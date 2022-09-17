Tuy nhiên, nếu bạn luôn tập trung vào công việc thì vẫn có thể hạn chế được rất nhiều sai sót. Đồng thời, hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, đừng vội nghĩ đến việc phụ thuộc vào người khác, bởi bạn là con giáp phản ứng nhanh, vững vàng trước mọi biến cố, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi.

Tuổi Tý cần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự kiện không như mong muốn. Trong ngày thứ 7, bạn làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc, chớ nên nhẹ dạ cả tin kẻo hỏng việc.

Bạn có thể cảm thấy bất ngờ hoặc suy sụp vì những người tưởng như thân thiết có thể quay lưng với mình. Song cho dù có rơi vào hoàn cảnh nào, bạn cũng cần phải giữ những suy nghĩ lạc quan, coi như đây là cơ hội nhìn rõ người tốt, kẻ xấu.

Tuổi Sửu

Dưới sự trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người trong ngày thứ 7. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Tuy nhiên, người có vị thế cao thì cần quan tâm và tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn. Chỉ khi quan tâm đến nhân viên, bạn mới biết được mong muốn và nguyện vọng của họ là gì, từ đó sắp xếp nhân sự vào từng vị trí thích hợp, đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Người thân cũng là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chớ nên suy nghĩ bi quan trong ngày hôm nay. Có thể bạn sẽ phải chịu sự chèn ép của đồng nghiệp hoặc cấp trên, song đừng vội nghĩ tới việc bỏ cuộc. Trốn chạy không bao giờ là cách giải quyết vấn đề.

Sự nghiệp học tập, thi cử của bạn cũng không mấy thuận lợi trong thời điểm này. Vì vậy, trước khi bước chân vào một cuộc thi, bạn cần chuẩn bị kỹ càng và có tâm lý vững vàng, không nên hoang mang, sợ hãi khi mình không giải quyết được một câu hỏi nào đó.

Chuyện tình cảm của con giáp này và người nhà có dấu hiệu bất ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng nói năng hoặc hành động theo cảm tính, khiến nửa kia tổn thương.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong ngày này hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Đừng để hành động này gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn, nếu không, bạn sẽ phải hối tiếc trong tương lai đấy.

Bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, vì thế, bạn không nên ép buộc người khác nghe theo quan điểm của mình một cách vô lý được. Hãy tìm cách để thuyết phục mọi người tin tưởng vào ý kiến của bạn.

Người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Vì đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ nên bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới, dù có được quan tâm cũng tìm cách chối từ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính bạn lại thấy thiếu tin tưởng vào bản thân, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình, khó có thể đưa ra sự lựa chọn quyết đoán.

Nếu muốn đưa ra những quyết định chính xác, bạn nên xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì. Ngoài ra, bạn cũng đừng ngại xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình, họ chắc chắn sẽ không ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm cho bạn đâu.

Con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Vợ chồng bạn thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia luôn khiến bạn cảm thấy an tâm mỗi khi đối diện với sóng gió.

Tuổi Tỵ

Chính Tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Tỵ trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những cố gắng của bạn không hề uổng phí, cấp trên đều có thể nhìn nhận và đánh giá chính xác.

Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp bạn tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này.

Con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý, khiến tình cảm đôi bên rạn nứt. Nếu cảm thấy khó chịu trong lòng, bạn hãy nhẹ nhàng tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng nhau giải quyết vấn đề.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày thứ 7. Nếu còn độc thân, bạn cần đề phòng người chủ động tiếp cận mình, chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác kẻo phải chịu tổn thương trong tương lai.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà khiến hạnh phúc gia đình tan biến, gây tổn thương cho người thân yêu nhất.

Thiên Tài chiếu mệnh, con giáp này dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Hãy tin tưởng vào tương lai và tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ phải va chạm với quan chức cấp cao vào ngày hôm nay. Bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, chủ động lắng nghe, hạn chế tranh cãi nếu không muốn khiến lãnh đạo chướng mắt, đẩy mình vướng phải rắc rối trong tương lai.

Bạn cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy, tránh để kẻ tiểu nhân kích động gây ra những hành động sai trái. Hãy giữ hình tượng của bản thân, nếu không người khác sẽ có những ấn tượng không tốt về bạn, gây ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.

Tuổi Thân

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả quý nhân, và quý nhân sẽ sẵn sàng chỉ cho bạn những đường lối phát triển đúng đắn.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng. Hãy chủ động nhận giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu khá nóng nảy, bạn thường không suy nghĩ hay cân nhắc kỹ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay mỗi khi gặp người có ý kiến bất đồng với mình. Điều này có thể gây ấn tượng xấu với người khác.

Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có những người tài giỏi hơn mình. Đồng thời, bạn cũng chẳng thể là người luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, chỉ khi lắng nghe ý kiến của người khác, bạn mới nhận ra thiếu sót của bản thân.

Ngoài ra, bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp. Cách tốt nhất để vượt qua chuyện này chính là luôn luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, không đầu hàng nghịch cảnh.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, bạn càng tỏ vẻ dửng dưng thì quan hệ giữa đôi bên lại càng nhanh chóng nguội lạnh. Nếu còn trân trọng mối quan hệ này, bạn hãy nhanh chóng tìm cách hàn gắn trước khi quá muộn.

Tuổi Hợi

Mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm và ngày càng khăng khít. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn trao đổi mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ.

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó, bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Chỉ cần mở lòng, bạn sẽ được đón nhận hạnh phúc.

Bạn vướng phải nhiều rắc rối trong công việc. Bạn có thể phải chịu sự gièm pha, nghi ngờ của đồng nghiệp. Đừng nên suy nghĩ tiêu cực mà hãy tự tin thể hiện bản thân mình, nếu như bạn không làm gì sai cả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!