Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của 12 con giáp: tuổi Thìn ngập tràn tài lộc, tuổi Hợi đề phòng tiểu nhân. Còn tử vi ngày mới của bạn thì như thế nào?
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Xem tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Tý
Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý nên chủ động kiếm vận may cho mình.
Đường tài lộc của tuổi Tý khá hanh thông trong hôm nay.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Sửu
Ngày mới tam hợp sẽ cho tuổi Sửu nhiều vận may trong công việc và cuộc sống.
Tài lộc ổn định, không có khoản hao hụt nào.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Dần
Tuổi Dần được quý nhân giúp đỡ trong hôm nay, từ công việc đến tài lộc đều thuận lợi.
Dù vậy, tình duyên có trắc trở, người có đôi nên dành cho nhau nhiều hơn.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Mão
Thay vì nghĩ tiêu cực về những khó khăn trước mắt, tuổi Mão nên giữ tâm lý tích cực để tìm cách giải quyết.
Tài lộc trung bình, chưa tăng cũng không giảm.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Thìn
Tuổi Thìn có một ngày ngập tràn tài lộc và may mắn. Đây là thành quả trong suốt thời gian qua bạn đã cố gắng không dừng.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Tỵ
Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ giữ vững lập trường càng thể hiện tài năng của bản thân.
Tình duyên khởi sắc với người độc thân, sẽ sớm tìm được nửa kia như ý.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ nhờ sự giúp đỡ của người thân mà thuận lợi hơn trong công việc.
Quý nhân giúp đỡ bạn khá nhiều trong chuyện tiền bạc.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Mùi
Tuổi Mùi vướng vào rắc rối thị phi. Đây là chuyện khó tránh, bạn không cần quá để tâm.
Tài chính không còn là vấn đề lo nghĩ của tuổi Mùi trong hôm nay.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Thân
Tuổi Thân luôn tìm cách phát huy năng lực trong công việc. Hôm nay bạn sẽ được ghi nhận, có cơ hội đề bạt vị trí cao hơn.
Tình duyên có chút mâu thuẫn, nên thấu hiểu và tin tưởng nhau hơn.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Dậu
Tuổi Dậu nên giữ gìn sức khỏe, đừng chủ quan.
Người có gia đình có tin vui về con cái hay tiền bạc.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Tuất
Tuổi Tuất không quá vất vả nhưng vẫn đạt được kết quả cao trong công việc.
Dù vậy đừng tiêu xài hoang phí dễ hao hụt.
Tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của tuổi Hợi
Theo tử vi thứ Bảy ngày 1/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi nên đề phòng tiểu nhân trong công việc.
Tài lộc khởi sắc trong hôm nay.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.