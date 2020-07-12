Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần bị nói xấu, tuổi Thìn gánh lộc trời cho

Theo tử vi 12 con giáp, Tý hoàn thành tốt công việc của mình nên được cấp trên yêu mến. Bạn giúp đỡ đồng nghiệp khá nhiệt tình nên được yêu thương, hỗ trợ khi khó khăn. Nói chung vận trình trong ngày của bạn ổn định, không bị bất cứ ai hãm hại hay ngáng đường.

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của 12 con giáp lúc thăng lúc trầm giúp bản mệnh lường trước được một ngày xảy ra những gì với mình để không phải bất ngờ.

Theo tử vi mới nhất , Dần dễ bị vướng kiện tụng, rắc rối liên quan đến công việc. Những việc bạn làm đều bị cấp trên đánh giá không tốt. Đồng nghiệp cũng không có ấn tượng tốt về bạn. Trong ngày, bạn bị nói xấu, đâm lén sau lưng khiến những dự định bị đảo lộn, không thực hiện suôn sẻ.

Sửu có điềm báo xui xẻo xảy ra nên mất hết tiền bạc, phải vay mượn khắp nơi. Những mối quan hệ của bạn cũng gặp nhiều trục trặc. Nhất là bạn bè thường xuyên đâm thọc, nói xấu sau lưng nhau khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Có thể sẽ chấm dứt mối quan hệ này vì xung đột quá gay gắt.

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Mão

Mão nên chuẩn bị tinh thần chiến đấu với những khó khăn đang đợi bạn trước mặt. Hãy nỗ lực hết mình để không đánh mất nhiều cơ hội tốt thăng tiến. Chỉ cần bạn chăm chỉ, tập trung hết sức vào công việc sẽ được cấp trên trọng dụng, tín nhiệm hơn thời gian trước.

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Thìn gánh lộc lớn - Ảnh minh họa: Internet

Thìn gánh lộc trời ban, tha hồ tiêu xài mua sắm mà không cần nhìn giá. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận đừng cho ai vay mượn trong ngày. Vì có thể bạn sẽ tiền mất tình tan, tự chuốc lấy mệt mỏi buồn phiền cho mình. Tốt nhất là nên biết từ chối để tận hưởng vận trình suôn sẻ nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ cố gắng nhiều nhưng vẫn không được công nhận. Những dự án, kế hoạch của bạn không được cấp trên đánh giá cao. Thậm chí còn vướng phải nhiều điều rắc rối vì có người đứng sau chơi xấu. Lời khuyên cho bạn trong ngày, nên giữ bình tình, chăm chỉ hết sức mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ nhiệt tình hăng hái trong công việc. Nhờ vậy cấp trên giao cho bạn nhiều dự án lớn, tha hồ thể hiện tài năng của mình mà không còn gò bó như trước. Ngọ nên nắm bắt cơ hội tốt này để cho mọi người thấy bạn không hề kém cỏi.

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Mùi tài lộc sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của bạn có dấu hiệu sa sút, tiền bạc thiếu thốn không đủ trang trải cuộc sống. Mùi nên tiết kiệm lại, đừng tiêu xài phung phí mà khiến vận trình đi xuống không phanh. Hãy chăm chỉ, tập trung hết sức vào công việc và lên kế hoạch tiêu tiền phù hợp nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Thân

Chuyện tình cảm của Thân rơi vào ngõ cụt. Bạn phải đau đầu giải quyết những việc không đâu khiến mối quan hệ rạn nứt, tình cảm dần lạnh nhạt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chuyện tình của bạn sẽ sớm đường ai nấy đi trong sự chỉ trích của đối phương.

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Dậu

Dậu gặp khá nhiều khó khăn trong giao tiếp. Vì vậy bạn bị nhiều người xa lánh, không tốt cho công việc của bạn đang phụ trách. Dậu nên cởi mở hơn để mọi người thấy được sự chân thành, nhiệt tình mà giao cho bạn nhiều công việc để nâng cao bản thân.

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Tuất đón lộc lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất tha hồ đón lộc trời ban. Con đường tài lộc của bạn rộng mở, tiền tiêu không hết tha hồ mua sắm, đi du lịch như bản thân mong muốn. Hãy dành cho mình một ngày nghỉ để thoải mái thư giãn, tận hưởng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Bạn đừng tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tử vi thứ Hai ngày 13/7/2020 của tuổi Hợi

Bạn hiền lành nên được nhiều người yêu mến. Cấp trên đánh giá khá cao năng lực và thái độ làm việc của bạn. Hãy tận dụng sự tín nhiệm này để tiến hành những ý tưởng của bản thân. Chắc chắn bạn sẽ thu về thành tựu lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm