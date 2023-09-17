Tử vi thứ Hai 18/9/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ thu tiền đầy túi, đón trọn lộc thiên hạ, Mão - Thân mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ từng bước tiến triển. Tử vi cho biết, người độc thân nhận được lời tỏ tình từ mọi người xung quanh. Khi tình yêu chín muồi, cả hai sẽ quyết định về chung một nhà.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ nhận được lời mời hợp tác đầu tư làm ăn ở thời điểm này. Với những hợp đồng mới, bạn có được khoản thu khấm khá cho bản thân. Người tuổi này cũng nên tin vào khả năng của mình, đồng thời còn làm việc có kế hoạch hơn nên không lo lắng không đạt được mục tiêu.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ đón nhiều tin cát lành và thuận lợi. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho chuyện tình cảm của con giáp này. Do đó, bạn nên tìm cách chia sẻ thật lòng để nhanh chóng xác lập mối quan hệ mới với người mà bạn yêu thích.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra may mắn tốt đẹp và hanh thông. Bản mệnh có quý nhân tọa mạng nên công việc thuận lợi, được cấp trên tin tưởng và giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, bản mệnh có thể may mắn được hỗ trợ tiền bạc trong ngày thứ Bảy này, nhất là những người đang kinh doanh tự do.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ thuận lợi đủ đường trong ngày 18/9/2023. Người tuổi này sẽ tìm được những cơ hội lý tưởng để chứng minh năng lực của mình trong công việc. Đồng thời, bản mệnh cũng cần chuẩn bị kỹ càng cho tương lai thông qua các dự định. Bạn cũng có thể duy trì những khoản thu của mình ở mức ổn định và không có nhiều lo lắng về chuyện tiền nong.

Bên cạnh đó, vận tình duyên của con giáp này sẽ tiến triển tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui. Người ấy của con giáp này là người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi họ dễ dàng đoán được suy nghĩ của bạn mà không cần nói thành lời, giúp bạn vô cùng thoải mái trong mối quan hệ này.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão dù rất nỗ lực song không có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập bản thân. Do đó, bạn hãy tiết kiệm hơn trong khoảng thời gian này. Bản mệnh dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác. Tử vi khuyên bạn nên học cách chấp nhận những lời nhận xét thẳng thắn nếu muốn tiến bộ hơn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn và trục trặc. Sự bất đồng trong quan điểm sống nên giữa bạn và người ấy đến tận bây giờ vẫn không thể hoà hợp. Tốt nhất là cả hai cần ngồi cùng nhau để tìm cách tháo gỡ vấn đề.

Sự nghiệp của người tuổi Mão dù rất nỗ lực song không có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông. Con giáp này có thể tận dụng các mối quan hệ thân thiết để hoàn thành công việc nhanh chóng, giúp gia tăng thu nhập. Vận trình tài lộc rực rỡ nhờ bản mệnh rất lanh lẹ và có tài năng trong kinh doanh nên dễ dàng bắt lấy cơ hội bất ngờ để kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Thìn hôm nay có vận tình duyên cải thiện tốt dần. Tam Hợp dự báo người độc thân sẽ gặp được người quan trọng để cùng xây dựng tương lai. Bên cạnh đó, các cặp đôi cũng hạnh phúc viên mãn nhờ thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những cuộc hẹn hò riêng tư.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có vận trình sự nghiệp diễn ra khó tránh thị phi và tiểu nhân quấy phá. Bạn có thể đạt được thành tích tốt trong công việc nhưng lại bị tiểu nhân ghen ghét đố kỵ, mong bạn phạm lỗi. Trong mọi việc, bạn không nên quá khắt khe, nên làm chuyện gì cũng cởi mở thì cơ hội tiền bạc mới tìm đến.

Đường tình duyên của con giáp này mâu thuẫn gay gắt. Tuổi Tỵ có thể dễ khắc khẩu nên tạm dừng cuộc nói chuyện nếu có vấn đề phát sinh, đừng nên cố gắng kéo dài khiến đôi bên dễ vô tình nói ra lời tổn thương nhau. Người độc thân khó tìm kiếm "nửa kia" ưng ý của mình.

