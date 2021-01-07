Tài lộc hoan hỷ trong 4 tháng tới, 3 con giáp trời Phật thử lòng ‘nghèo chỉ là tạm thời, giàu mới là mãi mãi’

Tâm linh - Tử vi 07/01/2021 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, tài lộc hoan hỷ trong 4 tháng tới, nghèo khó chỉ là tạm thời, giàu có mới là cả đời khiến ai cũng hờn đỏ mắt ganh tỵ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân nghèo khổ chỉ là tạm thời, trời Phật thử lòng, giàu có mới là cả đời. Trong 4 tháng tới, bạn có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình nên được cấp trên trọng dụng, ưu ái. Con đường tài lộc của bạn vô cùng hoan hỷ, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết.

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Thân là con giáp may mắn tiền bạc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này bạn gặp khá nhiều khó khăn, chật vật trong chuyện tiền bạc. Thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến. Nhưng 4 tháng tới, bạn không còn phải vướng những chuyện buồn phiền này nữa. Vận trình của bạn sẽ bước sang một trang mới, trọn vẹn hơn.

Công việc của bạn khá ổn định, được cấp trên khen ngợi hết lời vì sự nhiệt tình, có nhiều ý tưởng sáng tạo. Chuyện tình duyên của bạn cũng có nhiều chuyện vui, vượng sắc hơn mong đợi. Tuy nhiên nên quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn được trời Phật thử lòng, đẩy vào khó khăn trong thời điểm này. Tuy nhiên 4 tháng tới, bạn sẽ không còn gặp tình cảnh thiếu thốn hay trở ngại nào trong công việc. Những việc bạn phụ trách đều mang lại thành tựu như mong đợi, tha hồ tiêu tiền không lo nghĩ. Ý kiến sáng tạo của bạn được công nhận, tha hồ có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

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Thìn từ nghèo hóa giàu trong nháy mắt - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận trình của bạn nghèo khó chỉ là tạm thời, giàu có mới là mãi mãi. Chuyện tình duyên trong 4 tháng tới cũng có nhiều cải thiện hơn. Người độc thân đã thoát ế, người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giỏi giang, tìm được con đường thăng tiến vượt trội trong 4 tháng tới. Thời gian khó khăn đã qua đi, vận trình của bạn bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, không còn vướng phải bất cứ chuyện buồn nào nữa.

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Mão tiền bạc không lo nghĩ trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của bạn khá tốt, được cải thiện nhiều. Bạn có thể thanh toán hết những khoản nợ nần trước đây, mọi khó khăn đã không còn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn. Bạn sẽ có được nhiều chuyện vui trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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