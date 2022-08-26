Tử vi thứ Bảy ngày 27/8/2022, 3 con giáp này đột phá tài lộc, đi đến đâu cũng vạn sự hanh thông, vận trình tươi sáng, tha hồ gọi gió hô mưa

Nếu như trước đó người tuổi này gặp nhiều khó khăn thì ngày mai (27/8), bản mệnh sẽ lấy lại được những điều mình đã đánh mất trước đó. Những nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng. Trong chuyện tình cảm, những người cầm tinh con Trâu và người ấy sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai người ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ.

Thầy tử vi - tướng số cho biết, người tuổi Ngọ có quãng thời gian tới bứt phá ngoạn mục. Nhờ có thần tài nâng đỡ nên con giáp này làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bản mệnh sẽ có những đột phá đáng nể.

Bản mệnh sẽ lấy lại được những điều mình đã đánh mất trước đó. Những nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn và sống theo phong cách của riêng mình. Trên thực tế, con giáp này cũng là kiểu người rất can đảm và có thể xử lý mọi việc một cách đúng đắn. Trong bất cứ công việc này, bản mệnh cũng là người nhìn xa trông rộng và biết tính toán chắc chắn, không mắc sai lầm và rủi ro thấp.

Các chuyên gia phong thủy cho biết, con giáp tuổi Thìn được thần tài vô cùng ưu ái. Bước sang ngày 27/8, tử vi nói rằng những người thuộc con giáp này sẽ có vận trình vượng phát, tiền tài tăng vọt, vận khí hanh thông. Tất nhiên, cơ hội và thách thức luôn song hành. Cụ thể với người tuổi Thìn, cơ hội nhiều hơn cũng đồng nghĩa với áp lực nhiều hơn. Hãy thể hiện năng lực của mình, chứng minh rằng mình xứng đáng và bản mệnh sẽ đạt được những thành tựu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Bước sang ngày 27/8, tử vi nói rằng những người thuộc con giáp này sẽ có vận trình vượng phát, tiền tài tăng vọt, vận khí hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo Thần số họ, những người tuổi Dần được biết đến với tính khí nóng nảy, mạnh mẽ. Trong cuộc sống, con giáp này can đảm, nghị lực. Đã quyết định làm việc gì sẽ làm đến cùng chứ không bỏ cuộc giữa chừng. Mặc dù tài vận của người tuổi này thời gian qua có phần sa sút. Bản mệnh liên tiếp gặp những điều xui xẻo nhưng vẫn tích cực nỗ lực vươn lên.

May mắn là trong ngày thứ bảy tuần này, những người sinh năm Dần được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên tài vận vượng hơn hẳn. Người cầm tinh con Hổ làm đâu thắng đó, đạt được nhiều thành công. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ ký được hợp đồng có giá trị, các thương vụ thuận lợi giúp họ thu hái bộn tiền. Công việc đạt nhiều thành tựu, con giáp này cũng có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm.

Người làm kinh doanh buôn bán sẽ ký được hợp đồng có giá trị, các thương vụ thuận lợi giúp họ thu hái bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.