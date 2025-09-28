Tử vi thứ Hai 29/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc vô cùng vượng sắc, tài lộc về nhà tới tấp, Tỵ - Thân vận đen bủa vây, công việc trắc trở không ngờ

Chuyện tình cảm lặng lẽ âm trầm. Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi không tìm được sự hoà hợp, ấm êm vì cái tôi của người trong cuộc là khá lớn. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi cả hai chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra gian có chút khó khăn. Con giáp này gặp một vài trở ngại và sẽ khó tìm được sự giúp đỡ từ người khác. Bản mệnh nản lòng và muốn bỏ cuộc giữa chừng, điều này ảnh hưởng tới tập thể chung.

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng tốt. Việc làm ăn, kinh doanh của bản mệnh sẽ diễn ra thuận lợi, thu nhập dồi dào. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để bản mệnh mở quy mô và đối tượng hợp tác. Nhìn chung, tài chính trong ngày khá tốt và bạn cảm thấy hoàn toàn hài lòng với những điều mình đang làm.

Chuyện tình cảm của con giáp này đang có nhiều dấu hiệu tích cực. Người độc thân có thể được bạn bè hoặc gia đình giới thiệu cho những đối tượng đầy triển vọng. Vì thế, bạn hãy thử mở lòng với đối phương để xem họ là người như thế nào trước khi quyết định từ chối hay chấp nhận lời làm quen. Bên cạnh đó, mối quan hệ của các cặp đôi rất hài hòa, cả hai luôn tâm sự với nhau về mọi chuyện để có thể cùng cổ vũ nhau vượt qua.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dấ sẽ đang tăng cao. Công việc thuận lợi kéo theo đường tài lộc tăng tiến nên tuổi Dần không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền nong và vấn đề chi tiêu trong ngày. Bên cạnh đó, nguồn thu nhập chính cũng khá ổn định, nên lúc này bạn cần có một kế hoạch tài chính vững chắc để bảo đảm cho tương lai.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp, lúc nào đối phương cũng quan tâm, giúp đỡ và có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hay, hữu ích nếu bản mệnh vướng phải khó khăn. Có thể thấy, nửa kia chính là động lực và là điểm tựa vững vàng cho bạn.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra "dễ như mơ". Thiên Ấn che chở giúp những người làm việc trong lĩnh vực như khoa học, dịch vụ, nghệ thuật dễ đạt được thành công. Nhân lúc được cấp trên đánh giá cao, hãy tận dụng cơ hội để phát triển bản thân.

Ngoài ra, Hỏa sinh Thổ cho thấy các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm, mãnh liệt. Tuy nhiên, cả hai nên cùng bàn bạc và trao đổi trước khi đưa ra quyết định chung.



Sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra "dễ như mơ" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thiếu chút may mắn. Mặc dù đã cố gắng liên tục nhưng dường như mọi công sức đều đang bị "đổ sông đổ biển". Điều này dễ tạo nên cảm giác chán nản và bi quan, nếu không vượt qua được thì dễ tạo rắc rối cho mình.

Hơn nữa, vận tình cảm của bản mệnh vẫn còn mâu thuẫn. Đời sống hôn nhân không còn ấm êm, hòa thuận như lúc trước. Những tưởng sóng gió đã qua đi và trả lại bình yên cho các cặp đôi nhưng xem ra vẫn còn rắc rối khác.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút đảo lộn và chật vật hơn. Công việc này chưa hoàn thành thì phải nhận thêm nhiệm vụ khác, điều này đòi hỏi bản mệnh phải có đủ dũng khí để đối mặt. Tuy nhiên, bạn đừng để tâm quá nhiều tới lời bàn tán bên ngoài kẻo ảnh hưởng tới tâm trạng.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên rối rắm và khó khăn. Bản mệnh sẽ có chút bối rối, cũng không biết phải xử lý thế nào để mối quan hệ tình cảm trở lại như lúc trước. Có lẽ, một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau sẽ giải quyết được những vấn đề đang tồn đọng.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi dễ dàng. Bản lĩnh của bạn kết hợp với sự nâng đỡ của quý nhân giúp con giáp này dễ dàng đạt được các mục tiêu. Bản mệnh có thể thỏa sức sáng tạo, bay bổng với các ý tưởng của mình. Ngoài ra, Thực Thần ghé thăm liên tiếp đem tới tin vui về tài chính, nhưng bạn chớ nên vì vậy mà chủ quan.

Vận trình tình duyên của bản mệnh sẽ trở nên êm ấm, thuận lợi. Mối quan hệ giữa tuổi này và nửa kia rất hài hòa, dù cả hai chưa tính đến chuyện trăm năm nhưng tình cảm vẫn tiến triển tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình. Tính cách hòa đồng và thân thiện sẽ đem lại cho bản mệnh nhiều sự giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập của bạn cũng sẽ được cải thiện củng cố thêm động lực kiếm tiền ở những người này.

Hơn thế nữa, chuyện tình cảm đẹp đẽ tươi sáng. Dù công việc có bận rộn thế nào thì người tuổi Mùi vẫn luôn trở về nhà sớm. Sự tôn trọng và luôn lắng nghe là cách để các cặp đôi duy trì sự êm ấm trong mối quan hệ này.



Người tuổi Mùi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối rắc rối trong thứ Ba này. Tác động của Tỷ Kiên ảnh hưởng rõ ràng lên các mối quan hệ nơi công sở. Thị phi, xích mích với đồng nghiệp khiến môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Bản mệnh cần hạ thấp cái tôi nếu không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên nặng nề buồn phiền. Người độc thân chưa đủ tự tin cũng như niềm tin để đi tìm tình yêu. Còn những người đã lập gia đình vì bận rộn công việc mà không có đủ thời gian dành cho nhau.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ như đạt một đường tiến tới. Sau bao gian khó thì cuối cùng bạn đã tìm được hướng đi mới cho mình. Riêng những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường tiềm năng phát triển năng lực của mình. Đặc biệt là những người đang làm công việc kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày bội thu.

Vận trình tình cảm hòa thuận thương yêu. Mộc sinh Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà luôn khăng khít, bền chặt. Nhờ có sự tương tác và thảo luận thường xuyên mà các ý kiến đưa ra luôn được thống nhất.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên khởi sắc và suôn sẻ vô cùng. Nhờ quý nhân giúp đỡ mà bản mệnh trở nên nhạy bén, thấu hiểu lòng người hơn bao giờ hết. Đây là những yếu tố cần thiết giúp con giáp này có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên bước đường sự nghiệp về sau.

Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ đong đầy hạnh phúc. Tuổi Tuất và nửa kia đang cùng nhau trải qua những phút giây êm đềm và lãng mạn. Bản mệnh không mong gì hơn ngoài việc được ở cạnh người mình thương và làm mọi việc cùng họ.

Tuổi Hợi

Các nguồn thu nhập của người tuổi Hợi đang tăng lên khá nhanh. Mặc dù bản mệnh kiếm tiền khá vất vả nhưng bù lại thu hoạch không tồi, nếu cố gắng thì nhất định sẽ nhận được nhiều thứ cao hơn cả tiền bạc. Hôm nay, người làm công ăn lương có thể nhận được khen thưởng.

Vận trình tình duyên tiến triển rất khả quan, tình cảm giữa bạn và nửa kia ngày càng bền chặt. Hãy dành nhiều thời gian quan tâm, vun đắp hơn để cả hai lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện khi ở bên nhau thay vì những cuộc cãi vã khiến hai người đều mệt mỏi.



Các nguồn thu nhập của người tuổi Hợi đang tăng lên khá nhanh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.