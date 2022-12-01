Tử vi Thứ Bảy (2/12): 3 con giáp được quý nhân soi đường, chuyển xui thành may, kiếm được bộn tiền

Tử vi cho biết người tuổi Ngọ phần lớn đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Bản mệnh sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm. Thế nhưng thời gian trước đây, tài vận của người tuổi Ngọ không được tốt.

Tuy nhiên, bắt đầu từ thứ Bảy (2/12) trở đi, người tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào. Công việc của người tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc. Những người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Người tuổi Ngọ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh có cơ hội mở rộng công việc làm ăn của mình. Có thể ký được những hợp đồng quan trọng, mang đến nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Giờ tốt: 19h - 21h

Con số may mắn : 46 , 32 , 61

Tuổi Mão

Thứ Bảy này, nhờ Lục Hợp hậu thuẫn, người tuổi Mão như được đón luồng sinh khí mới, vận trình có nhiều khởi sắc, nhất là về phương diện tài lộc. Việc buôn bán kinh doanh có thể gặt hái được thành công lớn, chuyện hợp tác làm ăn tốt đẹp nên cũng nhờ đó mà thu về không ít tiền bạc.

Người làm công ăn lương cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu bằng quyết tâm cao độ của mình. Bạn có thể học hỏi nhiều hơn từ những người giàu kinh nghiệm để được chỉ dẫn đúng đường, rút ngắn con đường tới thành công.

Trên phương diện tình cảm, cát khí trong hôm nay cũng giúp tuổi Mão độc thân có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Đôi khi duyên phận đến một cách bất ngờ mà chính người trong cuộc cũng không thể tin được. Những người có đôi có cơ hội thể hiện tình cảm với người mình yêu thương.

Giờ tốt: 13h - 15h

Con số may mắn : 18 , 36 , 45

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng ngày thứ Bảy (2/12) cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Sửu . Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Đây là 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, thu nhập khởi sắc trong ngày 29/11. Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của Tuổi Sửu trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

Tuổi Sửu nếu đang độc thân Thứ Ba này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Giờ tốt: 9h - 11h

Con số may mắn : 97 , 91 , 75

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!