Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của 12 con giáp: Mão - Hợi phú quý vây quanh, làm ăn phát đạt, Dậu cẩn thận tiểu nhân, Mùi thị phi đeo bám

Vào thứ Bảy, Tý rủ bỏ hết mọi xui xẻo, bức phá lên từ sự nghiệp đổ nát của mình trước đó. Khi Tý đã nếm trải đủ mọi khó khăn gian khổ thì con giáp này sẽ xây dựng cho mình một bản lĩnh vững vàng, một tinh thần thép để gặt hái được những thành công vẻ vang. Dự đoán, Tý có thể sẽ thắng lớn ở các lĩnh vực kinh doanh, thu về nhiều tiền của và danh vọng.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu sẽ là con giáp được Phúc Tinh cưng chiều nhất trong thứ Bảy vì những nỗ lực không ngừng nghỉ, để chạm đến được thành công của mình. Qua bao nhiêu khó khăn, con giáp may sẽ được bù đắp bằng những quả ngọt xứng đáng. Những khoản đầu tư của con giáp này liên tục thắng lớn và sinh ra lợi nhuận vô kể. Con giáp có cuộc sống an yên, sung túc.

Đường tình duyên của bản mệnh cũng rất sáng sủa, những người độc thân có thể gặp được đối tượng như ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của tuổi Dần

Trong ngày thứ Bảy, người tuổi Dần sẽ phải mất nhiều thời gian gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của đa số mọi người. Có khả năng, bản mệnh sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc chủ yếu dựa vào công sức của chính mình.

Vốn là người có tài nhưng cơ hội thăng quan tiến chức chưa đến với con giáp là bởi bạn còn giữ những tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi. Hãy lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của tuổi Mão

Dự đoán, bước sang thứ Bảy, phú quý, tài lộc của người mệnh Mão sẽ dồi dào như thác đổ, sự nghiệp phát triển không ngừng. Con giáp liên tục nhận về nhiều niềm vui bất ngờ trong cuộc sống như được mọi người công nhận, thăng lên các chức vụ cao hơn và đặt biệt là trúng vé số tiền tỷ.

Việc kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn với Mão nhưng cũng đừng vì thế mà bản mệnh tiêu xài hoang phí, làm đức lộc trời ban.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của tuổi Thìn

Tử vi dự đoán thứ Bảy không phải là một ngày xuôi thuận với người tuổi Thìn. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng thực tế quá khó khăn và mình cần phải cố gắng hơn nữa nếu muốn tìm chỗ đứng cho bản thân.

Tà khí đeo bám, con giáp nên tránh chuyện khai trương hay mở đầu những công việc quan trọng. Tuy nhiên, con giáp cũng đừng quá lo lắng vì xui rủi này là ngắn hạn và sẽ nhanh chóng qua đi.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của tuổi Tỵ

Vào thứ Bảy, tuổi Tỵ vận trình ảm đạm, gặp toàn điều xui. Sự nghiệp của bản mệnh có nhiều mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp rất dễ nổ ra. Các mối quan hệ khó lòng được hòa giải. Chính vì thế mà người tuổi Tỵ thường sinh ra mệt mỏi, không tập trung vào công việc khiến năng suất sụt giảm, tiền tài cũng theo đó mà tiêu tan.

Lời khuyên cho Tỵ trong thời gian này là nên cẩn trọng giữ mình, tránh dây vào rắc rối để tiêu nhân có cơ hội thừa cơ phá hoại.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy sẽ được quý nhân, con đường tài lộc hưng thịnh. Bản mệnh vốn thông minh, linh hoạt cộng thêm sự tương trợ từ bên ngoài nên nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, nhận được lương thưởng xứng đáng. Ngoài ra, các cơ hội làm ăn cũng liên tiếp kéo đến giúp con giáp có được cuộc sống đầy đủ sung túc. Vận trình đang lên, Ngọ làm gì cũng thành công

Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của tuổi Mùi

Vào thứ Bảy sắp tới, người tuổi Mùi dính nhiều thị phi, tai tiếng. Bản mệnh dễ bị tiểu nhân chơi xấu dẫn đến mất tiền mất bạc. Mùi có cơ hội kiếm tiền nhưng lại không đủ khả năng nên thường bị cướp mất. Chính vì vậy, nếu con giáp không kiếm được nguồn thu khủng thì không nên tiêu pha hoang phí kẻo dễ rơi vào cạn túi, hoặc không thực hiện được những mục tiêu lớn trong đời đặt ra.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy cho thấy, các mối quan hệ mà Thân đã xây dựng trước đây sẽ phát huy được tác dụng của nó, mang về cho con giáp này nhiều cơ hội làm giàu hết sức lý tưởng. Con giáp này sẽ tìm ra được con đường làm giàu của riêng mình, từng bước xây dựng một tương lai rạng rỡ trong sự hậu thuẫn của bạn bè và người thân. Chỉ cần tập trung cố gắng, bản mệnh sẽ thu về những thành công xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của tuổi Dậu

Trong thứ Bảy, người tuổi Dậu xui xẻo vậy quanh, vận xui đeo bám. Con giáp quá tâm trung vào tiền bạc và danh vọng nên đã bỏ lỡ những điều nhỏ nhặt mà quan trọng xung quanh. Đây cũng chính là điểm yếu của Dậu mà tiểu nhân đang nhắm đến để hãm hại bạn. Con giáp nên cẩn trọng thì hơn.

Dậu cũng nên chú ý đến tình hình tài chính hiện tại của mình. Hạn chế tiêu xài phung phí vì khoản thời gian khó khăn vẫn đang còn phía trước.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của tuổi Tuất

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Tuất được cát tinh chiếu mệnh nên vận tốt cứ thế lại càng nhiều hơn. Con giáp “đánh đâu thắng đó”, đạt được những thành công vang dội.Thu nhập của Tuất cũng vì thế mà nhân lên đáng kể. Tuy nhiên, nếu muốn phát triển và chạm đến vinh quang tột đỉnh thì Tuất cần phải không ngừng trau dồi kiến thức và xác định được hướng đi cụ thể trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/10/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vào thứ Bảy gặp nhiều may mắn. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, thu về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Hợi chứng minh được năng lực, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội phát triển, con giáp có thể gặp được những người có tác động trực tiếp đến vận mệnh sau này.

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