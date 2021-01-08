Trời sinh 3 con giáp ‘nhân mỹ tâm thiện’, đàn ông cưới được phúc đức ba đời, toàn gia hưởng phúc

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh tuổi Mùi là những người may mắn và mang lại nhiều hỷ sự cho gia đạo của mình. Nhà nào có người tuổi Mùi tha hồ nằm duỗi mà ăn, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy. Đa số những người tuổi Mùi có khí chất cao ngút trời, không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết mang lại nhiều điều may mắn, hạnh phúc cho người thân, gia đình.

Sau 35 tuổi, đa số những người tuổi Mùi tình tiền đều viên mãn. Bạn khá thông minh nên có thể biến khó khăn thành thuận lợi, nghèo thành giàu. Càng về tuổi trung niên, cuộc sống của bạn sẽ càng viên mãn, sung túc hơn mong đợi.

Tính cách bạn khá hiền lành, lương thiện nên vận trình vô cùng suôn sẻ, mang lại nhiều tiền của cho gia đạo của mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn trời sinh xinh đẹp, giỏi giang về mọi mặt. Trời sinh những người tuổi Thân khá chăm chỉ, cần cù nên công việc thuận lợi. Bạn sẵn sàng đón nhận nhiều điều tốt đẹp, dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua được.

Thân mang lại may mắn cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đa số người tuổi Thân đều khá tham vọng, có sự cầu toàn trong cuộc sống lẫn công việc. Cuộc sống của bạn có nhiều tin vui, dù có khó khăn đến mấy cũng có quý nhân nâng đỡ, vận trình vô cùng hanh thông. Người tuổi Dậu sinh ra là vị cứu tinh của gia đình. Khi còn độc thân là công chúa mang lại may mắn cho cha mẹ. Đến khi kết hôn, bạn là nữ hoàng mang lại tiền của cho chồng con.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp nữ có số mệnh nữ vương, giỏi giang trong công việc ở bên ngoài cũng như trong gia đình. Bạn khá nhân hậu, lương thiện nên được nhiều người yêu mến, đi đến đâu là được người khác yêu mến đến đó. Bạn có sức hút mãnh liệt nên khiến nhiều người thầm thương trộm nhớ.

Tỵ có cuộc sống vô cùng viên mãn cả về tiền bạc lẫn tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn độc thân, bạn mang đến nhiều may mắn cho bạn bè, cha mẹ. Đến khi thành gia lập thất, bạn sẽ mang đến nhiều lộc lá cho cuộc sống của chồng con, gia đình chồng. Vì vậy bạn sẽ trở thành người mẹ, người vợ tuyệt vời nhất, đàn ông phúc đức ba đời mới cưới được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm