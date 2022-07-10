Tử vi thứ Hai ngày 11/7: Thần tài chỉ đích danh 3 con giáp "tiền nhiều như nước" Tuổi Tuất đổi đời lên hương, tuổi Thân vượng sắc đỉnh điểm, tuổi Dậu đổi đời trong nháy mắt

Người tuổi Tuất có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi hoặc cái đích đặt ra từ trước. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày giữa và cuối tuần, vì thế có thể bạn sẽ phải vất vả một chút đấy. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, rồi tiền sẽ chảy vào trong túi bạn ầm ầm thôi.

Trong thời gian này chỉ cần những người tuổi Tuất nỗ lực hết mình thì cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ đến với bạn như một điều hiển nhiên, và đồng nghiệp thì cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục chứ không thể có lời dị nghị nào khác.

Tuổi Thân

Phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi Thân phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này.



Đặc biệt là vào đầu tuần thứ Hai ngày 11/7, bản mệnh giữ được tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao, thậm chí truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh.

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Bạn kí kết được hợp đồng với nhiều đối tác triển vọng, vì thế khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng là không thể thiếu. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng mỗi ngày và hoàn thành xuất sắc công việc.

Tài lộc của người làm kinh tế có dấu hiệu phát triển rực rỡ vào thời điểm giữa tuần. Nếu trước đó bạn đã không ngại thử thách bản thân thì nay là lúc bạn thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư mạo hiểm.



Con giáp phát tài tuần này không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn có thể giúp người khác cùng được hưởng lợi.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời, thăng hoa. Bất kể trong công việc hay trong cuộc sống, họ đều siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng. Thời gian trước tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng năm nay sẽ được cải thiện đáng kể.

Năm 2022 này sẽ là năm tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì việc làm giàu chỉ trong nháy mắt. Tử vi thứ Hai ngày 11/7 dự đoán, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có, cuối năm nay có người còn mua được nhà, được xe, thậm chí có cả số vốn làm ăn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.