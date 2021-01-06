Từ ngày 10/1 đến 15/1, Thần Tài ‘đại giá quang lâm’ đến tận nhà 3 con giáp này ban phát tài lộc

Tâm linh - Tử vi 06/01/2021 19:00

Dưới đây là những con giáp giàu có được Thần Tài ghé thăm từ ngày 10/1 đến 15/1, hốt tài hốt lộc trời ban thanh toán hết khoản nợ nần trong tích tắc.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Thần Tài mang đến tận nhà cho bạn nhiều lộc lá, giàu có vô đối. Từ ngày 10/1 đến 15/1, bạn sẽ nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc, công danh phất lên như diều gặp gió. Được Thần Phật ban phát cho sự may mắn nên bạn không còn lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau. Bạn đã gặp nhiều khó khăn trong thời điểm trước nên thời gian này đã được cải thiện khá nhiều.

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Tý là con giáp giàu có được nâng đỡ hết sức - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý sẽ là người tiên phong, dẫn dắt tập thể phát triển nên được cấp trên trọng dụng, ưu ái cho vị trí như mong muốn. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng vì không tìm được duyên lành. Người có gia đình thường xuyên xảy ra nhiều cãi vã, mâu thuẫn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp giàu có được quý nhân nâng đỡ, tìm được hướng đi đúng cho công việc của mình. Những dự định bạn thực hiện trong thời điểm này đều mang lại nhiều thành tựu đáng nể, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn với bạn. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để làm việc, thể hiện khả năng. Có thể bạn sẽ được cân nhắc lên vị trí như ý muốn.

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Sửu đón nhận nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Sửu độc thân cũng nhận được nhiều tin vui. Bạn có nhiều cơ hội tìm hiểu người khác nên có thể thoát ế trong nháy mắt. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận, học được cách lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tuổi Thìn

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Thìn được quý nhân theo bước, làm gì cũng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là con giáp bản lĩnh, được đồng nghiệp yêu mến hết mực vì sự nhiệt tình, duyên dáng của mình. Khi khó khăn, bạn cũng được giúp đỡ hết sức, không còn lâm vào tình cảnh khó khăn một mình chống đỡ. Được Thần Phật nâng đỡ nên công việc, chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều tin vui, mọi sự đều thuận lợi. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều điều bất ngờ trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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