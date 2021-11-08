Tử vi thứ Ba, ngày 9/11/2021 của 12 con giáp: Dần - Thìn rước THẦN TÀI vào con đường vận mệnh, Tỵ - Thân tâm linh tiêu cực, dễ sai sót

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thương Quan giáng họa, người tuổi Tý sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn trở ngại trong ngày thứ ba này. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, mọi công sức của bạn có thể sẽ đổ sông đổ biển ngay tức khắc. Đây là lúc bạn cần hết sức tỉnh táo, đừng để bất cứ thứ gì che mờ mắt.

Không chỉ trong công việc mà trong cả các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng vậy, bản mệnh cũng nên hành động một cách cẩn trọng. Hãy suy tính một cách kỹ càng và thấu đáo kẻo tiền bạc thất thoát khó có thể bù đắp được.

Tuổi Sửu dưới sự che chở của Chính Ấn có thể dễ dàng đạt được những thành tích đáng kể trong sự nghiệp. Với tài trí cùng với lòng nhiệt huyết của mình, bản mệnh đưa ra những hướng đi cụ thể và rõ ràng, giúp tập thể cùng phát triển đi lên.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của bạn lại có phần sa sút hơn hẳn. Có lẽ vì quá mải mê với công việc mà quên mất sự tồn tại của người ấy, sự thờ ơ lạnh nhạt của bạn khiến bức tường ngăn cách giữa hai người ngày càng lớn dần lên. Đã đến lúc bạn cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn rồi đó. Đừng để đến khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc nhé.

Tuổi Dần

Thiên Tài ở bên trợ mệnh, người tuổi Dần có cơ may kiếm tiền bất ngờ trong ngày thứ ba này. Cát thần này sẽ giúp cho vận tài lộc của mệnh chủ hanh thông phơi phới, tiền vào như nước, may mắn khó ai sánh bằng.

Với sự nhanh nhạy của mình, bản mệnh dễ dàng nắm bắt được những cơ hội gia tăng thu nhập hiếm có, tiền bạc vì thế mà cứ lũ lượt chảy về túi con giáp này. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá tham lam, bởi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi, mọi cố gắng của bạn sẽ tan thành mây khói.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Dần Mão Tương Hội giúp cho vận trình của người tuổi Mão thêm phần hanh thông thuận lợi trong ngày này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang đến cho con giáp này không ít lợi ích. Cùng nhờ đó mà bạn còn có cơ hội hợp tác với những đối tác mới đầy triển vọng.

Lại thêm sự ủng hộ của Chính Tài, tình hình tài chính của con giáp này khá ổn định, các nguồn thu đến chủ yếu từ công việc chính cũng đủ để bạn trang trải cuộc sống của mình.

Tuổi Thìn

Quý nhân Tam Hội xuất hiện giúp cho con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn bước lên một nấc thang mới. Bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó mà không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào.

Thiên Ấn độ mệnh, những tiềm năng của bạn dần được khám phá và khơi mở sau những trải nghiệm quý báu. Bạn nhận được vô số lời tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên, có thể thấy cơ hội thăng tiến quả thực đang đến rất gần bạn rồi.

Tuổi Tỵ

Chịu tác động của cục diện Dần Tỵ Tương Hại, người tuổi Tỵ dù dành không ít tâm sức cống hiến nhưng lại chẳng được hưởng thành quá xứng với công sức mình bỏ ra. Lại có kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh bạn, chỉ chờ con giáp này lộ sơ hở là ngay lập tức nhắm đến.

Thiên Quan giáng mệnh, hung thần này sẽ khiến cho vận trình hôm nay của người tuổi Tỵ chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Bạn khó có thể giữ được sự bình tĩnh của mình, thay vào đó là những lần nóng nảy, cáu giận khiến cho ai nấy cũng phải e ngại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong ngày Dần Ngọ Bán Hợp như hôm nay sẽ nhận được không ít tin vui, không chỉ trong công việc mà trong cả chuyện tình duyên nữa.

Dường như bản mệnh đang có những bước đi đúng đắn trên con đường sự nghiệp của mình. Những kết quả thành tích bạn có được đã nói lên tất cả. Hãy cứ tiếp tục tự tin và vững bước đi theo những điều trái tim cũng như lý trí của bạn mách bảo.

Chính Quan tương trợ càng khiến cho con giáp này trở nên tự tin hơn, bạn dễ dàng chinh phục được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Tuổi Mùi

Sự xuất hiện của Chính Ấn như tiếp thêm sức mạnh cho người tuổi Mùi trong ngày thứ ba này. Với năng lực cùng với bản lĩnh của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể xử lý được những vấn đề phát sinh mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của ai cả. Tuy nhiên, con giáp này hãy luôn sống khiêm tốn, đừng để sự kiêu ngạo cản đường tiến thân của bạn.

Thổ Thủy bất dung, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một căng thẳng, nặng nề hơn. Nguyên nhân chính là do những bất đồng quan điểm dẫn đến những tranh cãi mâu thuẫn triền miên.

Tuổi Thân

Cục diện Dần Thân Tương Xung gây không ít tác động tiêu cực cho người tuổi Thân trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, ý kiến bất đồng khiến đôi bên chẳng thể hòa hợp cho được. Các mối quan hệ xã giao cũng dần trở nên căng thẳng hơn.

Tỷ Kiên xuất hiện sẽ kéo bạn vào không ít rắc rối do chuyện thị phi, điều tiếng khó ngờ gây ra. Đây không phải là lúc bạn có thể yếu mềm, hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình, khi mọi thứ trở nên rõ ràng, bạn sẽ nhận ra được ai đúng ai sai, việc gì nên làm hay không nên làm, lời nói nào không nên nói.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hung vận lấn át cát vận trong ngày hôm nay của người tuổi Dậu. Kiếp Tài giáng mệnh cảnh báo bản mệnh cần phải đề phòng, luôn giữ chặt túi tiền của mình đừng để kẻ gian cướp đoạt. Bạn cùng đừng vì tham cái lợi trước mà có những hành động manh động, liều lĩnh kẻo tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

Chuyện tình cảm của con giáp này khiến cho người khác phải lo ngại trong ngày hôm nay. Khoảng cách giữa hai người đang ngày một lớn dần lên, chẳng có cách nào có thể xóa bỏ được.

Tuổi Tuất

Tam Hợp trợ mệnh, con giáp tuổi Tuất có thể thoải mái tận hưởng ngày hôm nay mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Công việc thuận lợi khiến bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bạn còn có cơ hội ký kết hợp đồng với những đối tác đầy tiềm năng hứa hẹn sẽ mang lại những thành tích đáng nể trong tương lai.

Với những người làm trong các lĩnh vực như nghệ thuật, dịch vụ, y học, kỹ thuật, nghề tự do… thì hôm nay sẽ là thời cơ hiếm có để bạn có thể chứng mình bản thân mình, chứng minh được sự lợi hại mà không phải ai cũng có được.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Dần Hợi Lục Hợp như hôm nay. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên trở nên hài hòa hơn, bạn nhận được ủng hộ nhiệt tình giúp cho công việc sớm có thể hoàn thành theo đúng dự định.

Có Thực Thần ghé thăm, cơ may phát tài phát lộc của con giáp đang đến rất gần rồi. Cát thần này sẽ mang đến cho những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do một khoản lợi không hề nhỏ. Tuy nhiên, hãy biết sử dụng chúng một cách khôn ngoan, đừng tiêu xài phung phí thì tiền núi cũng chẳng thể đủ đâu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.