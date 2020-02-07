Sau Rằm tháng Giêng: 3 con giáp tài vận bùng phát, may mắn ngợp trời

Tâm linh - Tử vi 07/02/2020 05:15

Theo tử vi Canh Tý 2020, có nhiều con giáp gặp may mắn, điều tốt đẹp. Nhưng đặc biệt sau Rằm tháng Giêng, có 3 con giáp bùng phát tài lộc, phú quý.

Trong năm Canh Tý 2020, đặc biệt là sau Rằm tháng Giêng, có 3 con giáp đặc biệt may mắn trong tiền bạc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu với bản tính siêng năng, không ngừng đạt được mục tiêu đề ra. Đây là con giáp sống thực tế, biết vận dụng khả năng, cũng biết tận hưởng cuộc sống khi đủ đầy.

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Theo tử vi 2020, cuộc sống của tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2020, cuộc sống của tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực trong năm mới. Nhất là sau Rằm tháng Giêng, họ gặp nhiều may mắn, được quý nhân ưu ái. Tình hình tài chính và tình duyên cũng khởi sắc bất ngờ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có cá tính đặc biệt, tích cực và mạnh mẽ. Họ thích tự do, sáng tạo, độc lập nên dễ thành công hơn người khác.

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Theo tử vi năm mới, tuổi Ngọ là con giáp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi năm mới, tuổi Ngọ là con giáp may mắn. Họ đạt được thành công nhất định vì gặp được nhiều may mắn.

Dù ngày trước cuộc sống có khó khăn thế nào nhưng chỉ cần sau dịp Rằm năm nay, thời vận bỗng vụt sáng. Mọi mặt trong cuộc sống của họ đều chuyển biến thuận lợi.

Tuổi Mão

Đây là con giáp may mắn vì bản tính hiền lành, sống tình cảm nên được nhiều người quý mến.

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Theo tử vi Canh Tý 2020, cuộc sống của tuổi Mão bước sang trang mới với sự nghiệp vững vàng, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Canh Tý 2020, cuộc sống của tuổi Mão bước sang trang mới với sự nghiệp vững vàng, tiền bạc rủng rỉnh, còn được quý nhân phù trợ.

Đặc biệt là từ sau Rằm tháng Giêng, tuổi Mão càng được quý nhân để mắt, làm gì cũng suôn sẻ. Tuổi Mão nên nắm bắt cơ hội để thời vận ngày một thăng hoa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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