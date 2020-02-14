Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý có nhiều cơ hội, tuổi Mùi hao tài

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Những mối quan hệ tốt sẽ giúp đỡ bạn nhiều.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu có niềm vui trong ngày, từ gia đình hay tình yêu.

Vận may lớn nhất trong ngày là tài lộc. Người kinh doanh kiếm được “mánh” lớn.

Tiền bạc tuy có trong tay nhưng dễ hao hụt, đề phòng bị lừa gạt.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có tâm trạng không tốt. Tiền bạc thì không nên quá kỳ vọng, phấn đấu cố gắng sẽ có kết quả tốt.

Tình cảm có sự hòa hợp, nhưng nên cẩn thận tiểu nhân muốn xen vào.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có chút bận tâm trong công việc. Tuy nhiên, đây chỉ là thử thách để bạn có nhiều cơ hội hơn.

Chi tiêu trong ngày khá nhiều, nhưng vẫn ổn định, không bị thiếu thốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn buôn bán nên kiểm tra kỹ hàng hóa, đừng để bỏ sót mà chịu lỗ. Người đi làm cẩn thận phạm lỗi sai.

Tình duyên khởi sắc với nam giới độc thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ khá bận rộn với công việc. Tuy nhiên, đừng lơ là gia đình hay người yêu.

Tài chính ổn định, chi tiêu nên cân nhắc.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày mới suôn sẻ, vui vẻ. Công việc không có gì phải lo lắng, tài lộc dồi dào.

Dù vậy, bạn nên học cách lắng nghe nhiều hơn, đừng quá bảo thủ.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có chút hao tài trong ngày mới. Đây là khoản phải chi trong ngày, cho nhà cửa hay vật dụng cá nhân.

Công việc tiến triển tốt, bạn có quý nhân phù trợ.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp phải tiểu nhân trong công việc. Không thể tránh khỏi, chỉ có thể cố gắng đề phòng.

Bù lại, tài lộc khá tốt, đặc biệt là vào cuối ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu chưa có tiến triển mới. Nhưng đừng quá hấp tấp, cố gắng nhiều hơn.

Tài lộc cẩn thận thiếu hụt.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có tin vui trong gia đình. Quý nhân từ phương xa sẽ giúp đỡ bạn nhiều.

Công việc thuận lợi, không gặp khó khăn gì.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 15/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có niềm vui trong công việc, càng hăng say hoàn thành.

Tài lộc khởi sắc với người độc thân buôn bán hay kinh doanh.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.