầu tuần. Con giáp nắm trong tay nhiều cơ hội kiếm tiền, sự nghiệp hanh thông, bước lên một tầm cao mới khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ngoài ra, con giáp có thể tận dụng thời điểm hiện tại để triển khai những dự định, kế hoạch đã chuẩn bị trước. Vận trình đang lên, Thìn sẽ có một khởi đầu suôn sẻ.

Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vào thứ Hai sẽ được Thần tài ân sủng, ban cho ngàn vạn phước lộc, may mắn. Tỵ sẽ liên tục có được tin vui trong công việc. Thu nhập hàng tháng của con giáp này cũng ngày càng gia tăng, tiền tài, của cải trong nhà dùng mãi không hết. Bản mệnh được mọi người công nhận tài năng, giao cho những vị trí xứng đáng.

Tuy nhiên, con giáp nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe, tuyệt đối không nên chủ quan để chịu những hậu quả đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của tuổi Ngọ

Vào thứ Hai, vận trình của người tuổi Ngọ đi xuống, bao nhiêu may mắn, tài lộc trước đó sẽ tiêu tan thay vào đó là vận đen vây kín bầu trời. Sự thất bại liên tục trong công việc khiến Ngọ mất tự tin, ngại đương đầu với khó khăn. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu của sự sa sút tiền bạc nhưng con giáp cũng nên chú ý chi tiêu để phòng trường hợp bất trắc. Tốt nhất, Ngọ hãy cho mình một thời gian để định hướng cụ thể trước khi quay lại công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của tuổi Mùi

Thứ Hai là thời điểm bắt đầu chuỗi ngày vàng son cho người tuổi Mùi phát triển sự nghiệp, tiến bước thành công. Mùi sẽ được Cát Tinh chiếu mệnh, ban phát cho trăm vạn điều tốt, ngàn vạn điều may để con giáp này làm ăn thăng tiến, tăng thêm thu nhập. Chỉ cần Mùi suy tính kỹ càng, nắm bắt được cơ hội trời ban này thì có thể đổi đời nhanh chóng, an nhàn mà tận hưởng tiền bạc dài dài.

Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của tuổi Thân

Bước sang thứ Hai này, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Những quyết định con giáp đưa ra nhanh chóng phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu khổng lồ. Đặc biệt, cung tài lộc của Thân đang được các sao tốt lành "đỡ đầu" vì thế con giáp dễ dàng phất lên giàu có, chẳng những bản thân mà những người xung quanh cũng được thơm lây.

Vận đào hoa đang đến với bản mệnh. Thân được nhiều “vệ tinh” theo đuổi, cuộc sống có thêm nhiều niềm vui.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu vào thứ Hai cẩn trọng tiền của, tránh lâm vào cảnh nợ nần. Bản mệnh lại có thói ham mê mua sắm, hưởng thụ quên mất ngày tháng nên thường không giữ được tiền trong ví. Nhiều khả năng trong thời gian này thu nhập của Dậu sẽ bị đe dọa, con giáp cần sống tiết kiệm hơn.

Ngoài ra, cản mệnh chưa xác định được thứ phù hợp với mình nên bước đi lệch hướng, khó lòng thành công.

Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của tuổi Tuất

Vào Thứ Hai, người tuổi Tuất làm một lời mười, vận trình xuôi thuận. Con giáp may mắn này đã bỏ rất nhiều thời gian công sức vào công việc, nay còn được quý nhân chỉ điểm, khai đường mở lối thì thành công kéo đến là điều hiển nhiên. Cũng từ đây, cuộc sống giàu sang, dư dả của mệnh Tuất sẽ chính thức bắt đầu. Tiền tài ngày càng gia tăng cho phép con giáp thỏa sức sắm sửa theo ý mình muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/10/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi không gặp được nhiều may mắn vào thứ Hai sắp tới. Bản mệnh không muốn tuân theo nguyên tắc mà luôn muốn làm mọi việc theo cách của riêng mình. Chính vì thế, con giáp dễ gặp rắc rối với cấp trên hay đối tác. Tài lộc của những Hợi thất thoát, mất mát ngoài ý muốn. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc nếu không muốn hao tiền tốn của.

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