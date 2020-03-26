Tháng 3 âm lịch hoan hỉ: 3 con giáp muốn gì có đó, tiền ngập đầy két

Người tuổi Tuất bản tính chăm chỉ, lại thông minh nhạy bén nên luôn đạt được vị trí cao trong sự nghiệp. Dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn giữ được phong thái của nhà lãnh đạo tài ba.

Cũng trong thời gian này, tuổi Tuất nên tích góp tiền bạc, có thể đầu tư sinh lời, hay mở rộng kinh doanh, buôn bán. Vì thời vận đang rất tốt với tuổi Tuất.

Theo tử vi học , tuổi Tuất hết sức vì công việc nên có thể được thăng tiến trong tháng 3 âm lịch này.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp may mắn nhất trong tháng 3 âm lịch này. Bạn sẽ được đề cử một ví trị cao hơn trong công việc. Đây sẽ là vị trí khá phù hợp với bạn, thu nhập cũng dồi dào. Nếu thấy khó khăn thì đừng ngại, vì đây là thử thách để bạn có được thành công lớn hơn.

Gia đạo của tuổi Hợi trong thời gian này cũng êm ấm, bạc tiền đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo của tuổi Hợi trong thời gian này cũng êm ấm, bạc tiền đủ đầy. Nếu dư dả thì hãy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời. Nếu ai có ý định kết hôn thì đây cũng là tháng tốt cho hỷ sự.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trời sinh chịu khó, ăn nói được lòng người nên đi đâu cũng có người quý người thương. Nhờ vào khả năng giao tiếp khéo léo, thật thà, tuổi Mão dễ gây ấn tượng tốt với người khác. Họ có nhiều cơ hội tốt để thăng chức trong công việc.

Theo tử vi con giáp, cũng trong tháng 3 âm lịch này, tuổi Mão có thể tìm được ý trung nhân trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, cũng trong tháng 3 âm lịch này, tuổi Mão có thể tìm được ý trung nhân trong đời. Đây sẽ là người thật lòng thật dạ quý trọng họ, còn là cánh tay đắc lực trợ giúp cho họ trong công việc. Tháng 3 là tháng vừa lợi tình lẫn lợi tiền với tuổi Mão.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.