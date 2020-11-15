Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ ngủ trên đống tiền, tuổi Ngọ tiền bạc chạm đáy

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có số tài khoản ngân hàng tăng lên chóng mặt, tha hồ hưởng lộc lớn trời ban. Bạn có cơ hội bộc lộ hết khả năng của mình nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có mối quan hệ thăng hoa hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen khiến bản thân bạn không thể lường trước được điều tốt, xấu xảy ra với mình trong một ngày.

Theo tử vi mới nhất , Dần bước vào giai đoạn có nhiều thử thách trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn đối mặt với nhiều khó khăn. Thế nên hãy bình tĩnh, tập trung giải quyết đừng lơ là mà mắc nhiều sai sót. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, gặp được ý trung nhân tốt.

Vận tài lộc của bạn gặp khá nhiều khó khăn, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Bạn nên tiết kiệm chi tiêu trong thời điểm này. Đừng vung tay quá trán ảnh hưởng đến vận trình của bản thân. Bên cạnh đó cũng nên dành thời gian cho mối quan hệ của mình để không làm tổn thương đối phương.

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Mão

Mão là con giáp giỏi giang, bản lĩnh có thể đạt được khá nhiều thành tựu và hoàn thành tốt công việc của cấp trên giao. Bạn khá nhiệt tình nên được nhiều người yêu mến. Nhất là mối quan hệ đồng nghiệp vô cùng tốt nên giải quyết được hết những khúc mắc, khó khăn trong lòng.

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Thìn gặp bế tắc - Ảnh minh họa: Internet

Thìn không có quá nhiều động lực để làm việc trong thời điểm này. Công việc, chuyện tình cảm của bạn rơi vào bế tắc, không thể giải quyết được hết trong một sớm một chiều. Thậm chí còn gặp kẻ xấu hãm hại sau lưng khiến vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tỵ được Thần Tài chỉ mặt điểm tên, liệt vào danh sách vàng nên kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn tha hồ ngủ và vùng vẫy trên đống tiền nên không sợ thiếu trước hụt sau trong thời điểm này. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ, muốn gì được nấy.

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ vướng phải nhiều chuyện buồn phiền, bế tắc trong thời điểm này. Vận tiền bạc của bạn chạm đáy, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi khiến vận trình vô cùng mệt mỏi. Không những vậy còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những dự án mà bạn đang tham gia.

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Mùi gặp chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi gặp nhiều chuyện buồn, họa thị phi từ trên trời rơi xuống khiến bạn không đỡ kịp. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân hãm hại mất tiền, mất luôn cơ hội thăng tiến. Vận trình của bạn vô cùng lao đao, không ai đứng ra giúp sức nên phải loay hoay một mình.

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Thân

Thân có chuyện tình cảm như mong muốn nhưng công việc lại gặp khá nhiều rắc rối. Trong công việc, bạn bị cấp trên khiển trách vì chậm trễ, không hoàn thành đúng việc được giao. Tuy nhiên bạn đừng vội chán nản, hãy tập trung hết sức để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Dậu công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có nguồn năng lượng tích cực nên công việc suôn sẻ, hanh thông hơn. Bạn được cấp trên ưu ái giao cho nhiều dự án lớn, tha hồ thể hiện khả năng của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, bạn bè mối quan hệ ngày càng thăng hoa.

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Tuất

Tuất rơi vào chuyện tình tay ba vô cùng mệt mỏi, gặp nhiều trục trặc. Mối quan hệ của bạn khá rắc rối, không thể nào thoát khỏi được. Nói chung vận trình, tâm trạng, sức khỏe của bạn trong ngày vô cùng tệ hại, mệt mỏi không yên thân.

Tử vi thứ Hai ngày 16/11/2020 của tuổi Hợi

Hợi có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh nhưng tiêu tiền cũng không ai bằng. Điều này khiến bạn đau đầu vì không tiết kiệm được gì. Tuy nhiên đừng quá lo lắng vì bạn có khả năng kiếm tiền nên cũng không sợ thiếu trước hụt sau mà thoải mái mua sắm, tiêu xài trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm