Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp: Vận may mỉm cười với tuổi Thìn, tuổi Tuất tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 02/08/2019 12:11

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp: Vận may mỉm cười với tuổi Thìn, tuổi Tuất tài lộc vượng phát. Tử vi của bạn thì thế nào?

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Tý

Tình duyên của người tuổi Tý trong ngày mới có nhiều khởi sắc. Sau những cãi vã, cả hai dần thấu hiểu và tin tưởng nhau hơn.

Công việc khá thuận lợi với những dự án, hợp đồng khả thi. Nếu gặp khó khăn, bạn có thể nhờ sự trợ giúp từ đồng nghiệp hay cấp trên.

Tài lộc vẫn ổn định, đừng vội vàng vì bạn cần thời gian tích lũy cho thu hoạch lớn trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Sửu

Tử vi ngày mới, tuổi Sửu phải đối mặt với những lời đồn đại khó nghe về mình ở chốn làm việc. Bạn không cần phải tốn công giải thích hay dây dưa vào thị phi, chỉ khiến bản thân thêm khó chịu.

Đừng để tâm trạng ảnh hưởng tới công việc, hôm nay bạn sẽ có một nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành, nhất định đừng để sơ suất.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Dần

tu vi thu bay ngay 3/8/2019 4

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần đạt được thành công bất ngờ nhờ những cố gắng suốt thời gian quan. Không chỉ được ghi nhận, bạn còn có thể nhận được một phần thưởng. Dù vậy, đừng thể hiện thái độ tự cao, nên hòa hợp với đồng nghiệp.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Mão

Sự chân thành, cởi mở của bạn được nhiều người quý mến. Bởi thế, những khó khăn trong ngày hôm nay đều được sự trợ giúp của họ mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Về tình cảm, bạn nên học cách bày tỏ với đối phương, đừng chỉ im lặng mà bị hiểu lầm.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Thìn

Vận may mỉm cười với tuổi Thìn trong ngày mới. Thử thách trong công việc chỉ là cơ hội để bạn khẳng định khả năng của mình.

Tài lộc dù có nhưng cũng nên cân nhắc chi tiêu, tránh tiêu xài quá mức.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu bay ngay 3/8/2019 3
Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới có lẽ là một ngày đen tối với người tuổi Tỵ. Những mâu thuẫn ở nơi làm việc có thể khiến bạn thấy bất an, thậm chí là để lại hậu quả tệ. Có lúc bạn sẽ thấy bế tắc nhưng hãy bình tĩnh suy xét, mọi chuyện đều có hướng giải quyết.

Bù lại, bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi trở về nhà hay ở bên người ấy.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới đến mang theo tâm trạng vui vẻ cho người tuổi Ngọ. Dù bận rộn, bạn vẫn thấy tràn đầy năng lượng, càng hăng hái làm việc.

Chuyện tình cảm sẽ có lúc căng thẳng và bạn phải nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ trong ngày mới. Sự nghiệp thuận lợi, tài lộc vượng phát. Đây là lúc bạn có thể nghĩ đến những kế hoạch ấp ủ từ lâu.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Thân

tu vi thu bay ngay 3/8/2019 2
Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Thân trong ngày mới suôn sẻ. Với sự kiên trì cố gắng, thận trọng và sáng tạo, thành tựu bạn gặt hái được không hề quá bất ngờ.

Tình duyên có chút trở ngại. Sự thấu hiểu giữa hai người chưa sâu sắc, cần thời gian để cảm thông cho nhau hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Dậu

Những khó khăn trong công việc trong thời gian này là điều tuổi Dậu không thể tránh. Dù vậy, hãy kiềm chế cảm xúc, cố gắng bình tĩnh để vượt qua trở ngại. Đặc biệt là bạn nên cẩn thận tiểu nhân chơi xấu.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất khá bất an trong ngày mới. Công việc căng thẳng khiến bạn thấy mệt mỏi. Hãy tìm đến bạn bè, gia đình để thư giãn hơn.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc vượng phát, tiền dồi dào trong túi.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu bay ngay 3/8/2019 1
Tử vi thứ Bảy ngày 3/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi thận trọng chi tiêu hay đầu tư trong ngày mới. Bạn nên cân nhắc khi đưa ra bất kì quyết định nào.

Công việc dù vẫn chưa khởi sắc nhưng đang ổn định. Bạn đã cố gắng rất nhiều, hãy kiên trì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đầu tháng 8: Dẹp hết trở ngại, 3 con giáp này sự nghiệp vụt sáng, tài lộc bùng nổ

Đầu tháng 8: Dẹp hết trở ngại, 3 con giáp này sự nghiệp vụt sáng, tài lộc bùng nổ

Khổ tận cam lai, sau cơn mưa cầu vồng lại lên, 3 con giáp giàu có này sau tháng ngày khổ cực kiên trì, cuối cùng cũng đã đi tới cuộc sống sung túc, vui vẻ như mơ ước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ bảy tử vi ngày mới tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi