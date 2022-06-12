Tử vi thứ hai ngày 13/06/2022 của 12 con giáp: Dần và nửa kia cởi mở bày tỏ tình cảm với nhau, Mão nên chia sẻ tâm tư với người thân nhiều hơn, Tuất nên thay đổi và thử nghiệm thói quen mới

Nguồn năng lượng ngày hôm nay hỗ trợ các giải pháp ngoại giao, ngay cả với những người bạn rất khó để chinh phục. Hãy là một người biết lắng nghe. Đôi khi mọi người chỉ cần cảm thấy họ được lắng nghe. Đây là một ngày để thư giãn với gia đình và bạn bè. Làm những gì bạn có thể để làm cho ngôi nhà thanh bình hơn.

Hãy dành thời gian để suy ngẫm về tiến độ bạn đang đạt được. Đã đến lúc thay đổi bất kỳ lời hứa nào bạn đã hứa với chính mình. Làm việc dựa trên sức mạnh của bản thân. Hãy kiên nhẫn, nhiệt tình và tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Khuyến khích bản thân tiếp tục cố gắng.

Tuổi Dần

Hôm nay tình yêu ở rất gần bạn. Những lời nói đầy chia sẻ có thể dẫn đến một điều gì đó đẹp đẽ. Cả hai sẽ gắn bó lâu dài nếu tỏ ra nhạy cảm về cảm xúc và sẵn sàng chia sẻ buồn vui. Bạn có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách cởi mở hơn.

Tuổi Mão

Bản tính ấm áp của bạn có thể xoa dịu những người xung quanh khi họ căng thẳng. Lập danh sách chi tiết những gì bạn cần hay buộc phải thay đổi. Chia sẻ niềm vui của bạn với người thân ngày hôm nay. Mọi người sẽ muốn hợp tác với bạn.

Tuổi Thìn

Đừng cảm thấy bạn phải có trách nhiệm bù đắp lỗi lầm của người khác hôm nay. Cố gắng thương lượng để đạt được kết quả có lợi nhất. Bạn sẽ không nắm được tình hình cho đến khi bạn đặt câu hỏi. Từ chối chấp nhận những điều tiêu cực.

Tuổi Tỵ

Xu hướng phớt lờ bất kỳ sự thật khó chịu nào của bạn có thể khiến bạn rơi vào tình thế khó khăn trong tương lai gần. Hôm nay may mắn về đường tình duyên nhưng phải tỉnh táo. Nếu bạn đang yêu, hãy lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn tại nhà, nơi bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất.

Tuổi Ngọ

Hôm nay mang đến một nguồn năng lượng mãnh liệt, rất tốt cho việc mở lòng để chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất của bạn. Đừng né tránh bất kỳ cuộc đối đầu nào. Những người có mặt trong cuộc sống của bạn luôn quan tâm đến bạn dù có thể họ không ở bên cạnh lúc khó khăn.

Tuổi Mùi

Đây là ngày của những cảm xúc trái ngược. Bạn có thể cảm thấy như thể mình đang bơi ngược dòng. Hãy giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể. Đặc biệt thận trọng để kiềm chế những lời nói hoặc hành động bốc đồng. Bạn nên lao vào các hoạt động ngoài trời để giải phóng năng lượng.

Tuổi Thân

Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là làm theo lời mách bảo của trái tim. Nhiệm vụ thứ hai của bạn là bớt đòi hỏi ở bản thân. Tránh để tâm trí của bạn chạy theo hướng tiêu cực ngay cả khi tiến độ công việc chậm lại và bạn không thấy có kết quả như mong muốn.

Tuổi Dậu

Kỹ năng tổ chức của bạn là món quà cho các sự kiện ngày hôm nay. Chạy việc vặt vào lúc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thêm thời gian sau này. Thái độ tích cực và hợp tác với những người trẻ tuổi hơn sẽ tạo nên một cột mốc trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Bạn dễ dàng trở thành một người có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và được kính trọng. Bí quyết là hãy lắng nghe nhiều hơn và đặt những câu hỏi thể hiện sự quan tâm thực sự. Hãy biến điều này thành một thói quen và bạn sẽ thích thú và thậm chí có thể khám phá ra tình yêu đích thực.

Tuổi Hợi

Hãy lắng nghe cơ thể bạn và lời khuyên của các chuyên gia. Bạn được trang bị tốt để xử lý các công việc mà người khác có thể quay lưng. Bạn có thể đã tham gia hơi sâu vào các vấn đề của người khác. Thay vào đó, hãy làm điều gì đó đặc biệt cho bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!