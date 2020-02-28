Tử vi thứ Bảy ngày 29/122020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tình duyên trắc trở, tuổi Thìn được khen thưởng

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có nhiều hứng thú trong công việc. Vì thế, dù bận rộn bạn vẫn giữ được tinh thần tích cực.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, càng được nhiều người công nhận, nể trọng.

Tài lộc dần khởi sắc, có nhiều tin tốt lành.

Tình duyên có dấu hiệu tốt hơn với người độc thân, đặc biệt là nữ giới.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần làm về kinh doanh, bất động sản sẽ có vận may lớn trong ngày.

Tài lộc tăng không nhiều nhưng đều đều.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của tuổi Mão

Trong ngày có những vấn đề phát sinh. Nhưng bạn nên kiên nhẫn giải quyết từng cái một, sẽ đỡ rắc rối hơn.

Quý nhân giúp đỡ tuổi Mão trong tình duyên, đặc biệt là người độc thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn đi làm có cơ hội được khen thưởng, ghi nhận thành quả làm việc.

Tài lộc tăng nhờ vào vận may bất ngờ.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ vì chút bất cẩn mà ảnh hưởng đến tiến trình công việc. Nhưng sẽ có người trợ giúp, bạn nên tập trung hơn.

Tình duyên trắc trở với người có đôi, dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày nhiều niềm vui. Công việc bận rộn nhưng sẽ mang tới những kết quả nhiều hứa hẹn.

Người kinh doanh càng có tin vui trong hợp tác làm ăn, tài lộc tăng đều.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp khó khăn trong tài chính. Dù phải vay mượn để “chữa cháy” nhưng đừng quá tiêu cực, hãy cố gắng nhiều hơn.

Điểm sáng trong ngày là tuổi Mùi luôn có quý nhân giúp đỡ trong công việc, làm ăn.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của tuổi Thân khá hanh thông. Bạn còn có nhiều cơ hội kiếm tiền, nên nhanh nhạy tận dụng.

Gia đạo hòa thuận sẽ là động lực, chỗ dựa cho bạn trong mọi chuyện.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu kinh doanh buôn bán sẽ gặp vận may lớn. Tuổi Dậu đi làm sau bao nỗ lực cũng được đền đáp.

Tài chính chưa ổn định, cần cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất tiêu xài thoải mái thời gian qua. Nhưng nên có khoản tiết kiệm để phòng trường hợp khẩn cấp.

Công việc thuận lợi, không có gì khó khăn.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 29/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi cẩn thận tiểu nhân, đặc biệt về chuyện tiền bạc.

Công việc ổn định, hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.