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay sẽ đạt nhiều bước tiến mới. Nhờ vào khả năng chuyên môn của mình, người tuổi này liên tục được mời hợp tác với những dự án giá trị cao. Đó chính là kết quả xứng đáng dành cho bạn sau những nỗ lực vừa qua.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên hài hoà, tươi đẹp. Dường như cả bạn lẫn người ấy đều có nhiều điểm tương đồng, giúp cho mối quan hệ của hai người càng thắm thiết. Đồng thời, bạn còn cảm nhận được tình cảm chân thành từ phía đối phương.

Tuổi Mùi

Quý nhân nâng đỡ, các khía cạnh trong công việc của người tuổi Mùi đều được thực hiện dễ dàng mang lại nguồn thu nhập lớn cho bản mệnh. Ngoài ra, bạn có tính cách cởi mở và dễ thương nên nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Nhờ đó mà công việc cũng được thực hiện thuận lợi và đạt hiệu quả như mong muốn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ được mùa thăng hoa. Mối quan hệ giữa tuổi Hợi và nửa kia có sự tiến triển nhanh chóng nhờ sự đồng lòng hợp sức của hai người. Mọi sóng gió đều không thể chia rẽ mối quan hệ của hai người.

Quý nhân nâng đỡ, các khía cạnh trong công việc của người tuổi Mùi đều được thực hiện dễ dàng mang lại nguồn thu nhập lớn cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ đối mặt khó khăn và trắc trở. Bản mệnh coi trọng thể diện, không muốn bất cứ ai nắm được điểm yếu của mình. Song, bạn không nên che giấu việc mình làm sai, điều này sẽ khiến mọi người dị nghị và mất niềm tin ở bạn. Bạn cũng không muốn nghe các góp ý của người khác, vì vậy các kế hoạch kiếm tiền của bạn không mấy khả thi.

Trong tình yêu, bản mệnh có thể gặp nhiều vướng mắc và có thể sẽ có những mâu thuẫn không đáng có trong ngày hôm nay. Tử vi khuyên bạn nên nghĩ cách làm mới mối quan hệ của mình, đừng quá phuộc thuộc vào người ấy, khiến họ cảm thấy nhàm chán.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ khởi sắc bất ngờ và diễn ra tương đối tươi sáng. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ tìm được mối làm ăn hứa hẹn, ký kết hợp đồng dễ dàng. Công việc phát như diều gặp gió tiếp thêm cho bản mệnh không ít động lực.

Hơn nữa, đường tình duyên của con giáp này lãng mạn, tích cực. Tam Hội xuất hiện nâng đỡ cuộc sống hôn nhân của người tuổi Dậu sẽ ngày càng hạnh phúc, viên mãn. Người đang yêu biết học cách chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn, giúp mối quan hệ ngày càng bền chặt.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ mau chóng đạt được những thành tựu xuất sắc trong công việc. Riêng những người làm kinh doanh có thể kiếm được đối tượng như ý trong khoảng thời gian này. Cách cư xử hợp tình hợp lý, đồng thời còn giỏi ứng biến nên dễ thấy rằng người tuổi này đang được cấp trên trọng dụng. Thông qua những công việc làm thêm bên ngoài, con giáp này nhận được một khoản thu mới nên không cần lo lắng đến chuyện tiền nong ở thời điểm này.

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp này cũng khá là lãng mạn, ấm áp. Người độc thân có vẻ như tìm được người gần gũi và có thể cả hai thấu hiểu nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bên cạnh đó, người đã lập gia đình có cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay vô cùng hanh thông và thuận lợi. Sự khôn khéo và khả năng ứng biến nhanh nhạy giúp bạn có thể vượt qua mọi khó khăn một cách xuất sắc. Phía sau thách thức luôn ẩn chứa nhiều cơ hội, may mắn là bản mệnh có thể phát huy thế mạnh của mình tại đây.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bạn lại kém phần bình yên. Tử vi cho biết đây không phải thời điểm lý tưởng để con giáp này bày tỏ tình cảm của mình với người mình cảm mến. Sự vội vàng không giúp ích được điều gì, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay vô cùng hanh thông và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.