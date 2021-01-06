4 con giáp càng cười tươi càng hốt tiền tỷ, số giàu sang không bàn cãi trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 06/01/2021 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn càng cười tươi càng đón lộc lớn trời ban, số giàu sang không cần bàn cãi trong 100 ngày tới khiến ai cũng ganh tỵ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi càng có suy nghĩ tích cực, cười tươi mỗi ngày càng hốt được nhiều lộc trời ban. Số bạn giàu có không thể bàn cãi, đụng đến đâu là có tiền tiêu đến đó. Hễ bước ra đường là nhận được nhiều tin vui từ trên trời rơi xuống. Những họa thị phi thời gian trước đã được hóa giải, không còn gặp bất cứ hiềm khích nào.

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Mùi là con giáp may mắn hốt hết tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt hơn, không còn vướng phải bất cứ khó khăn hay trở ngại nào trong công việc. Nói chung vận trình của bạn có nhiều bước tiến vượt trội, không còn gặp nhiều chuyện buồn. Tài chính của bạn tăng lên vượt bậc, vượng sắc ngoài mong đợi. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn trong 100 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn, được quý nhân nâng đỡ nên có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn ký hợp đồng lớn ngoài dự kiến. Người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi hết lời vì tài năng vượt trội, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Người làm ăn kinh doanh một vốn bốn lời, tha hồ thể hiện tài năng của mình khiến cấp trên công nhận, nể phục sát đất.

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Tỵ có công danh vượng sắc, tiêu tiền thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Tỵ độc thân tìm được duyên lành, người có gia đình có nhiều thời gian ở bên nhau nên không còn mâu thuẫn. Điều này giúp tinh thần của bạn phấn chấn, làm gì được nấy tha hồ hưởng lộc.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giỏi giang, công việc đạt được nhiều thành tựu lớn. Những việc bạn phụ trách đều mang lại thành quả tốt, được cấp trên khen ngợi hết lời. Làm đến đâu là được công nhận tài năng đến đó. Nói chung bạn không cần mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân như trước đây. Vì hễ bước ra đường là được quý nhân soi đường dẫn lối, làm một được mười, công danh tấn tới.

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Mão có công việc như ý, công danh thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình duyên của bạn khá ảm đạm. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian ở bên nhau nên mâu thuẫn vẫn chưa thể giải quyết được.

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, tiền bạc đổ về đều đều cứ hết rồi lại đầy. Bạn được quý nhân phương xa mang nguồn lộc đến tận nhà cho. Thần Tài chấm điểm liệt bạn vào sổ kiếm tiền cực đỉnh, làm một hưởng mười. Khả năng kiếm tiền của bạn khá tốt nên không sợ lâm vào tình cảnh thiếu hụt tiền trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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