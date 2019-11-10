Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý gặp chuyện buồn phiền, tuổi Mão bị lừa gạt

Tuổi Tý có thể gặp chuyện buồn phiền trong ngày mới, đặc biệt là về công việc. Bạn nên nhẫn nhịn một chút, cơ hội tốt đẹp sẽ đến trong nay mai.

Xem tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Ngày mới, tuổi sửu nên lưu ý khi ra đường, tránh cãi vã hay cẩn thận khi đi đứng.

Gia đạo hay người ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn trong thời gian này.

Công việc không có nhiều chuyển biến, nhưng bạn vẫn đang làm rất tốt công việc của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận may lớn nhất trong ngày của tuổi Dần đến từ tài lộc. Đây có thể là món tiền thưởng với người đi làm, hay khoản doanh thu với người buôn bán.

Dù vậy, giao đạo hay tình duyên sẽ có xung khắc. Bạn nên bình tĩnh giải quyết.

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mão nên thận trọng trong chuyện tiền bạc. Bạn có điềm hao tài, đừng để bị lừa gạt.

Điểm sáng trong ngày là tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của tuổi Thìn

Tài lộc của tuổi Thìn trong ngày mới khởi sắc rực rỡ. Thu nhập tăng ngoài mong đợi của bạn.

Tuy nhiên, bạn nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, đừng quá bận rộn mà quên mất.

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ gặp may mắn trong công việc vào ngày mới. Đây có thể là cơ hội quý giá để bạn thăng tiến. Người kinh doanh cũng có vận may mới.

Tuổi Tỵ nên chăm sóc sức khỏe hơn, tránh làm việc quá sức.

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ khá vui vẻ và thoải mái trong ngày mới. Công việc thuận lợi, tình duyên vui vẻ, gia đạo hòa thuận. Cuối ngày, bạn có thể dành thời gian cho sở thích của bản thân.

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi độc thân tìm được nhân duyên tốt trong ngày mới. Mối quan hệ này có thể phát triển lâu dài trong tương lai.

Người có gia đình phấn khởi với thành công mới trong công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân không phải lo lắng chuyện tiền bạc trong ngày mới. Đặc biệt là người kinh doanh sẽ tìm được mối làm ăn tiềm năng.

Người độc thân giải quyết được mâu thuẫn gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, tuổi Dậu có cơ hội tăng thu nhập, hãy tận dụng thật tốt.

Người tuổi Dậu nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất là phòng các bệnh về dạ dày.

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có quý nhân đưa lối chỉ đường trong ngày mới. Bạn nên có kế hoạch sớm từ trước cho những mục tiêu mới.

Tài lộc gia tăng, giúp tuổi Tuất có một ngày khá vui vẻ.

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 11/11/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi đừng quá căng thẳng trong công việc. Nếu vượt qua được khó khăn, bạn ắt dễ dàng thành công.

Tình duyên nở rộ với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.