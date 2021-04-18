Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay nhìn chung là khởi sắc. Nếu bản mệnh kiên nhẫn và biết cách dung hòa giữa tình và lý 1 cách ổn định, Tý sẽ được nhiều hơn những gì bạn bỏ ra. Kiếm được nhiều tiền, Tý đừng tiêu hoang, hãy áp dụng những phương pháp tiết kiệm.

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của 12 con giáp. Mời bạn đọc tham khảo và chiêm nghiệm, để có được những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất đón chào ngày mới.

Theo tử vi 12 con giáp , Sửu nhận được nhiều tín hiệu tích cực trong công việc. Trước đó, nếu Sửu phải loay hoay với mớ hỗn độn không biết phải giải quyết ra sao thì bây giờ, bản mệnh sẽ gặp được một người giúp gỡ rối hoặc bạn sẽ phát hiện ra một điểm sáng giữa muôn điều tiêu cực.

Về sức khỏe , người tuổi Tý cần để ý đến những thói quen sinh hoạt về ban đêm. Bạn hay thức khuya làm việc, tắm trễ hoặc sử dụng nhiều thức uống như cà phê hay trà. Thói quen này cần được loại bỏ ngay nếu bạn muốn duy trì tuổi thọ nhé!

Về chuyện tình cảm, bạn sẽ được “tấn công” mãnh liệt. Khả năng cao bạn và người ấy sẽ thành một cặp trời sinh sau thời gian hẹn hò đầy sóng gió. Đối với những người đã có gia đình, giai đoạn này vợ chồng Sửu sẽ tìm ra nhiều lý do để thấu hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 19/4/2021 của Dần

Hôm nay, Dần không nên đi công tác xa. Ngược lại, bạn nên tập trung lo toan cho khối lượng công việc xung quanh mình. Vì những công việc này vừa phù hợp, lại vừa mang lại nguồn thu ổn định cho bản mệnh. Hãy nhớ rằng “tham thì thâm”!

Trong tình yêu, Dần cần mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Bạn nên rạch ròi và biết cách cân bằng giữa gia đình – người yêu. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa vấn đề này, Dần sẽ có một mối tình viên mãn mà tình cảm với bố mẹ, họ hàng còn ngày càng đi lên.

Tử vi thứ Hai ngày 19/4/2021 của Mão

Với sự ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất, người tuổi Mão luôn nhận được một tiền đề vững chắc để yên tâm phát triển sự nghiệp. May mắn hơn người ở điểm này, Mão hãy siêng năng hơn nữa nhé. Tài lộc khá rồi, bản mệnh đừng quên đền đáp những người đã giúp mình trước giờ.

Về tình duyên, Mão sẽ có nguy cơ gặp cãi vã lớn với người thương. Nguyên nhân xuất phát từ việc 2 bạn có cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu lắng nghe người còn lại. Hiểu rõ điều này, bạn nên biết tiết chế cảm xúc, tôn trọng nhau nhiều hơn là cố tranh cãi xem ai đúng ai sai.

Tử vi thứ Hai ngày 19/4/2021 của Thìn

Thứ Hai này, Thìn có tâm trạng vui vẻ, hài hòa. Bạn sẽ có nhiều có hội để gặp gỡ những lãnh đạo cấp trên. Đây sẽ là dịp tốt để họ tiếp xúc và nhìn thấy tài năng của bạn. Từ đó, sếp sẽ tin tưởng giao cho bạn nhiều hợp đồng quan trọng hơn. Cố gắng hoàn thành công việc, lương thưởng bổng lộc là điều Thìn chẳng phải nghĩ đến!

Mặc dù may mắn có nửa kia tin tưởng, ủng hộ, nhưng bản mệnh lại hay nổi đóa, lấy áp lực công việc làm nguyên nhân khó chịu với người yêu. Việc này nếu bạn không chịu sửa đổi, e rằng mối quan hệ hiện tại của Thìn sẽ chẳng kéo dài được lâu.

Tử vi thứ Hai ngày 19/4/2021 của Tỵ

Trong hôm nay, Tỵ nên cẩn trọng với những người có liên quan đến công việc của bạn. Đặc biệt là những người từ trước giờ hay cạnh khóe, xảy ra mâu thuẫn với bạn. Thời điểm này, người tuổi Tỵ nên lấy sự điềm đạm, bình tĩnh làm kim chỉ nam giải quyết mọi chuyện, tranh cãi với tiểu nhân thiệt nhiều hơn lợi.

Đối với người ấy, bản mệnh đừng quá nuông chiều mà sinh mâu thuẫn. Khi bạn dễ dàng nhường nhịn đối phương bất kể lí do gì, họ sẽ có xu hướng coi thường tình cảm của bạn. Hãy nhớ rằng trong bất kì mối quan hệ tình cảm nào, sự tôn trọng luôn là một trong những yếu tố hàng đầu cần 2 người quan tâm.

Với sự ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất, người tuổi Mão luôn nhận được một tiền đề vững chắc để yên tâm phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 19/4/2021 của Ngọ

Tử vi hàng ngày dự đoán Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi về chuyện tiền bạc. Trong hôm nay, con giáp này sẽ nhận được nhiều dự án bạc tỷ về trong tay. Đồng thời, những dự án bạn đang theo đuổi, đầu tư cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, dù rẽ hướng nhưng nhìn chung toàn là điều tích cực. Thật ra, bạn thực sự xứng đáng với những thành quả này vì bao cố gắng lâu nay.

Thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ gặp một chút trục trặc đối với nửa kia. Hai bạn hay mâu thuẫn với nhau về vấn đề “ai là người vô tâm”. Hãy bình tĩnh một chút, dành thời gian để nhìn lại mối quan hệ của mình, để xem xét rằng cả bản thân và người ấy đang vun đắp tình yêu này như thế nào. Khi ấy, bạn tự khắc sẽ ngộ ra điều gi đấy mà thôi.

Tử vi thứ Hai ngày 19/4/2021 của Mùi

Tình hình tài chính của Mùi vào thứ Hai này có vẻ đang theo xu hướng khá ảm đạm. Bản mệnh đang rối ren với những khoản nợ sắp đến kì phải chi trả, lẫn những mối bận tâm liên quan đến tiền bạn trước mắt. Lời khuyên dành cho Mùi lúc này là bạn hãy nhìn nhận lại mọi thứ, xem việc này gấp cần làm trước, việc nào chưa cần thì để sau. Ngoài ra, bạn hãy thử tìm đến những người thân cận nhé, đó có thể sẽ là những quý nhân trả ơn vì một thời bạn hết lòng với họ!

Bên cạnh đó, cơ thể của Mùi sẽ có một số dấu hiệu lạ, đây là cảnh báo cho tình hình sức khỏe hiện tại của bạn. Nhận thấy điều này, bản mệnh nên gác lại ngay những công việc không cần thiết mà đi thăm khám. Bạn hãy nhớ rằng dù bạn có kiếm được rất nhiều tiền, thì tất cả cũng chẳng thể đánh đổi sức khỏe của bạn.

Tình hình tài chính của Mùi vào thứ Hai này có vẻ đang theo xu hướng khá ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 19/4/2021 của Thân

Vì là một người chững chạc, có năng lực trong mắt sếp nên từ trước đến giờ, Thân đều được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hôm nay, có thể bản mệnh sẽ nhận được lời đề nghị được thăng chức. Tuy nhiên, bạn sẽ phải làm việc xa gia đình rất nhiều. Hãy suy nghĩ kĩ về vấn đề này trước khi trả lời sếp nhé!

Nếu đang còn độc thân thì bạn cũng không nên quá nóng vội trong chuyện tìm kiếm người bạn đời. Mọi thứ đều cần thời gian và sự trải nghiệm, tình cảm là chuyện không tính toán trước được. Cả hai chỉ có thể đến với nhau khi vận tình duyên thực sự tới và hai bạn cảm thấy rung động, muốn gắn bó cùng nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 19/4/2021 của Dậu

Trong công việc, Dậu thường xuyên nóng vội, thậm chí ẩu tả. Vì bản tính này mà nhiều lần chỉ vì một số sai sót nhỏ thôi, người tuổi Dậu đã lắm lúc lâm vào tình cảnh “xôi hỏng bỏng không”. Thật sự lý do này chẳng chính đáng chút nào. Trong khi đó, nếu bạn chịu khó cẩn thận hơn thì mọi việc đã không đi xa vậy.

Về vận trình tình cảm, Dậu là một người chung thủy, hết lòng vì nửa kia. Tuy nhiên, bạn rất hay gặp phải những em “trà xanh” thích xen vào phá hoại tình cảm của người khác. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là tuyệt đối không “động tay động chân”, bạn càng giải quyết văn minh, người thương sẽ càng cảm thấy yêu bạn nhiều hơn!

Trong công việc, Dậu thường xuyên nóng vội, thậm chí ẩu tả - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 19/4/2021 của Tuất

Thứ Tư này là thời điểm thích hợp để Tuất giải quyết những công việc còn dang dở trước đây, hoặc bản mệnh cũng có thể vực dậy tình hình kinh doanh đang có chiều hướng đi xuống. Đây không phải là lúc Tuất nên ủy mị, bi quan. Ngược lại, chỉ cần bạn cố gắng suy nghĩ tích cực, mạnh mẽ tối đa công suất, thì thành quả thu về chắc chắn không bao giờ làm Tuất thất vọng đâu.

Đặc biệt đối với tình trạng sức khỏe, người tuổi Tuất hay bị bệnh vặt, dù không tiến triển nặng nhưng bệnh tình kéo dài liên miên. Việc này cần bạn thay đổi thói quen sinh hoạt và tập dần với lối sống lành mạnh. Bản mệnh đừng quá lo lắng và chán nản vì sao mình cứ bị ốm suốt như vậy, thay vào đó Tuất chỉ cần học cách chăm sóc mình tốt một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tử vi thứ Hai ngày 19/4/2021 của Hợi

Nhờ có Chính Tài phù trợ nên những chú Heo sẽ thuận lợi, hanh thông trong công việc. Lại thêm đường tài lộc dồi dào nên bản mệnh kiếm tiền nhiều như nước. Tuy nhiên, vì bạn là người thoải mái trong chi tiêu nên Hợi ít khi sống theo kiểu “thắt lưng buộc bụng”. Điều này có thể sẽ khiến người tuổi Hợi có nguy cơ lâm vào tình cảnh phá sản. Nhân lúc còn gặp nhiều may mắn trong kinh doanh, Hợi hãy suy nghĩ cách tiết kiệm để có của ăn của để nhé.

Thời gian này, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang thực sự rất nồng nàn. Tuy nhiên, bạn đừng quên việc phải luôn hâm nóng tình cảm thường xuyên, để tâm hơn đến cảm xúc của đối phương. Và nhất là khi gặp mâu thuẫn, hai bạn phải ngay lập tức giải quyết để tránh mối trục trặc đó sẽ ngày càng đi xa, khiến mọi việc tồi tệ hơn nhiều.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.