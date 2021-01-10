Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của 12 con giáp: Tuổi Thân khổ trăm bề, tuổi Hợi ngồi không hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 10/01/2021 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của 12 con giáp, tuổi Thân khổ sở, khó khăn trăm bề vì bị hãm hại. Tuổi Hợi ngồi không hưởng phúc, đếm tiền mỏi tay.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của 12 con giáp có nhiều tin vui, tiền bạc ổn định, tình duyên cũng khá vượng sắc trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Tý

tu vi thu hai ngay 11/1/2021 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Tý tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tý có nhiều chuyện như ý, tin vui đổ về ngập trời. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng sáng tạo. Người làm công ăn lương có thể sẽ tăng lương, tăng thưởng. Người kinh doanh buôn bán làm một hưởng mười, tha hồ đón lộc từ trên trời rơi xuống.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Sửu

Sửu cũng có một ngày không mấy vui vẻ, thậm chí còn vướng phải nhiều chuyện buồn phiền. Chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều trục trặc vì có kẻ thứ ba chen ngang. Nếu không kịp thời giải quyết, mối quan hệ của bạn sẽ sớm đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Dần

Dần có một ngày viên mãn, khá may mắn trong công việc lẫn chuyện tình duyên. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của bản thân nên được nhiều người chú ý. Cấp trên, đồng nghiệp yêu mến bạn vì sự duyên dáng, nhiệt tình. Thế nên hãy phát huy thế mạnh này của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Mão

Ngày hôm nay Mão gặp được nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn. Nửa ngày đầu gặp nhiều tin buồn nhưng nửa ngày sau đã giải quyết êm đẹp. Khi khó khăn, bạn đều có quý nhân nâng đỡ nên không gặp bất cứ trở ngại nào. Thế nên vận trình lúc nào cũng êm đẹp, thuận lợi.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Thìn

tu vi thu hai ngay 11/1/2021 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Thìn hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet

Theo lá số tử vi, Thìn có một ngày khá buồn vì hao tài tốn của, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Công việc của bạn ở mức trung bình, không xảy ra bất cứ trục trặc khó khăn nào. Nhưng lại gặp nhiều chuyện không vui về tiền bạc khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Tỵ

Được cát tinh nâng đỡ nên con đường thăng tiến của bạn vượng sắc, nguồn thu nhập cũng ổn định hơn. Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu trong thời điểm này nên tha hồ hưởng lộc trời ban. Tuy nhiên nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, chuyện tình cảm của bạn có nhiều tiến triển theo hướng tích cực. Cả hai hiểu nhau nên mối quan hệ thuận lợi hơn, có thể tiến tới chuyện trăm năm. Công việc của bạn cũng có nhiều tin vui ngoài mong đợi, tiền bạc ổn định, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Mùi

tu vi thu hai ngay 11/1/2021 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Mùi được khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

Mùi mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nên làm gì cũng được khen ngợi. Bạn đạt được danh hiệu nhân viên xuất sắc trong thời điểm này nên tiền bạc tiêu hoài không lo nghĩ. Tinh thần của bạn cũng phấn chấn hơn, không còn buồn phiền như trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Thân

Thân khổ sở, gặp nhiều rắc rối đủ đường không thoát ra được. Trong công việc, bạn gặp nhiều họa thị phi đổ xuống đầu. Chuyện tình cảm cũng không như ý, thường xuyên gặp chuyện buồn phiền. Hãy chuẩn bị tinh thần đón thử thách lớn trong thời điểm này.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Dậu

tu vi thu hai ngay 11/1/2021 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Dậu tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Dậu có nhiều tin vui bất ngờ tìm đến. Nhất là chuyện tiền bạc có nhiều cải thiện, thanh toán hết những khoản nợ nần trước đây. Điều này giúp tinh thần của bạn tốt hơn. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp trong thời điểm này.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Tuất

Tuất dễ rơi vào tình cảnh thiếu trước hụt sau. Vì tin tưởng người khác quá mức nên bạn tiền mất tật mang, không thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất. Không những vậy bạn còn mâu thuẫn, xích mích với gia đình khiến tinh thần mệt mỏi, không tập trung vào làm bất cứ việc gì.

Tử vi thứ Hai ngày 11/1/2021 của tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi được quý nhân nâng đỡ nên tình tiền đều viên mãn. Không còn vướng bận bất cứ khó khăn nào trong công việc nên tinh thần của bạn cũng tốt hơn. Những dự án được giao đều mang lại nhiều tin vui bất ngờ. Nói chung bạn sẽ có một ngày vui vẻ, không lo nghĩ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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