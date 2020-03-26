Tháng 3 âm lịch hoan hỉ: 3 con giáp muốn gì có đó, tiền ngập đầy két

Tâm linh - Tử vi 26/03/2020 05:04

Theo tử vi con giáp, tháng 3 âm lịch sẽ là lúc gặp may mắn nhất của 3 con giáp này. Họ có thể tận dụng tháng này mà muốn gì có đó, lộc lá sum suê.

Theo tử vi con giáp, tháng 3 âm lịch hoan hỉ nhất nhất 3 con giáp may mắn này!

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bản tính chăm chỉ, lại thông minh nhạy bén nên luôn đạt được vị trí cao trong sự nghiệp. Dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn giữ được phong thái của nhà lãnh đạo tài ba.

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Theo tử vi học, tuổi Tuất hết sức vì công việc nên có thể được thăng tiến trong tháng 3 âm lịch này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, tuổi Tuất hết sức vì công việc nên có thể được thăng tiến trong tháng 3 âm lịch này.

Cũng trong thời gian này, tuổi Tuất nên tích góp tiền bạc, có thể đầu tư sinh lời, hay mở rộng kinh doanh, buôn bán. Vì thời vận đang rất tốt với tuổi Tuất.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp may mắn nhất trong tháng 3 âm lịch này. Bạn sẽ được đề cử một ví trị cao hơn trong công việc. Đây sẽ là vị trí khá phù hợp với bạn, thu nhập cũng dồi dào. Nếu thấy khó khăn thì đừng ngại, vì đây là thử thách để bạn có được thành công lớn hơn.

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Gia đạo của tuổi Hợi trong thời gian này cũng êm ấm, bạc tiền đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo của tuổi Hợi trong thời gian này cũng êm ấm, bạc tiền đủ đầy. Nếu dư dả thì hãy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời. Nếu ai có ý định kết hôn thì đây cũng là tháng tốt cho hỷ sự.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trời sinh chịu khó, ăn nói được lòng người nên đi đâu cũng có người quý người thương. Nhờ vào khả năng giao tiếp khéo léo, thật thà, tuổi Mão dễ gây ấn tượng tốt với người khác. Họ có nhiều cơ hội tốt để thăng chức trong công việc.

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Theo tử vi con giáp, cũng trong tháng 3 âm lịch này, tuổi Mão có thể tìm được ý trung nhân trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, cũng trong tháng 3 âm lịch này, tuổi Mão có thể tìm được ý trung nhân trong đời. Đây sẽ là người thật lòng thật dạ quý trọng họ, còn là cánh tay đắc lực trợ giúp cho họ trong công việc. Tháng 3 là tháng vừa lợi tình lẫn lợi tiền với tuổi Mão.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Giữa tháng 3, 3 con giáp gặp quý nhân ngay cửa, bất thình lình giàu có nứt tiếng

Giữa tháng 3, 3 con giáp gặp quý nhân ngay cửa, bất thình lình giàu có nứt tiếng

Vào giữa tháng 3 này, có 3 con giáp giàu có, may mắn vì bất ngờ gặp được quý nhân. Vận thế của họ từ đó “leo thang”, tài lộc không ngừng tăng.

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