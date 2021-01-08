Ngày ‘khổ tận’ kết thúc, từ Tết âm lịch trở đi 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, tiền đầy túi tình đầy tim

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh những người tuổi Mão chăm chỉ, siêng năng nên có công việc thuận lợi, được cấp trên khen ngợi hết lời. Bạn là người biết nhìn xa trông rộng, được đánh giá khá cao tài năng của mình. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nhiều thành tựu đáng nể, vận trình ngày càng thăng hoa rực rỡ.

Thời điểm này, bạn có nhiều tin vui về đường tiền bạc, làm một hưởng mười không còn lo nghĩ về tài chính. Bạn không thích dựa dẫm vào người khác nên làm gì cũng tự lập, tự vượt qua được những khó khăn. Hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn trong thời điểm này, khi vượt qua rồi, bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, không lo nghĩ về tài chính.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn vượt qua khoảng thời gian khó khăn chất chồng, bạn bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim. Vận trình của bạn ngày càng đi lên, thu nhập tăng dần đều, không còn vướng phải khó khăn hay thử thách nào quá lớn trong thời điểm này. Tuy nhiên hãy giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bản thân.

Mùi có vận tài chính nở rộ tiền bạc tiêu hoài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, bạn nên mở lòng nhiều hơn. Vì thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng tốt. Hãy mở lòng để có được duyên lành như ý mình mong muốn.

Tuổi Thân

Thân có thể đánh bại nhiều kẻ xấu hãm hại mình - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp bản lĩnh, đánh bại nhiều kẻ hãm hại con đường thăng tiến của mình. Công việc của bạn ổn định hơn, tiền bạc cũng bắt đầu bước vào giai đoạn vượng sắc. Những khó khăn trước đây đã không còn, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc trong thời điểm này. Tuy nhiên làm việc nhưng vẫn phải quan tâm đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm