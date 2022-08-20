Tử vi thứ Bảy và Chủ Nhật (20/8 - 21/8), vận trình dát vàng, hào quang chói lọi, các con giáp hưởng trọn LỘC TRỜI, may mắn nhân đôi, hỷ sự nhân bốn

2 ngày này là 2 ngày đáng mong chờ với các con giáp sau. Cùng chờ nhé!

Tuổi Thìn Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn là những người cần mẫn, chăm chỉ, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống để lo cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt đẹp nhất. Họ có thể đi làm từ sáng tới tối không có mặt. Thế nhưng, chỉ cần họ về đến nhà là sẽ toàn tâm toàn ý vun vén cho tổ ấm. Có thể nói tuổi Thìn, dù nam hay nữ thì đều là mẫu người hướng về gia đình. Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Thìn là một trong số những con giáp may mắn được sao tốt chiếu rọi, gặp được nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Gặp được quý nhân phù trợ, họ có thể thành công lớn với việc kinh doanh, nhất là khi kết hợp làm ăn với một đồng nghiệp cũ. Chính vì thế, những người tuổi Thìn có "máu" kinh doanh, lại đang có mối quan hệ tốt với một đồng nghiệp cũ nhạy bén về lĩnh vực này thì có thể xem xét việc hợp tác

Tử vi học có nói, đây là thời điểm bùng nổ may mắn của những người tuổi Thìn, bất luận làm gì cũng sẽ thành công, thu được kết quả tốt, thậm chí còn có thể gặp được may mắn lớn và trở nên giàu có bất ngờ. Tuy nhiên, cũng đừng vì vận số may mắn mà tuổi Thìn quên đề phòng cẩn thận, nhất là trong chuyện tiền nong, công việc và nhớ là hãy chọn đối tác một cách thông minh. Tử vi học có nói, đây là thời điểm bùng nổ may mắn của những người tuổi Thìn, bất luận làm gì cũng sẽ thành công. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là những người có tính cách rất thú vị. Họ vừa có một tâm hồn ngây thơ, thuần khiết, thích giúp đỡ người khác làm nguồn vui, nhưng đồng thời lại cũng rất nhạy bén với việc kiếm tiền, trong cuộc sống luôn có thái độ thực tế, không mơ mộng viển vông. Chính vì thế, tuổi Tuất tích được nhiều phúc đức, cũng dễ làm giàu, nhà nào có tuổi Tuất trong nhà là giống như có một ông thần tài đem lại vận may, không phát đạt mới lạ.

Trong những ngày cuối tuần, tuổi Tuất là một trong số các con giáp có được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Nếu biết kết hợp năng lượng tốt vốn có trong con người họ, nắm bắt tốt thời cơ thì tuổi Tuất có thể kiếm được rất nhiều tiền, có một cuộc sống sung túc, dư dả. Họ nên biết tận dụng để có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Nếu biết kết hợp năng lượng tốt vốn có trong con người họ, nắm bắt tốt thời cơ thì tuổi Tuất có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu đa phần là những người nhân hậu, trọng tình cảm và hay giúp đỡ người khác. Ngoài ra, họ còn thông minh, chăm chỉ nên trong công việc, chỉ cần có cơ hội là họ sẽ phát huy được rất tốt. Trong 2 ngày này, tuổi Dậu may mắn nằm trong số những con giáp được thần tài ưu ái, gặp được nhiều may mắn cả trong cuộc sống lẫn công việc. Tử vi học có nói, tuổi Dậu sẽ phát tài phát lộc ngay từ thứ Bảy. Đó có thể là một khoản lộc trời cho bất ngờ, cũng có thể là một cơ hội tốt đẹp trong công việc, mang lại lợi ích lâu dài. Nếu biết nắm bắt, tuổi Dậu có thể sẽ có một khởi đầu tuyệt vời, mở ra cho họ những cảm hứng và nhiệt huyết cho cả tuần. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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