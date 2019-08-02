Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp: Vận may mỉm cười với tuổi Thìn, tuổi Tuất tiền đầy túi

Công việc khá thuận lợi với những dự án, hợp đồng khả thi. Nếu gặp khó khăn, bạn có thể nhờ sự trợ giúp từ đồng nghiệp hay cấp trên.

Tình duyên của người tuổi Tý trong ngày mới có nhiều khởi sắc. Sau những cãi vã, cả hai dần thấu hiểu và tin tưởng nhau hơn.

Tử vi ngày mới, tuổi Sửu phải đối mặt với những lời đồn đại khó nghe về mình ở chốn làm việc. Bạn không cần phải tốn công giải thích hay dây dưa vào thị phi, chỉ khiến bản thân thêm khó chịu.

Tài lộc vẫn ổn định, đừng vội vàng vì bạn cần thời gian tích lũy cho thu hoạch lớn trong tương lai.

Đừng để tâm trạng ảnh hưởng tới công việc, hôm nay bạn sẽ có một nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành, nhất định đừng để sơ suất.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần đạt được thành công bất ngờ nhờ những cố gắng suốt thời gian quan. Không chỉ được ghi nhận, bạn còn có thể nhận được một phần thưởng. Dù vậy, đừng thể hiện thái độ tự cao, nên hòa hợp với đồng nghiệp.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Mão

Sự chân thành, cởi mở của bạn được nhiều người quý mến. Bởi thế, những khó khăn trong ngày hôm nay đều được sự trợ giúp của họ mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Về tình cảm, bạn nên học cách bày tỏ với đối phương, đừng chỉ im lặng mà bị hiểu lầm.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Thìn

Vận may mỉm cười với tuổi Thìn trong ngày mới. Thử thách trong công việc chỉ là cơ hội để bạn khẳng định khả năng của mình.

Tài lộc dù có nhưng cũng nên cân nhắc chi tiêu, tránh tiêu xài quá mức.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới có lẽ là một ngày đen tối với người tuổi Tỵ. Những mâu thuẫn ở nơi làm việc có thể khiến bạn thấy bất an, thậm chí là để lại hậu quả tệ. Có lúc bạn sẽ thấy bế tắc nhưng hãy bình tĩnh suy xét, mọi chuyện đều có hướng giải quyết.

Bù lại, bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi trở về nhà hay ở bên người ấy.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới đến mang theo tâm trạng vui vẻ cho người tuổi Ngọ. Dù bận rộn, bạn vẫn thấy tràn đầy năng lượng, càng hăng hái làm việc.

Chuyện tình cảm sẽ có lúc căng thẳng và bạn phải nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ trong ngày mới. Sự nghiệp thuận lợi, tài lộc vượng phát. Đây là lúc bạn có thể nghĩ đến những kế hoạch ấp ủ từ lâu.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Thân trong ngày mới suôn sẻ. Với sự kiên trì cố gắng, thận trọng và sáng tạo, thành tựu bạn gặt hái được không hề quá bất ngờ.

Tình duyên có chút trở ngại. Sự thấu hiểu giữa hai người chưa sâu sắc, cần thời gian để cảm thông cho nhau hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Dậu

Những khó khăn trong công việc trong thời gian này là điều tuổi Dậu không thể tránh. Dù vậy, hãy kiềm chế cảm xúc, cố gắng bình tĩnh để vượt qua trở ngại. Đặc biệt là bạn nên cẩn thận tiểu nhân chơi xấu.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất khá bất an trong ngày mới. Công việc căng thẳng khiến bạn thấy mệt mỏi. Hãy tìm đến bạn bè, gia đình để thư giãn hơn.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc vượng phát, tiền dồi dào trong túi.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi thận trọng chi tiêu hay đầu tư trong ngày mới. Bạn nên cân nhắc khi đưa ra bất kì quyết định nào.

Công việc dù vẫn chưa khởi sắc nhưng đang ổn định. Bạn đã cố gắng rất nhiều, hãy kiên trì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.