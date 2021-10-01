Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 2/10/2021, 3 con giáp may mắn được thời đổi vận, tài lộc hanh thông, công danh phất lên như diều gặp gió

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 2/10/2021, 3 con giáp may mắn có công việc hanh thông, tài vận vượng phát, tha hồ thu hái thành công.

Tuồi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy sẽ nhận được sự giúp sức của quý nhân để phát triển tình hình tài chính của mình. Con giáp vốn thông minh linh hoạt cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, nhận được lương thưởng xứng đáng.

Các cơ hội làm ăn cũng liên tiếp đến với người tuổi Ngọ. Nhờ vậy mà những thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 trước đây sẽ được đẩy lùi, con giáp có được cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ vào khả năng giao tiếp của mình, Tuất có nhiều mối quan hệ hơn và sẽ càng có thêm nhiều cơ hội phát tài hơn nữa. Trong thứ Bảy này, con giáp may mắn được cát tinh chiếu mệnh nên vận tốt cứ thế lại càng nhiều hơn. Những việc gì có sự tham gia của bạn đều thành công vang dội, mang về lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, nếu muốn phát triển và chạm đến vinh quang tột đỉnh thì Tuất cần phải không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng của bản thân, tránh việc "ngủ quên trong chiến thắng" mà đánh mất nhiều cơ hội quý giá.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vào thứ Bảy sẽ gặp nhiều may mắn. Con giáp gặp thời đổi vận, nhận được phúc lớn, tương lai sung túc, giàu sang. Nếu là người làm trong lĩnh vực kinh doanh độc lập, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, thu về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Hợi chứng minh được năng lực, mở ra con đường thăng quan tiến chức.

Đường tình duyên của Hợi trong giai đoạn này cũng vô cùng tươi sáng, người độc thân có thể tìm thấy chân ái của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-bay-ngay-2-10-2021-3-con-giap-may-man-duoc-thoi-doi-van-tai-loc-hanh-thong-cong-danh-phat-len-nhu-dieu-gap-gio-427846.html