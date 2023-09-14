Tử vi thứ Sáu 15/9/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, Mão - Hợi vận xui bám lấy, tiền bạc thất thoát liên tục

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng có nhiều may mắn vây quanh. Bạn dường như chìm đắm trong mật ngọt yêu đương với sự quan tâm từ phía người ấy. Ngoài ra, bạn khá hài lòng với cuộc sống hiện tại khi không còn điều gì phiền lo.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió" mang đến cho con giáp này một nguồn thu khá vượng, có thể chi tiêu thoải mái cho những việc cần thiết. Dường như có thể thấy được những nỗ lực không ngừng của người tuổi này trong thời gian và dần thu được những thành tựu sáng rõ.

Chuyện tình cảm tương đối bình ổn. Người có đôi luôn cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh nửa kia nhiều hơn. Bạn luôn muốn bản thân sẽ góp mặt trong những sự kiện quan trọng và hạnh phúc nhất của người ấy.

‏Vận trình sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Sửu trong ngày hôm nay‏‏ diễn ra thuận lợi như mơ. Người tuổi này cũng nên tận dụng cơ hội có được trong khoảng thời gian này để khẳng định vị thế bản thân. Tuy nhiên, nếu chủ quan thì mọi công sức có thể sẽ trở thành công cốc.‏

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên tăng tiến và thuận lợi. Sự xuất hiện của Thực Thần giúp cho chuyện làm ăn của con giáp này gặp nhiều may mắn, từ đó tiền bạc liên tục đổi về túi không sao đếm xuể. Bản mệnh được Tam Hợp cục chở che mang đến một ngày làm việc tràn đầy năng lực, làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió".

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ có bước tiến mới. Người độc thân sớm tìm được người phù hợp để nói chuyện yêu đương thông qua sự giới thiệu của người thân. Tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng nhờ sự vun vén từ cả hai phía.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có chút không thuận lợi, suôn sẻ. Thương Quan xuất hiện khuyên người tuổi này không nên bi quan, từ bỏ giữa chừng. Thay vào đó, bản mệnh nên đối mặt và giải quyết với những rắc rối để sự nghiệp có thể tiến xa hơn nữa.

Vận trình tình cảm của con giáp này có điềm tan vỡ và trục trặc bởi những chuyện không đáng. Việc không giữ được sự tin tưởng cho nhau chính là nguyên nhân lớn nhất tạo ra khoảng cách của cả hai.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có chút không thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc và diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này nhanh chóng phát huy tốt điểm mạnh của mình trong công việc nhờ có sự giúp sức của Thiên Ấn. Nếu đang dự định lên kế hoạch nào đó thì hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện ngay từ bây giờ.

Chuyện tình cảm hạnh phúc, viên mãn. Người độc thân đang có khoảng thời gian yên ấm, thoải mái sau những ngày làm việc vất vả. Các cặp đôi đang yêu nhau cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ từ đối phương.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra phải mâu thuẫn, hiểu lầm lẫn nhau do chịu ảnh hưởng của tiểu nhân quấy phá. Do đó, vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này nhận được nhiều lời cộng tác trong những ngày đầu tháng mới. Nhờ đó, bạn có được nguồn thu mới giúp tài chính được.

Hơn nữa, tình cảm tiến triển tốt đẹp. Những cặp đôi yêu nhau trải qua không ít những cãi vã và xung đột mới có thể tìm được lý tưởng chung. Người độc thân tìm được ý trung nhân nhờ sự mai mối.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ diễn ra dễ dàng, thuận lợi trong ngày hôm nay. Người tuổi này có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu trước mặt nếu biết cách vận dụng năng lực và thế mạnh của mình vào thứ Sáu tuần này. Con giáp này còn thu về cho mình một khoản lợi nhuận kha khá do có sự giúp sức của Thiên Tài trong việc kinh doanh, làm ăn.

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên hài hòa như ý. Tình yêu ngày một thăng hoa, song đòi hỏi ở con giáp này sự chủ động nhất định để không bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp. Sự chủ động, nhiệt tình của bản mệnh sẽ gây ấn tượng tốt với người kia.

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bản mệnh khá tự tin và độc lập trong mọi việc nên không muốn nhờ vả hoặc trông cậy vào ai mà vẫn có thẻ hoàn thành tốt mọi việc. Do đó, vận trình tài lộc dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này nhận được nhiều tin mới về tài chính từ những công việc bên ngoài hoặc những dự án mà bạn đã đầu tư trước đó.

Về chuyện tình cảm, dù có bất đồng hay xung đột trong quá trình quen nhau thì bạn vẫn một mực bày tỏ sự yêu thương, quan tâm đến người ấy. Tình cảm được duy trì ổn định bằng chính sự nỗ lực của hai người.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra không quá dễ dàng và khó khăn. Người tuổi này được khuyên nên có chính kiến, bản lĩnh và rèn luyện khả năng quan sát tốt. Nếu thấy vấn đề có chút bất ổn thì ngay từ đầu không nên tham gia vào. Thậm chí, Hung tinh tác động nên đến con giáp này cũng không thể kiểm soát tốt túi tiền của mình.‏

Vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Đào hoa dự báo sẽ có những đôi co, lời qua tiếng lại giữa các thành viên trong gia đình. Mỗi người đều đang đề cao cái tôi quá mức mà vô tình quên đi cảm xúc của người kia.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra không quá gian nan, vất vả. Người tuổi này nắm bắt tốt cơ hội để chứng minh thực lực, bản lĩnh của mình do có sự giúp đỡ của Chính Ấn. Đồng thời, bản mệnh còn nhanh chóng nhận sự tin tưởng, tín nhiệm của cấp trên. Con giáp này được nhiều người xung quanh đánh giá cao không những có tài kiếm tiền mà còn biết cách tiết kiệm thông minh. Nguồn thu nhập ổn định giúp con giáp này có được cuộc sống “dễ thở” hơn trước đây.

Vận trình tình cảm tươi sáng, đẹp đẽ. Bạn và người ấy hiện đang trải qua một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc do có đào hoa vượng.

Tuổi Tuất

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Tuất sẽ diễn ra thuận lợi, dễ dàng về mọi mặt. Con đường công danh khá hanh thông vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của người tuổi này. Con giáp này có khả năng kiếm tiền khá tốt nên vấn đề tiền bạc không còn là nỗi lo, gánh nặng nữa.

Vận trình tình cảm hài hòa lý tưởng. Người độc thân nhanh chóng tìm được người phù hợp, có thể tính đến chuyện kết hôn. Các cặp đôi đã giải quyết được phần nào những mâu thuẫn có từ trước.

Tuổi Hợi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Người tuổi này trở thành đối tượng bị lợi dụng ở nơi làm việc do chịu tác động của Thiên Quan và một phần là do nhẹ dạ cả tin người khác. Tuy gặp khó khăn về tài chính nhưng nhờ biết cách chi tiêu, bản mệnh đã có thể vượt qua được khó khăn một cách dễ dàng.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ vẫn giậm chân tại chỗ. Người độc thân chọn cách đóng chặt cánh cửa lòng và chưa thể mở lòng vì những tổn thương tình cảm trong quá khứ. Những tổn thương trong quá khứ vô tình đã tạo thành nỗi ám ảnh khiến người tuổi này không còn quá hứng thú đối với chuyện yêu đương.

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra tương đối khó khăn, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.