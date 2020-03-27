Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu hanh thông, tuổi Tỵ cẩn thận tiểu nhân

Tâm linh - Tử vi 27/03/2020 05:14

Tử vi thứ Bảyngày 28/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu vận trình hanh thông, tuổi Tỵ cẩn thận tiểu nhân. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có điềm không may. Bạn nên học cách kiểm soát tâm trạng, tránh vì nóng vội mà làm mất lòng người khác.

Dù căng thẳng trong công việc nhưng hãy dành thời gian cho người thân. Họ sẽ giúp bạn thấy thoải mái hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Sửu

Đây là ngày may mắn với người tuổi Sửu. Vận trình hanh thông, bạn làm gì cũng suôn sẻ.

Tình duyên khởi sắc, đặc biệt với nữ giới độc thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Bay ngay 28/3/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần được nâng đỡ tài lộc trong ngày mới. Tiền bạc dư dả, bạn có thể đầu tư sinh lời.

Chuyện tình cảm ở mức trung bình, hãy dành thời gian cho người ấy nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Mão

Người tuổi Mão nên hạn chế tiêu xài trong hôm nay. Tình hình tài chính không được khả quan.

Điểm sáng trong ngày là công việc có nhiều thuận lợi hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn đừng quá bảo thủ trong công việc, đặc biệt là khi làm việc nhóm. Lắng nghe ý kiến của người khác sẽ cho bạn nhiều ý tưởng mới.

Tài lộc chưa tăng, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Bay ngay 28/3/2020 cua 12 con giap 3

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ bị tiểu nhân tìm cớ tạo thị phi. Bạn nên giữ tỉnh táo.

Tuổi Tỵ linh hoạt trong công việc, đặc biệt thể hiện tốt được cấp trên ghi nhận.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ vượng phát, không gặp sóng gió. Bạn khẳng định vị thế của mình trong công việc.

Điều đáng buồn trong ngày là tình duyên có nhiều hiểu lầm, khiến cả hai mất lòng tin ở nhau.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi không phải lo lắng chuyện tiền bạc trong hôm nay.

Dù vậy, người kinh doanh nên cẩn thận sổ sách, tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Bay ngay 28/3/2020 cua 12 con giap 2

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân được quý nhân trợ giúp trong công việc, kinh doanh. Dù vậy, phần lớn vẫn do tuổi Thân làm chủ và quyết định.

Tài lộc tăng, chủ yếu từ nguồn thu chính.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu làm gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc.

Khi gia đình hay tình cảm có mâu thuẫn, hãy giữ bình tĩnh để cùng tìm cách giải quyết.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên giữ sức khỏe, tập luyện để phòng các bệnh vặt.

Tuổi Tuất đạt thành tích tốt trong công việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Bay ngay 28/3/2020 cua 12 con giap 1

Tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 28/3/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có một ngày mới thoải mái. Bạn không gặp nhiều áp lực.

Hãy dành thời gian cuối ngày để cho bạn bè hay gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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