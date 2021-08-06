Tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của 12 con giáp: Tuất - Tỵ quý nhân phù trợ, tài lộc xum xuê, Thìn cẩn trọng lời ăn tiếng nói, Tý chú ý chi tiêu

Vào thứ Bảy tới đây, tuổi Tý có thể sẽ gặp khó khăn trong làm ăn dù trước đó đã nhận nhiều phước lành từ ơn trên ban tặng. Sự nghiệp của Tý tụt dốc không phanh, tài chính bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như quản lý tiền bạc hợp lý, bản mệnh sẽ rơi vào túng thiếu, nợ nần. Tuy nhiên, con giáp đừng vội nản chí ý chí, vì đây chỉ là thử thách mà nếu vượt qua thì bạn sẽ vươn tới những thành công đáng mơ ước.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Dự đoán, người tuổi Dần vào thứ Bảy này sẽ may mắn đong đầy, tài lộc rộng mở. Dần có được những cơ hội mới giúp thỏa sức thể hiện tài năng, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Cuối ngày, vận tài lộc của con giáp trở nên thịnh vượng. Bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ do trúng thưởng hay ai đó biếu tặng. Con giáp cứ chi tiêu thật tốt để bù đắp cho những tháng ngày khó khăn đã qua.

Trong thời gian trước, người tuổi Sửu phải chịu nhiều vất vả, khó khăn từ cả công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, bước sang thứ Bảy này, con giáp lập tức phất lên, gặt hái được nhiều thành công vượt bậc. Việc làm ăn của Sửu sẽ "hồi sinh" ngoạn mục, mang về lợi nhuận khổng lồ. Trước tình hình trên, con giáp có thể tiếp tục rót vốn để gia tăng thu nhập. Nhìn chung, vận trình đang lên, số mệnh con giáp hanh thông, suôn sẻ.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của tuổi Mão

Vào thứ Bảy ngày 7/8/2021, người tuổi Mão hỷ sự vây quanh, vận trình thịnh vượng. Mão biết tận dụng thời gian tạm đình trệ của xã hội để phát triển một số ngày nghề tay trái. Tiền bạc con giáp kiếm được từ đây không hề ít, giúp con giáp có được một cuộc sống dư dả, thoải mái.

Ngoài ra, vận tình duyên cũng đến gõ cửa nhà tuổi Mão. Vào thứ Bảy, khả năng cao là con giáp có thể gặp gỡ được người trong mộng. Cả hai tâm đầu ý hợp, cùng nhau xây dựng một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vào thứ Bảy này bỗng trở nên nóng nảy, thiếu cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Vì thế, Thìn rất dễ vướng phải mâu thuẫn, thị phi với mọi người xung quanh, đặt biệt là ở nơi làm việc. Bản mệnh có khả năng sẽ đắc tội với sếp lớn nên rất khó để thăng tiến. Ngoài ra, bon giáp còn bị tiểu nhân chiếm hết công lao. Lời khuyên cho Thìn trong thời điểm này là nên thận trọng hơn, hãy tập kiềm chế tính nóng giận để con đường thành công không bị đứt đoạn, khó đi.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong ngày thứ Bảy vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên phất lên nhanh chóng, thuận lợi trăm bề. Những dự định trước kia của Tỵ bị trì hoãn sẽ được hoàn thành triệt để, đạt được những thành công nhất định. Nếu bản mệnh tập trung, cố gắng sẽ thu được nhiều tài lộc hơn nữa, cuộc sống giàu sang phú quý sẽ không còn xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của tuổi Ngọ

Vào thứ Bảy, Tuổi Ngọ sẽ bị kẻ gian hãm hại, tung ra những mưu hèn kế bẩn để hạ bệ bạn. Dù luôn giữ được hòa khí với mọi người, nhưng vì mệnh Ngọ liên tục đạt được thành công nên bị kẻ xấu ghen ghét, chơi khăm. Sự nghiệp của bản mệnh cũng vì thế mà không còn êm đềm, hanh thông như trước nữa. Con giáp cần tập trung làm việc, nỗ lực hết mình mới có thể tai qua nạn khỏi, an toàn trong những ngày về sau

Tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi vào thứ Bảy ảm đạm khôn lường. Thất bại liên tiếp ập đến khiến con giáp do dự, không còn tự tin vào những quyết định của mình. Bị Hung tinh soi chiếu, con giáp làm đâu hỏng đó, nhiều trường hợp tồi tệ có thể dẫn đến sự nghiệp lẫn gia sản đều đứng trước bờ vực tiêu tan. Trong giai đoạn này, Mùi nên để cho mình một thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để có cái nhìn khác đi về cục diện, từ đó tìm ra lối đi mới trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của tuổi Thân

Thứ Bảy sắp tới, người tuổi Thân công anh phát đạt, tiền bạc vô biên. Những cơ hội mới tự đến với con giáp dù bạn chỉ ở yên một chỗ. Bản mệnh tìm ra hướng đi mới trong công việc nên nhận được sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên. Bạn được cất nhắc lên những vị trí mới, quyền lực và lương thưởng cũng theo đó mà tăng không ngừng. Con giáp kiếm tiền vô kể, có được một cuộc sống ngày càng đầy đủ, sung túc.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tài vận hanh thông, công danh phát đạt trong thứ Bảy tới. Con giáp đạt được nhiều hợp đồng lớn giúp thỏa chí kiếm tiền. Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh hiện tại cũng vô cùng tốt. Đây sẽ là những chỗ dựa vững chắc cho Dậu trong con đường phát triển phía trước. Vận trình đang lên, Dậu hãy tận dụng mọi thứ để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của tuổi Tuất

Sách tử vi chỉ rõ, thứ Bảy này là ngày cát lành với người tuổi Tuất. Vốn là người số sướng tuy nhiên, vào thời điểm này, Tuất vận khí bùng nổ, tài lộc căng tràn. Con giáp được quý nhân phù trợ, mang đến những thành tích nhất định. Ngoài ra, bản thân Tuất cũng có thể tự tạo ra tiền của bằng những dự án làm ăn riêng. Nếu con giáp tập trung cố gắng, ngày bước chân vào giới thượng lưu sẽ không còn xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 7/8/2021 của tuổi Hợi

Các mối quan hệ của Hợi trong giai đoạn này gặp nhiều trục trặc. Trong công việc, những mâu thuẫn nhỏ nhặt cũng khiến cho bạn và đồng nghiệp hiểu lầm lẫn nhau. Còn về gia đạo, các thành viên trong tổ ấm của bạn đang dần xuất hiện khoảng cách. Những tranh chấp cứ liên tục diễn ra làm mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Để cứu nguy cho vấn đề này, con giáp cần có một buổi nói chuyện thẳng thắn để mọi người hiểu và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.